'జన్మాష్టమి' రోజున ఇలా చేస్తే ధనసంపద? - జ్యోతిషులు ఏమంటున్నారంటే!
జన్మాష్టమి నాడు శ్రీకృష్ణుడి పూజతో సుఖసంతోషాలు - ఈ రోజున ఈ పనులు చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 4:40 PM IST
Krishnashtami 2026 : దేవకీదేవి గర్భాన శ్రావణ బహుళ అష్టమి రోజు జన్మించిన శ్రీకృష్ణుడు యశోద ముద్దు బిడ్డగా గోకులంలో పెరిగాడు. ఆయన జన్మదినాన్ని జన్మాష్టమి, గోకులాష్టమి, శ్రీ కృష్ణాష్టమిగా జరుపుకోడవం మన సంప్రదాయం. ఈ ఏడాది కృష్ణాష్టమి సెప్టెంబర్ 4న జరుపుకోనున్నారు. ఈ పండుగను ఎలా జరుపుకోవాలి? ఎలాంటి పూజలు చేయాలి?
ప్రతి సంవత్సరం, భాద్రపద మాసంలోని కృష్ణ పక్షం ఎనిమిదవ రోజున జన్మాష్టమిని అత్యంత వైభవంగా జరుపుకుంటారు. ఈ పండుగ సందర్భంగా భక్తిశ్రద్ధలతో పూజలు, భజనలు చేస్తుంటారు. పరమ పవిత్రమైన పుణ్యదినం కావడంతో ఈ రోజున భక్తులు ఉపవాసం ఉంటారు. జన్మాష్టమిని సరైన నియమాల ప్రకారం జరుపుకోవడం వల్ల జీవితంలో ఆనందం, శాంతి, శ్రేయస్సు, ఆధ్యాత్మిక పురోగతి లభిస్తాయని పండితులు పేర్కొంటున్నారు.
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జన్మాష్టమి పూజ
- భాద్రపద కృష్ణాష్టమి తిథి 2026 సెప్టెంబర్ 4న ప్రారంభమవుతుంది. అన్ని పూజల మాదిరిగానే, ఈ పూజకు కూడా కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి. ప్రముఖ జ్యోతిష్యుల ప్రకారం, పూజా సమయంలో కొన్ని విషయాలను పాటించడం, కొన్ని వస్తువులతో శ్రీకృష్ణుడిని పూజించడం చాలా ముఖ్యం. తద్వారా ఇంట్లో సుఖశాంతులు నెలకొని, జీవితం మెరుగుపడుతుంది.
- కృష్ణాష్టమి రోజున ఏం చేయాలంటే!
- జన్మాష్టమి తొలి రోజున కుంకుమపువ్వు నీరు, పాలను కలిపి గోపాలుడి విగ్రహానికి రాయడం వల్ల జీవితంలో సుఖ, సంతోషాలు కలుగుతాయి.
- జన్మాష్టమి రోజు ఉదయం స్నానం చేసిన తర్వాత, రాధా-కృష్ణ ఆలయానికి వెళ్లి కృష్ణునికి పసుపు పువ్వుల దండను సమర్పించాలి.
- ఈ రోజు ఉదయం స్నానం చేసి, శుభ్రమైన బట్టలు ధరించి, దక్షిణం వైపు ముఖం పెట్టి శంఖాన్ని నీటితో నింపి కృష్ణునికి అభిషేకం చేయండి. ఇలా చేయడం వల్ల మీ కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయి.
- శాస్త్రాల ప్రకారం, ఈ రోజున మీ ఇంట్లో ఏడుగురు బాలికలకు తెల్లని మిఠాయిలతో గానీ లేదా తీపి పదార్థాలతో గానీ భోజనం పెట్టడం శుభప్రదం. దీనివల్ల మీ ఇంటి పరిసరాల్లోని ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోయి, మీ జీవితంలోకి ఆనందం వస్తుంది.
- ఈ రోజున కుంకుమపువ్వు, గులాబీని కలిపి తిలకం పెట్టుకోవాలి. అలాగే, గోపాలునికి లేదా కృష్ణునికి తెల్లని రసపు ముద్దను గానీ లేదా పాలతో చేసిన ఏదైనా తీపి పదార్థాన్ని గానీ సమర్పించాలి. అంతేకాకుండా, దాంట్లో తులసి ఆకులను కూడా కలపడం వల్ల శ్రీకృష్ణుడు ప్రసన్నం కావడంతో పాటు కుటుంబ కలహాలు తొలగిపోతాయి.
- శ్రీకృష్ణుడికి నెమలి ఈకలను సమర్పించడం మంచిది. తద్వారా ఇంట్లో శాంతి నెలకొంటుంది. పూజ తర్వాత నెమలి ఈకలను సంవత్సరం పొడవునా ఇంట్లో ఉంచుకుంటే మేలు జరుగుతుంది.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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