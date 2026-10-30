ఇంట్లో శ్రీచక్ర ప్రతిష్టాపన చేయవచ్చా? శ్రీచక్ర ప్రతిష్టాపనలో పాటించాల్సిన నియమాలు ఏంటి?
అత్యంత పవిత్రంగా భావించే ఈ శ్రీచక్ర ప్రతిష్ఠాపనలో ఎలాంటి నియమాలు పాటించాలి, శ్రీచక్రాన్ని ఇంట్లో ఎక్కడ ఉంచాలి అనే ఆసక్తికరమైన ఈ విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Published : October 30, 2026 at 3:01 AM IST
Sri Chakra Pratishtapana Niyamalu : ఎంత సంపాదించినా చేతిలో చిల్లి గవ్వ కూడా మిగలక పోవడం, ఎప్పుడు చూసినా ఆర్ధిక సమస్యలు, అప్పుల బాధలతో విసిగి పోయిన వారికి పూజా మందిరంలో శ్రీచక్రాన్ని ప్రతిష్టించడం ద్వారా ఆర్థిక సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందని శాస్త్రం చెబుతోంది. అయితే అత్యంత పవిత్రంగా భావించే ఈ శ్రీచక్రం ప్రతిష్టాపనలో ఎలాంటి నియమాలు పాటించాలి? అనే ఆసక్తికర విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం.
శ్రీచక్ర ప్రతిష్ట ఎందుకు చేయాలి?
ఇల్లు సిరిసంపదలతో నిండి, ఎప్పుడూ డబ్బుకు లోటు లేకుండా ఉండాలంటే ఇంట్లో శ్రీచక్రాన్ని ప్రతిష్టించుకోవాలని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది. శ్రీచక్రానికి అంతటి మహత్యం ఉంది. అందుకే నడిచే దైవంగా ఖ్యాతి చెందిన ఆదిశంకరాచార్యులు భారతదేశంలో ప్రధాన ఆలయాల్లో మూలమూర్తి పీఠం కింద శ్రీచక్రాన్ని ప్రతిష్టించారు. ఇంతటి శక్తివంతమైన శ్రీచక్రాన్ని ఇంట్లో ప్రతిష్టించుకునేటప్పుడు ఎలాంటి నియమాలు పాటించాలి? ఇందుకు ఏవైనా దీక్షలు వంటివి చేయాలా? అనే విషయాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
ముహూర్త నిర్ణయం
ఇంట్లో శ్రీచక్రాన్ని ప్రతిష్టించుకోవాలంటే కచ్చితంగా కొన్ని నియమాలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. శ్రీచక్రాన్ని ప్రతిష్టించుకోవడానికి ముందుగా సుముహూర్తాన్ని పండితుల చేత నిర్ణయింపజేయాలి. శ్రావణ, కార్తిక, మార్గశిర మాసాలలో వచ్చే శుక్రవారాలు శ్రీకచక్ర ప్రతిష్టకు శుభప్రదమైన రోజులు. అలాగే ఫాల్గుణ మాసంలో పౌర్ణమి శుక్రవారం కలిసి వచ్చిన రోజు కూడా శ్రేష్టం. అయితే వ్యక్తిగత జాతకాలను పరిశీలించిన పిదప పండితులు నిర్ణయించిన ముహూర్తంలోనే శ్రీచక్రాన్ని ప్రతిష్టించడం సర్వత్రా శ్రేయస్కరం.
ఉపవాస దీక్ష
ప్రత్యేకించి శ్రీచక్రాన్ని ప్రతిష్టించడానికి నిర్ణయించిన రోజు ప్రతిష్టాపన పూర్తయ్యే వరకు కుటుంబ సభ్యులందరు ఉపవాస దీక్ష చేపట్టాలి.
శ్రీచక్ర ప్రతిష్టాపన విధి విధానాలు
ముందుగా శ్రీచక్రాన్ని ఎర్రటి పట్టు వస్త్రంలో ఉంచి పంచామృతాలతో అభిషేకించాలి. పసుపు, కుంకుమలతో, అక్షింతలతో శ్రీచక్రాన్ని పూజించాలి. ఎర్రటి పువ్వులను 108 తీసుకొని శ్రీలక్ష్మి అష్టోత్తర శతనామాలు చదువుతూ ఒక్కో పువ్వు వేస్తూ లక్ష్మీదేవిని శాస్త్రోక్తంగా పూజించాలి. కుదిరితే తామర పూలతో ఈ పూజ చేయడం మరింత శుభప్రదం. కనీసం 10 నిమిషాలపాటు కళ్లు మూసుకొని లక్ష్మీదేవిని మనసులో స్థిరంగా నిలుపుకుని ధ్యానం చేయాలి. ధ్యానం చేసే సమయంలో ఎలాంటి చెడు ఆలోచనలు, ప్రాపంచిక విషయాలు మనసులోకి రాకుండా నియంత్రించుకోవాలి.
అమ్మవారికి విన్నపాలు
శ్రీచక్రం ప్రతిష్టాపనకు ముందు మనసులో ఉన్న కోరికలు, సమస్యలు ఆర్థిక ఇబ్బందుల గురించి శ్రీమహాలక్ష్మికి విన్నవించుకోవాలి. ధ్యానం పూర్తయ్యాక ధూప దీపాలతో శ్రీచక్రాన్ని పూజించి నమస్కరించుకోవాలి. పూజ సంపూర్ణం అయ్యాక లక్ష్మీదేవికి ఇష్టమైన పరమాన్నం నివేదించాలి. చివరగా కొబ్బరొకాయ కొట్టి నమస్కరించుకోవాలి.
శ్రీచక్రాన్ని ఎక్కడ ఉంచాలి?
ఇప్పుడు శ్రీచక్రాన్ని ఎర్రటి వస్త్రంతో సహా ఇంటి సింహద్వారం పైన కట్టుకోవాలి. ప్రతిరోజు శ్రీచక్రానికి సాంబ్రాణి ధూపం వేసి నమస్కరించుకోవాలి. లేదా పూజామందిరంలో కూడా శ్రీచక్రాన్ని ఉంచుకోవచ్చు.
ఈ తప్పులు చేయవద్దు
వీలైనంత వరకు శ్రీచక్రాన్ని ఇంట్లో ఈశాన్యంలో లేదా ఉత్తర దిక్కులో ప్రతిష్టించాలి. చిరిగిన లేక మాసిన వస్తంలో శ్రీచక్రాన్ని ఉంచరాదు. ఇలా చేస్తే వ్యతిరేక ఫలితాలు ఉంటాయి. పౌర్ణమి శుక్రవారం కలిసి వచ్చిన రోజు శ్రీచక్ర ప్రతిష్ఠ చేస్తే శుభ ఫలితాలు శ్రీఘ్రంగా అందుకుంటారు. ముఖ్యంగా శ్రీచక్రానికి మైల, అంటు తగలకుండా చూసుకోవాలి.
లక్ష్మీకటాక్ష సిద్ధి
ఇలా శ్రీ చక్రాన్ని ఇంట్లో ప్రతిష్టించుకోవడం వలన లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో ఆ ఇంట్లోని వారు చేసే ప్రతి పనిలోనూ విజయం సాధిస్తారు. సిరుల తల్లి అనుగ్రహంతో ఆ ఇంట ఎన్నటికీ ధనానికి లోటుండదు. ధన కనక వర్షం కురుస్తుంది.
వ్యాపార వృద్ధి కోసం
ఇవే నియమాలతో వ్యాపార స్థలంలో కూడా శ్రీచక్రాన్ని ప్రతిష్టించుకోవచ్చు. శ్రీ చక్రం ప్రతిష్ట జరిగిన చోట నూతన ఆదాయ వనరులు ఏర్పడతాయి. వ్యాపారంలో లాభాల పంట పండుతుంది. రుణ విముక్తి లభిస్తుంది.
ఇది కూడా ఐశ్వర్యమే!
నేటి రోజుల్లో ఆరోగ్యం కూడా మహాభాగ్యంగా మారింది. అందుకే అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడేవారు కూడా ఈ శ్రీచక్రాన్ని ప్రతిష్టించుకోవడం వలన ఆరోగ్యం కూడా కుదుట పడుతుందని శాస్త్ర వచనం. ఎంతైనా అష్టైశ్వర్యాలతో ఆరోగ్యం కూడా ఒక ఐశ్వర్యమే కదా! మనం కూడా పండితుల సూచన మేరకు శ్రీచక్రాన్ని ప్రతిష్టించుకుందాం! అష్టైశ్వర్యాలను సొంతం చేసుకుందాం.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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