శ్రావణ శనివారం శివుడికి ఇవి సమర్పిస్తే శని దోషాల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందా? పూజా విధానం, పరిహారాలు ఇవే!
శ్రావణ మాసంలోని శనివారాలకు హిందూ సంప్రదాయంలో ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం- ఈ రోజున శనిదేవుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధించడం సంప్రదాయం- శివలింగానికి అభిషేకం చేయడం, నల్ల నువ్వులు, నీలిరంగు పుష్పాలు సమర్పించడం వంటివి పూజా ప్రత్యేకతలు
Published : August 15, 2026 at 5:29 AM IST
Sravana Masam Saturday Shiva Puja : పరమ పవిత్రమైన శ్రావణ మాసంలో శుక్రవారాలతో పాటు శనివారాలు కూడా చాలా విశిష్టమైనవి. ఈ మాసంలో వచ్చే శనివారాల్లో శనిదేవుని ఆరాధించడంతో పాటు పరమేశ్వరునికి కొన్ని ప్రత్యేకమైన వస్తువులు సమర్పిస్తే శని దోషాల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది. ఈ సందర్భంగా ఏలినాటి శని, అష్టమ శని వంటి దోషాలతో ఇబ్బంది పడేవారు శ్రావణ శనివారం రోజు శివారాధన ఏ విధంగా చేయాలి? ఈ రోజు పాటించాల్సిన పరిహారాలేంటి అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఏలినాటి శని దోషం ఆంటే?
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో పుట్టినప్పటి నుంచి మరణించే వరకు 3 సార్లు ఏలినాటి శని దశ వస్తుంది. జాతకంలో ఏలినాటి శని, అర్ధాష్టమ శని, అష్టమ శని వంటి దోషాలుంటే ఆర్థిక ఇబ్బందులు, అనారోగ్య సమస్యలు, కుటుంబ కలహాలు, ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సమస్యలు వంటి వ్యతిరేక ఫలితాలు ఉంటాయి. ఈ క్రమంలో శ్రావణ శనివారం రోజు కొన్ని ప్రత్యేక పరిహారాలు పాటించడం వలన కొంతవరకు శని బాధల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందని శాస్త్రం చెబుతోంది.
శ్రావణ శనివారం ప్రత్యేకం
శని దోషాలతో ఇబ్బందులు పడేవారు శ్రావణ శనివారం రోజు కొన్ని ప్రత్యేక వస్తువులు ఈశ్వరునికి సమర్పించడం వలన ఇటు శివుని అనుగ్రహంతో పాటు ఏలినాటి ప్రభావం వలన కలిగే సమస్యలు కూడా తొలగి పోతాయని జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు.
సకల దేవతల ఆరాధనకు శ్రేష్టం, శ్రావణం
శివకేశవుల ఆరాధనకు, లక్ష్మీదేవిని పూజించడానికి, మంగళగౌరీ నోములతో పాటు అనేక వ్రతాలకు నోములకు శ్రావణ మాసం ఎంతో విశిష్టమైనది. ఈ మాసంలో అన్ని రోజులు పవిత్రమైనవే! ముఖ్యంగా సోమవారం శివపూజలకు, మంగళవారం గౌరీదేవి నోములకు, శుక్రవారం లక్ష్మీ పూజలకు, శనివారం విష్ణుమూర్తితో పాటు శనిదేవుని పూజలకు శ్రేష్టమైనవి. అయితే శ్రావణ శనివారం ఇటు శని దేవునితో పాటు శివుని కూడా పూజించాలని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ రోజు చేసే శివారాధన ఎన్నో గ్రహ దోషాలను పోగొడతాయని జ్యోతిష్య శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.
శ్రావణ శనివారం శివపూజ ఇలా చేద్దాం
శ్రావణ శనివారం రోజు సమీపంలోని శివాలయానికి వెళ్లి శివలింగాన్ని గంగాజలంతో కానీ, కొబ్బరి నీళ్లతో కానీ అభిషేకించాలి. అనంతరం శివలింగం సమీపంలో నువ్వుల నూనెతో దీపారాధన చేయాలి. శివలింగాన్ని గంధం, విభూతితో అలంకరించాలి. తరువాత నల్ల నువ్వులు, జమ్మి ఆకులు, నీలి శంఖం పువ్వులు, జిల్లేడు పువ్వులు, బెల్లం శివయ్యకు సమర్పించాలి.
స్తోత్రపారాయణం
శ్రావణ శనివారం రోజు శివాష్టకం కానీ శివ సహస్రనామాలు కానీ పఠించాలి. అలాగే లింగాష్టకం కూడా పఠించాలి. విశేషించి ఈ రోజు శివాలయాల్లో శివునికి రుద్రాభిషేకం చేయించుకుంటే సత్వర ఫలితాలు ఉంటాయని శాస్త్రవచనం. ఇక రోజంతా శివ పంచాక్షరీ మంత్రం జపం చేయడం వలన వచ్చే ఫలితం అనంతం.
ఈ పూజతో తొలగే గ్రహదోషాలు
శనివారం శివలింగానికి నల్ల నువ్వులను సమర్పించడం వల్ల శని దేవుని అనుగ్రహంతో ఏలినాటి శని దోషం నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. అలాగే శనికి ప్రీతికరమైన జమ్మి ఆకులు శివునికి సమర్పించడం వల్ల శివుని అనుగ్రహంతో శనీశ్వరుడు ప్రసన్నుడవుతాడు. నీలం రంగు పువ్వులు అంటే శంఖు పుష్పాలు, జిల్లేడు పువ్వులు శనీశ్వరుడికి చిహ్నంగా భావిస్తారు. ఇవి శివుడికి కూడా ప్రియమైనవి. శ్రావణ శనివారం శివుని నీలిరంగు పువ్వులతో పూజిస్తే శివుడు ప్రీతి చెంది ఏలినాటి శని, అర్ధాష్టమ శనితో సహా అనేక దుష్టగ్రహ ప్రభావాల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
ఈ నైవేద్యం ప్రీతికరం
శనిదేవుని ప్రీతికరమైన బెల్లం శ్రావణ శనివారం రోజు శివునికి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తే జీవితంలో అభివృద్ధి శ్రేయస్సు తప్పకుండా ఉంటాయని కష్టాల నుంచి విముక్తి లభిస్తుందని పండితులు చెబుతున్నారు. రానున్న శ్రావణ శనివారాలలో మనం కూడా శివయ్యను భక్తి శ్రద్ధలతో పూజిద్దాం. శని బాధల నుంచి ఉపశమనం పొందుదాం.
ఓం నమః శివాయ! ఓం శ్రీ శనైశ్చరాయ నమః!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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