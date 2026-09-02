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కృష్ణాష్టమి స్పెషల్​ "ఛప్పన్​ భోగ్​ మహా నైవేద్యం" - ఈ ప్రసాదం వెనుక ఆసక్తికరమైన పురాణగాథ!

- సెప్టెంబర్​ 4 శ్రీకృష్ణాష్టమి పర్వదినం - ఈ రోజున స్వామి వారికి సమర్పించే మహా నైవేద్యం గురించి ఈ విషయాలు తెలుసా?

Sri Krishnashtami 2026
Sri Krishnashtami 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 2, 2026 at 2:04 PM IST

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Sri Krishnashtami 2026 : "కృష్ణం వందే జగద్గురం.. వందే కృష్ణం జగద్గురం".. అంటూ పాడుకునే కృష్ణాష్టమి గడియలు ఈ ఏడాది వచ్చేశాయి. కృష్ణాష్టమినే.. గోకులాష్టమి, అష్టమి రోహిణి, కృష్ణ జన్మాష్టమి అని రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తారు. శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి అనగానే చిన్ని కృష్ణుడి చిలిపి చేష్టలు, ఉట్టి ఉత్సవాలు, వెన్నదొంగగా కృష్ణుడు చేసే సందడి గుర్తుకొస్తుంది. ఈ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఆలయాలతోపాటు ఇళ్లలోనూ ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు. అదే విధంగా నైవేద్యాలు సమర్పిస్తారు. అయితే ఉత్తర భారతదేశంలో జన్మాష్టమి వేడుకల్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచేది మాత్రం ఛప్పన్​ భోగ్​ మహా నైవేద్యం. శ్రీకృష్ణుడికి 56 రకాల వంటకాలతో సమర్పించే ఈ మహా నైవేద్యం వెనుక ఆసక్తికరమైన పురాణ గాథ ఉంది. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

కృష్ణాష్టమి ఎప్పుడు: హిందూ సంప్రదాయ ప్రకారం శ్రావణ మాసం కృష్ణ పక్షం అష్టమి తిథి రోహిణి నక్షత్రం నాడు ఈ పండుగ జరుపుకుంటామని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ ఏడాది కృష్ణ జన్మాష్టమి సెప్టెంబర్​ 4 శుక్రవారం రోజు వచ్చిందని వివరిస్తున్నారు.

మహా నైవేద్యం వెనుక పురాణ గాథ :

గోవర్ధన గిరిని ఎత్తిన కృష్ణుడు: ద్వాపర యుగంలో బ్రజవాసులు ఇంద్రుడిని పూజించడానికి బదులుగా గోవర్ధన పర్వతాన్ని పూజించాలని కృష్ణుడు సూచించినట్లు పురాణాలు చెబుతున్నాయి. దీంతో ఆగ్రహించిన ఇంద్రుడు బ్రజభూమి (బృందావనం) పై భారీ వర్షాలు కురిపించాడట. ఈ క్రమంలో ప్రజలను రక్షించేందుకు శ్రీకృష్ణుడు తన చిటికెన వేలితో గోవర్ధన గిరిని ఎత్తి గొడుగులా పట్టుకున్నాడని, ఏడు పగళ్లు, ఏడు రాత్రులు కృష్ణుడు గోవర్ధన పర్వతాన్ని అలాగే నిలబెట్టి వర్షం నుంచి బ్రజవాసులను కాపాడాడని పురాణ గాథ.

56 సంఖ్య ఎలా వచ్చింది?: బాలకృష్ణుడు రోజుకు ఎనిమిది సార్లు భోజనం చేసేవాడట. అయితే గోవర్ధన గిరిని ఎత్తిన సమయంలో ఏడు రోజుల పాటు ఆయన ఆహారం తీసుకోలేదట. అలా కృష్ణుడు ఏడు రోజుల్లో 56 భోజన వేళలను కోల్పోయాడని భావించిన బ్రజవాసులు.. వర్షాలు తగ్గిన అనంతరం ప్రేమతో 56 రకాల వంటకాలను తయారు చేసి సమర్పించారని కథనం. అప్పటి నుంచి 'ఛప్పన్ భోగ్' సంప్రదాయం కొనసాగుతోందని విశ్వాసం.

రకరకాల వంటకాలతో మహా నైవేద్యం: ఛప్పన్ భోగ్ ప్రాంతీయ, ఆలయ సంప్రదాయాలను బట్టి వంటకాల జాబితా మారుతూ ఉంటుంది. సాధారణంగా లడ్డూలు, పేడాలు, జిలేబీ, రబడీ, మేవార్, మోహన్ భోగ్, వెన్న-మిశ్రీ వంటి తీపి పదార్థాలతో పాటు పాలు, పెరుగు, మీగడ, పాయసాలు వంటి పాల వంటకాలు ఉంటాయి. పూరీలు, కచోరీలు, మఠరీ, వడలు, అన్నం, పప్పు, కూరగాయల వంటకాలు కూడా నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. అరటి, ద్రాక్ష, మామిడి, ఆపిల్ వంటి పండ్లు.. బాదం, జీడిపప్పు, కిస్మిస్ వంటి డ్రై ఫ్రూట్స్.. చట్నీలు, ఊరగాయలు, తాంబూలం తదితరాలను కూడా కొన్ని సంప్రదాయాల్లో భాగంగా చేస్తారు.

భక్తే ముఖ్యం.. ఆడంబరం కాదు : అయితే ఇంట్లో 56 రకాల వంటకాలు తయారు చేయడం ప్రతి ఒక్కరికీ సాధ్యం కాదు. భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు 'పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం' అంటూ భక్తితో సమర్పించే ఆకు, పువ్వు, పండు లేదా నీటినైనా స్వీకరిస్తానని చెప్పాడు. అందుకే నైవేద్యంలో వంటకాల సంఖ్య కంటే భక్తి, శ్రద్ధ, స్వచ్ఛమైన మనసే ముఖ్యమని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. వెన్న-మిశ్రీ పంచామృతం లేదా తమకు సాధ్యమైన ఏదైనా ప్రసాదాన్ని ప్రేమతో సమర్పించినా కృష్ణుడు సంతోషిస్తాడని నమ్మకం. చివరకు భక్తితో సమర్పించే చిన్న తులసి దళమైనా.. కృష్ణుడికి మహా నైవేద్యంతో సమానమే.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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