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ధవళేశ్వరంలోని శ్రీ జనార్ధన స్వామి క్షేత్రం విశేషాలు- ఒక్కసారి దర్శిస్తే సంతాన ప్రాప్తి కలుగుతుందని భక్తుల విశ్వాసం!

గోదావరి తీరంలోని ధవళగిరిపై గుహలో శ్రీదేవి, భూదేవి సమేతంగా కొలువైన శ్రీ జనార్ధన స్వామి ఆలయం- నారద మహర్షి పూజించిన క్షేత్రమని, స్వామి సేవ కోసమే గోదావరి భూమిపైకి వచ్చిందని స్థలపురాణం

Sri Janardhana Swamy Temple
ధవళేశ్వరంలోని శ్రీ జనార్ధన స్వామి క్షేత్రం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 24, 2026 at 3:32 AM IST

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Sri Janardhana Swamy Temple Dhavaleswaram : గోదావరి తీరాన వెలసిన పవిత్ర వైష్ణవ క్షేత్రం శ్రీ జనార్ధన స్వామి దేవాలయం. ధవళగిరి కొండపై శ్రీదేవి, భూదేవి సమేతంగా కొలువైన జనార్ధనుడు. ఇది కేవలం ఒక దేవాలయం కాదు! పురాణం, చరిత్ర, ప్రకృతి, ఆధ్యాత్మికత కలిసిన మహిమాన్విత క్షేత్రం.

శ్రీ జనార్ధన స్వామి దేవాలయం
రాజమహేంద్రవరం సమీపంలోని ధవళేశ్వరం చరిత్రాత్మకంగా కాదు ఆధ్యాత్మికంగా కూడా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఒకవైపు మహాగోదావరి పరవళ్లు తొక్కుతూ ప్రవహిస్తుంటే, మరోవైపు ధవళగిరి కొండపై ఒక గుహలో శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీ జనార్ధన స్వామి భక్తులకు దర్శనమిస్తూ ఉంటారు.

ఆలయ చరిత్ర
చాళుక్యుల కాలం నాటి పురాతన క్షేత్రంగా శ్రీ జనార్ధన స్వామి ఆలయం ఖ్యాతి చెందింది. శ్రీ జనార్ధన స్వామి ఆలయానికి ఎంతో ప్రాచీన చరిత్ర ఉంది. చాళుక్యుల కాలం నాటి శాసనాల ఆధారంగా 11వ శతాబ్దం నాటికే ఈ క్షేత్రం ప్రసిద్ధి చెందినట్లు తెలుస్తోంది. ధవళగిరి అనే కొండపై ఆలయం వెలసినందువల్ల ఈ ప్రాంతానికి ధవళేశ్వరం అనే పేరు వచ్చిందని చెబుతారు. గోదావరి నది, ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్, పచ్చని ప్రకృతి మధ్య కొండపై నుంచి కనిపించే సుందర దృశ్యం భక్తులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుంది.

  • జనార్ధన స్వామి ఆలయం వెనుక పౌరాణిక గాథ
    జనార్దనుని కోసమే గోదావరి పుట్టిందా? అని అనిపించేలా ప్రచారంలో ఉన్న ఈ క్షేత్రానికి సంబంధించిన ఒక అద్భుతమైన పురాణ గాథ గురించి తెలుసుకుందాం.
  • నారద మహర్షి పూజించిన జనార్ధనుడు
    నారద మహర్షి ఇక్కడ జనార్ధన స్వామిని ఆరాధించేవాడని, ప్రతిరోజూ కాశీ నుంచి గంగా జలాన్ని తీసుకొచ్చి స్వామివారికి అభిషేకం చేసేవాడని చెబుతారు. అయితే కలియుగంలో సాధారణ మానవులకు అది సాధ్యం కాదని భావించి, మహర్షి గౌతముని ద్వారా గోదావరి నదిని భూమి పైకి తీసుకు వచ్చాడని క్షేత్ర పురాణం చెబుతుంది. అందుకే ఈ గుహను నారద గుహగా కూడా పిలుస్తారు.
  • స్వామి సేవకై ఆవిర్భవించిన గోదావరి
    అందుకే శ్రీ జనార్ధన స్వామి సేవ కోసం గోదావరి ఇక్కడికి వచ్చిందని భక్తుల విశ్వాసం. మహిమాన్వితమైన ఈ ఆలయ విశేషాలు చూద్దాం.
  • ఆలయ విశేషాలు
    గర్భాలయంలో శ్రీ జనార్ధన స్వామి సుందర మనోహరంగా కొలువై భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నాడు. ఇక ఈ ప్రాంగణంలో వెలసి ఉన్న ఇతర క్షేత్రాలు ఏమిటో చూద్దాం.
  • సంతాన ప్రాప్తి కలిగించే సంతాన గోపాల స్వామి క్షేత్రం
    ధవళగిరి కొండపైనే ఒక చిన్న గుహలో సంతాన గోపాల స్వామి కొలువై ఉన్నారు. సంతానం లేని దంపతులు భక్తిశ్రద్ధలతో సంతాన గోపాల స్వామిని ప్రార్థిస్తే సంతాన ప్రాప్తి కలుగుతుందని భక్తుల విశ్వాసం.

రామ పాద క్షేత్రం
ఈ క్షేత్రానికి శ్రీరామచంద్రుడితోనూ సంబంధం ఉందని పురాణగాథ చెబుతుంది. అందుకే రాముడి పాదముద్రలు ఉన్న రామపాద క్షేత్రంగా ఈ క్షేత్రం విరాజిల్లుతోంది. రావణ సంహారం అనంతరం బ్రహ్మహత్యా పాతక నివారణ కోసం రాముడు ఈ క్షేత్రానికి వచ్చాడని, తన వెంట వచ్చిన హనుమంతుడిని క్షేత్రపాలకుడిగా ఉండమని ఆదేశించాడని చెబుతారు. అప్పుడు హనుమంతుడు "స్వామీ! మీరు లేని చోట నేను ఎలా ఉండగలను?" అని ప్రార్థించాడట. అప్పుడు శ్రీరాముడు తన పాదముద్రలను అక్కడ వదిలి వెళ్లాడని పురాణగాథ. అందుకే ఈ ప్రాంతాన్ని "రామపాద క్షేత్రం" అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ క్షేత్రంలో దర్శించాల్సిన ఇతర దేవాలయాలు కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి.

  • శ్రీ అగస్త్యేశ్వర స్వామి ఆలయం
    ఇక్కడ వెలసి ఉన్న పురాతన శ్రీ అగస్త్యేశ్వర స్వామి ఆలయం స్వయంభూ శివాలయంగా ప్రసిద్ధి. అగస్త్య మహర్షితో ఈ క్షేత్రానికి సంబంధం ఉందని స్థలపురాణం చెబుతుంది.
  • అంకాలమ్మ – ముత్యాలమ్మ దేవాలయం
    అలాగే గ్రామ దేవతగా ప్రసిద్ధి చెందిన అంకాలమ్మ, ముత్యాలమ్మ దేవాలయాన్ని కూడా ఇక్కడ దర్శించుకోవచ్చు.
  • సీతారామాంజనేయ దేవాలయాలు
    ఈ క్షేత్రంలో వెలసిన శ్రీరామ, సీతాదేవి, ఆంజనేయ స్వామి ఆలయాలు కూడా దర్శనీయ స్థలాలు.
  • క్షేత్ర పాలకునిగా హనుమ
    ప్రధాన ఆలయానికి రక్షకుడిగా వెలసిన ఆంజనేయ స్వామిని భక్తులు క్షేత్రపాలకుడిగా కొలుస్తారు.

ఉత్సవాలు – ప్రత్యేక పూజలు
శ్రీ జనార్ధన స్వామి దేవాలయంలో వైఖానస ఆగమ సంప్రదాయం ప్రకారం స్వామివారికి నిత్య పూజా కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. ప్రతి సంవత్సరం మాఘ శుద్ధ ఏకాదశి నుంచి మాఘ పౌర్ణమి వరకు శ్రీ జనార్ధన స్వామి వారి కల్యాణోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతాయి. భీష్మ ఏకాదశి సందర్భంగా నిర్వహించే రథోత్సవం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. ఇక కార్తిక మాసం, ధనుర్మాసంలో ప్రత్యేక పూజలు, వ్రతాలు నిర్వహిస్తారు. ఈ క్షేత్రంలో ఉత్సవ విగ్రహాలతో జరిగే గ్రామోత్సవం కూడా భక్తులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తుంది.

ఎలా చేరుకోవాలి?
రాజమహేంద్రవరం నుంచి ధవళేశ్వరంకు ప్రతి 5 నిమిషాలకు బస్సులు, ఆటోలు అందుబాటులో ఉంటాయి. ధవళేశ్వరం జగన్నాథుని దర్శనం మోక్షకారకమని భక్తుల విశ్వాసం. ఇన్ని విశేషాలు కలిగిన ఈ పవిత్ర క్షేత్రాన్ని జీవితంలో ఒక్కసారైనా దర్శించి శ్రీ జనార్ధన స్వామి వారి కృపకు పాత్రులవుదాం.
ఓం నమో నారాయణాయ! జై శ్రీరామ్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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