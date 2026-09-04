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ఏం కోల్పోయావని ఏడుస్తున్నావు?

- నేడు శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి - జీవితాన్ని సుసంపన్నం చేసే గీతాసారం!

sri Krishna Janmashtami
sri Krishna Janmashtami (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 4, 2026 at 10:23 AM IST

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జరిగిందేదో మంచికే జరిగింది!

జరుగుతున్నది కూడా మంచికే జరుగుతోంది!

జరగబోయేది కూడా మంచికే జరుగుతుంది!

నీవు ఏమి కోల్పోయావని ఏడుస్తున్నావు?

నీవు దేనిని తెచ్చావని పోగొట్టుకోవడానికి?

నీవు దేనిని సృష్టించావు అది నాశనం అవ్వడానికి?

నీవు ఏది తీసుకున్నా, అది ఇక్కడి నుండే తీసుకున్నావు!

నీవు ఏది ఇచ్చినా, అది ఇక్కడే ఇచ్చివేస్తున్నావు!

ఈ రోజు నీవు తీసుకున్నది, నిన్న వేరొకరిది!

రేపు అది ఇంకొకరిది అవుతుంది!

మార్పు అనేది జగత్ నియమం!

మరణం అనేది జీవితానికి ముగింపు కాదు, అదొక కొత్త ప్రయాణం!

సుఖదుఃఖాలను, లాభనష్టాలను సమానంగా స్వీకరించు!

నీ కర్తవ్యాన్ని నీవు నిర్వర్తించు, ఫలితాన్ని నాకే వదిలేయి!

నేనే అంతటా ఉన్నాను, నీవు నా శరణు వేడుకో!

జీవితంలో ప్రతీ మనిషికి ఎదురయ్యే ప్రతీ సంఘటన వెనుక ఒక కారణం ఉంటుంది. మనకు నచ్చని విషయం జరిగినప్పుడు అది మన అహాన్ని దెబ్బతీయవచ్చు. అది జరగలేదనే కోపం, బాధ కలగొచ్చు. కానీ అది భవిష్యత్తులో రాబోయే ఒక పెద్ద ప్రమాదం నుండి మనల్ని రక్షించబోతుంది కావచ్చు. జపనీయులు అధికంగా నమ్మే ఒక సిద్ధాంతం కూడా ఇదే సారాన్ని పోలి ఉండడం ఆశ్చర్యకరం. అత్యవసరంగా వెళ్లాల్సిన బస్సు మిస్సైతే బాధపడొద్దు. దానికి జరగబోయే ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకున్నాం కాబోలు అని సంతృప్తి చెందమంటుంది! ఈ రెండింటి సారాంశమూ ఒక్కటే. జరిగిన దానికి, జరుగుతున్న దానికి, జరగబోయేదానికి బాధపడొద్దు అని సూచించడమే. మానసిక ఆందోళనకు గురికాకుండా ప్రశాంతంగా ఉండమని చాటిచెప్పడమే.

మనం పుట్టేటప్పుడు ఖాళీ చేతులతోనే పుట్టాం. వట్టి చేతులతోనే ఈ భూమ్మీద పడ్డాం. ఆ తర్వాత పెరిగి పెద్దయ్యే క్రమంలో ఇక్కడ మనం సంపాదించిన ఆస్తి, హోదా, బంధాలు, బంధుత్వాలు అన్నీ ఈ భూమి మనకిచ్చిన అద్దె ఇల్లు వంటివే. అవి ఎప్పటికీ మనవి కావు. నువ్వు దేనికీ యజమానివి కావు. పోయేటప్పుడు అన్నీ ఇక్కడ వదిలేసి వెళ్లడమే. ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా.. "నేను", "నాది" అనే అహంకారం, ఆరాటం, అత్యాశను కొనసాగిస్తే, అవి ఉన్నంత కాలం మనిషికి దుఃఖమే మిగిలి ఉంటుంది. అందుకే అన్నాడు.. "నువ్వు ఏం కోల్పోయావని ఏడుస్తున్నావు? అసలు నువ్వు ఏం తెచ్చావని పోగొట్టుకోవడానికి?" అని!!

సంపద, అధికారం, హోదా అన్నీ ఒకరి నుండి మరొకరికి బదిలీ అయ్యేవే. ఈ రోజు నువ్వు కూర్చున్న సీటు నిన్న ఇంకొకరిది. ఇవాళ నువ్వు అనుభవిస్తున్న హోదా ఇంతకుముందు మరొకరిది. ఇదేవిధంగా రేపు మరొకరిది అవుతుంది. అయ్యి తీరుతుంది. నీ వద్దనే శాశ్వతంగా ఉండిపోదు కదా! అసలు నువ్వే శాశ్వతం కాదు కదా?! అందుకే, వాటిని చూసి గర్వపడకు. మిడిసి పడకు. ఈ సత్యాన్ని గ్రహిస్తే, మనిషిలో అహంకారం తగ్గుతుంది, ఇతరులపై ద్వేషం తొలగిపోతుంది.

మార్పు అనేది అనివార్యం కదా! అది జగత్ నియమం. సృష్టిలో ప్రతిదీ నిత్యం పరిణామం చెందుతూనే ఉంటుంది. ఏదీ స్థిరంగా ఉండదు. పగలు తర్వాత రాత్రి రావడం ఎంత సహజమో.. కష్టం తర్వాత సుఖం రావడం అంతే సహజం. ఈ రోజు నీకు కష్టాలు రేపు కచ్చితంగా తొలగిపోతాయి. ఈ సత్యాన్ని గుర్తిస్తే మనసు, మనిషి ప్రశాంతంగా ముందుకు సాగుతారనేది కృష్ణోపాఖ్యానం.

చివరగా.. నీ కర్తవ్యాన్ని నీవు నిర్వర్తించు, ఫలితం గురించి వదిలేయి అంటాడు శ్రీకృష్ణుడు.1 పని చేయడం మాత్రమే నీ చేతుల్లో ఉంది, ఫలితం సృష్టి నియమాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి.. రిజల్ట్ గురించి అతిగా ఆందోళన చెందకూడదంటాడు. ఫలితాన్ని దేవుడికి లేదా ప్రకృతికి వదిలేసి నిజాయితీగా వంద శాతం శ్రద్ధతో పనిచేస్తూ వెళ్లడమే అత్యుత్తమ జీవన విధానమని అర్థం.

భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు బోధించిన ఈ జీవిత సారాంశమిది. ఇవాళ ఆ పరమాత్ముడి పుట్టిన రోజు సందర్భంగా, ఆ భగవంతుడిని విశ్వసించేవారంతా ఆయన చేసిన ప్రవచనాన్ని జీవితాలకు అన్వయించుకోవాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు. తద్వారా సంతృప్తికరమైన జీవితాన్ని కొనసాగించాలని చెబుతున్నారు.

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KRISHNA BIRTH ANNIVERSARY
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BHAGAVAD GITA
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