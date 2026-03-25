ఆంజనేయుడు లేని ఏకైక రామాలయం- ఈ క్షేత్ర విశేషాలు మీకు తెలుసా?

ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండరామస్వామి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలు- ఇక్కడి స్వామివారిని దర్శిస్తే సకల శుభాలు, అష్టైశ్వర్యాలు కలుగుతాయని విశ్వాసం!

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 25, 2026 at 4:01 AM IST

Kodandarama Swamy Temple Vontimitta : ఉగాది నుంచి శ్రీరామనవమి వరకు వసంత నవరాత్రులుగా జరుపుకుంటాం. సాధారణంగా ఈ వసంత నవరాత్రుల్లో రామాలయాల్లో ప్రతిరోజు ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. కొన్ని ఆలయాల్లో ఉగాదితో బ్రహ్మోత్సవాలు మొదలై శ్రీరామనవమి రోజు జరిగే సీతారాముల కల్యాణంతో ముగుస్తాయి. కానీ ప్రసిద్ధ శ్రీరామ క్షేత్రం ఒంటిమిట్టలో మాత్రం ఇందుకు భిన్నంగా జరుగుతుంది. ఇక్కడ శ్రీరామనవమి రోజు కల్యాణం జరగదు. అతి త్వరలో జరగనున్న బ్రహ్మోత్సవాలకు సిద్ధమవుతున్న ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండరామస్వామి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలు ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి? ఏ రోజు ఏ వాహన సేవ జరుగనుంది? ఒంటిమిట్టలో సీతారాముల కల్యాణం ఎప్పుడు జరుగుతుంది. తదితర విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఆంజనేయుడు లేని రామాలయం
శ్రీరామనవమి వేడుకలకు అందరూ సిద్ధమవుతున్నారు. త్వరలో రానున్న శ్రీరామనవమికి రామాలయాలు ముస్తాబవుతున్నాయి. అయితే ప్రతి రామాలయంలో సీత రామలక్ష్మణులతో పాటుగా ఆంజనేయుడు కూడా కొలువై ఉంటాడు. కానీ ఆంజనేయుడు లేని ఏకైక రామాలయం ఒంటిమిట్ట! ఈ ఆలయంలో హనుమ లేకపోవడం వెనుక ఓ కథ ఉంది. శ్రీరాముడు ఆంజనేయ స్వామిని కలవక ముందే ఈ ప్రాంతంలో సీతాదేవి, లక్ష్మణునితో కలిసి సంచరించారని, అందుకే ఇక్కడ ఆంజనేయుని విగ్రహం ఉండదని స్థానికులు చెబుతారు.

ఏకశిలానగరం
త్రేతాయుగంలో సీతా లక్ష్మణ సమేతుడైన శ్రీరాముడు దండకారణ్యంలో సంచరిస్తూ ఈ ప్రాంతానికి వచ్చినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. ఆ సమయంలో సీతాదేవికి బాగా దప్పిక వేసిందని, సీతాదేవి దప్పిక తీర్చేందుకు శ్రీరాముడు భూమిలోనికి బాణం వేస్తే ఒక జలధార పైకి ఉబికిందని పురాణాల్లో వివరించి ఉంది. అదే ప్రస్తుత ఒంటిమిట్టలోని రామతీర్థంగా విరాజిల్లుతోందని తెలుస్తోంది. గర్భాలయంలో ఒకే శిలపై సీతారామ లక్ష్మణ దేవతామూర్తుల విగ్రహాలు ఉంటాయి. అందుకే ఒంటిమిట్టను ఏకశిలా నగరం అని కూడా పిలుస్తారు.

చైత్ర శుద్ధ చతుర్దశి రోజు కల్యాణం
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని రామాలయాల్లో శ్రీరామ నవమి రోజు సీతారాముల కల్యాణం జరిగితే ఒంటిమిట్టలో మాత్రం శ్రీరామనవమి వెళ్లిన 4 రోజుల తర్వాత చైత్ర శుద్ధ చతుర్దశి రోజు సాయంత్రం సీతారాముల కల్యాణం జరుగుతుంది. దానికి ముందుగా చైత్ర శుద్ధ సప్తమితో బ్రహ్మోత్సవాలు మొదలై, చైత్ర బహుళ పాడ్యమితో ముగుస్తాయి. ఈ సందర్భంగా ఒంటిమిట్ట కోదండరామస్వామి ఆలయంలో జరిగే బ్రహ్మోత్సవాల్లో ఏ రోజు ఏ వాహన సేవ జరుగనుందో తెలుసుకుందాం.

కోదండ రాముని బ్రహ్మోత్సవ విశేషాలు

  • మార్చి 25, బుధవారం ఉదయం న్యాసాభిషేకం, సాయంత్రం జరిగే అంకురార్పణతో బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం అవుతాయి.
  • మార్చి 26, గురువారం ఉదయం ధ్వజారోహణం, రాత్రి శేషవాహన సేవ జరుగుతుంది.
  • మార్చి 27, శుక్రవారం ఉదయం వేణుగానాలంకారం, రాత్రి హంసవాహన సేవ జరుగుతాయి.
  • మార్చి 28, శనివారం ఉదయం వటపత్రశాయి అలంకారం, రాత్రి సింహవాహన సేవ జరుగుతాయి.
  • మార్చి 29, ఆదివారం ఉదయం నవనీత కృష్ణాలంకారం, రాత్రి హనుమంత వాహన సేవ జరుగుతాయి.
  • మార్చి 30, సోమవారం ఉదయం మోహిని అలంకారం, రాత్రి గరుడ వాహన సేవ జరుగుతాయి.
  • మార్చి 31, మంగళవారం ఉదయం శివధనుర్బాణాలంకారం, సాయంత్రం ఎదుర్కోలు, రాత్రి శ్రీ సీతారాముల కల్యాణోత్సవం, గజ వాహన సేవ జరుగుతాయి.
  • ఏప్రిల్ 1, బుధవారం ఉదయం రథోత్సవం జరుగుతుంది.
  • ఏప్రిల్ 2, గురువారం ఉదయం కాళీయమర్థనాలంకారం, రాత్రి అశ్వ వాహనసేవ జరుగుతాయి.
  • ఏప్రిల్ 3, శుక్రవారం ఉదయం చక్రస్నానం జరుగుతుంది. రాత్రి జరిగే ధ్వజావరోహణం కార్యక్రమంతో బ్రహ్మోత్సవాలు ముగుస్తాయి.
  • ఒంటిమిట్టలో జరగనున్న బ్రహ్మోత్సవాల్లో శ్రీ కోదండరాముని దర్శిస్తే సకల శుభాలు, అష్టైశ్వర్యాలు కలుగుతాయని విశ్వాసం.
  • రానున్న బ్రహ్మోత్సవాలకు మనం కూడా ఒంటిమిట్టకు తరలి వెళ్దాం. శ్రీరామచంద్రుని అనుగ్రహంతో సకల శుభాలు పొందుదాం.

జై శ్రీరామ్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

