శ్రావణ మాసం ఎందుకు అంత విశిష్టం? శుక్రవారం లక్ష్మీపూజ నుంచి జన్మాష్టమి వరకు ప్రత్యేకతలు ఇవే!
శ్రావణ మాసంలో వచ్చే ప్రతి వారం, ప్రతి పర్వదినానికీ ప్రత్యేకమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యత- శుక్రవారాల్లో లక్ష్మీదేవి ఆరాధన, సోమవారాల్లో శివపూజ, మంగళవారాల్లో మంగళగౌరీ వ్రతం, నాగపంచమి, రాఖీ పౌర్ణమి వంటి ప్రత్యేకతలు
Published : August 13, 2026 at 2:35 AM IST
Shravan Masam Significance : తెలుగు మాసాల్లో ఐదో మాసమైన శ్రావణ మాసం శుభాలనొసగే మాసంగా ప్రసిద్ధి. అష్టైశ్వర్యాలను ప్రసాదించే శ్రీ మహాలక్ష్మిని, శ్రవణా నక్షత్రంలో జన్మించిన శ్రీ మహా విష్ణువును భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించే మాసమే శ్రావణ మాసం. శ్రావణ మాసం అనగానే నోములు, వ్రతాలు గుర్తుకొస్తాయి. ఈ శ్రావణంలోనే మరిన్ని పర్వదినాలు కూడా వస్తాయి. అందుకే శుభాలను అందించే శ్రావణ మాసాన్ని ఆధ్యాత్మిక మాసంగా కూడా పేర్కొంటారు. అసలు శ్రావణ మాసానికి ఎందుకంతటి విశిష్టత కలిగిందో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఐశ్వర్యనిచ్చే శుభ శుక్రవారాలు
శ్రావణ మాసంలో వచ్చే అన్ని శుక్రవారాల్లో లక్ష్మీదేవిని యథాశక్తి పూజించడం వలన లక్ష్మీ కటాక్షంతో పాటు సకల శుభాలు కలుగుతాయని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. అందుకే ఈ మాసంలో వచ్చే అన్ని శుక్రవారాల్లో లక్ష్మీదేవిని కుంకుమ పూజలతో, విశేష పూజలతో ఆరాధిస్తారు. పౌర్ణమికి ముందు వచ్చే శుక్రవారం వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు. అయితే పౌర్ణమికి ముందు వచ్చే శుక్రవారం వరలక్ష్మీ వ్రతం ఆచరించడానికి వీలు కాకపోతే మిగిలిన మూడు శుక్రవారాల్లో వీలైన రోజు ఆచరించవచ్చు. ప్రత్యేకించి ఈ ఏడాది శ్రావణ మాసంలో 5 శుక్రవారాలు రావడం విశేషం.
సోమవారాలు శివారాధనకు విశిష్టం
శ్రావణ మాసంలో వచ్చే సోమవారాలు పరమేశ్వరుడి ప్రీతికరమని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ఈ రోజుల్లో పరమేశ్వరుని ప్రీత్యర్ధం ఉపవాస దీక్షలు చేపడుతూ, శివాభిషేకాలు జరిపించి, పరమేశ్వరుని మారేడు దళాలతో పూజించడం వలన సకల గ్రహ దోషాలు తొలగుతాయని శివపురాణంలో వివరించి ఉంది.
సౌభ్యాగ్య దాయకం మంగళగౌరీ వ్రతం
శ్రావణ మంగళవారాల్లో కొత్తగా పెళ్లైన నూతన వధువులు మంగళ గౌరీ వ్రతాన్ని ఆచరించి ముత్తైదువులకు వాయనాలు ఇవ్వడం పరిపాటి. వైవాహిక జీవితంలో సుఖసంతోషాలను ప్రసాదించి సత్సంతానాన్ని ప్రసాదించే ఈ మంగళ గౌరీ వ్రతాన్ని పూర్వం ద్రౌపదికి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఉపదేశించాడని భారతాది గ్రంథాలు తెలుపుతున్నాయి.
శని ప్రీతికి కోసం శ్రావణ శనివారం పూజ
ఇక శ్రావణ మాసంలో వచ్చే శని భగవానుని పూజించడంతో పాటు, లక్ష్మీ నారాయణ నోము, సౌభాగ్య శనివారం నోము వంటి నోములు నోచుకోవడం వలన సిరిసంపదలు కలుగుతాయని, గ్రహాల అనుకూలత ఉంటుందని విశ్వాసం.
నాగ పంచమి
శ్రావణ శుద్ధ పంచమిని నాగ పంచమిగా ఆచరిస్తారు. ఈ రోజు ఉపవాసం ఉండి ఆలయాల్లో నాగ ప్రతిష్టలకు పాలాభిషేకం జరిపి, పూజలు నిర్వహిస్తారు. అలాగే సంతానాభివృద్ధిని, శ్రేయస్సును కాంక్షిస్తూ నాగుల పుట్టలో పాలు పోయడం అనాదిగా వస్తున్న సంప్రదాయం.
అన్నాచెల్లెళ్ల పండుగ
ఇక శ్రావణ పౌర్ణమి రోజున అన్నాచెల్లెళ్ల అనుబంధానికి గుర్తుగా రాఖీ పౌర్ణమి జరుపుకొంటారు. పూర్వం సుభద్ర శ్రావణ పౌర్ణమి రోజున తొలిసారిగా శ్రీకృష్ణునికి రాఖి కట్టిన రోజు అందుకే ఈ రోజు అన్నాచెల్లెళ్ల పండుగగా, రాఖీ పౌర్ణమిగా ప్రసిద్ధి చెందింది.
జంధ్యాల పండుగ
వేద బ్రాహ్మణ పండితులు జీర్ణమైన యజ్ఞోపవీతాన్ని విసర్జించి కొత్త యజ్ఞోపవీతాన్ని ధరించే పవిత్రమైన రోజు కూడా శ్రావణ పౌర్ణమినే! అందుకే ఈ రోజును జంధ్యాల పౌర్ణమి అని కూడా అంటారు.
హయగ్రీవుని జయంతి
శ్రీ మహావిష్ణువు స్వరూపంగా, జ్ఞానప్రదాతగా హయగ్రీవుడు ఆవిర్భవించిన రోజు కూడా శ్రావణ పౌర్ణమి రోజునే!
శ్రీవారి తిరునక్షత్రం
తిరుమల శ్రీవారి జన్మ నక్షత్రం శ్రవణా నక్షత్రం. శ్రావణ పౌర్ణమి రోజునే శ్రవణా నక్షత్రం కూడా వస్తుంది. ఈ రోజు శ్రీవారి తిరు నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని తిరుమలలో ఘనంగా ఉత్సవాలు జరుగుతాయి.
సంకష్టహర చవితి
ప్రతి మాసంలో బహుళ పక్షంలో వచ్చే చవితి రోజున సంకటాలను తొలగించమని వినాయకుని ప్రార్ధిస్తూ సంకష్టహర చతుర్థి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తాం. అయితే అన్ని మాసాల్లోకెల్లా శ్రావణమాసంలో వచ్చే సంకటహర చతుర్థి విశిష్టమైనదని గణేశ పురాణం చెబుతోంది.
జన్మాష్టమి
శ్రావణ బహుళ అష్టమిని శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమిగా, గోకులాష్టమిగా జరుపుకుంటాం. ఈ రోజు ద్వారక, మథుర, బృందావనంలో జన్మాష్టమి సంబరాలు అంబరాన్నంటుతాయి.
అమావాస్య కూడా పండుగే!
ఇక శ్రావణ మాసంలో చివరలో వచ్చే అమావాస్య కూడా విశిష్టమైనదే! సంతానం లేనివారు పోలాల అమావాస్య వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే సత్సంతానం కలుగుతుందని విశ్వాసం. ఈ రోజు కంద మొక్కను పూజించడం సంప్రదాయం.
గృహాలకు శ్రావణ శోభ!
ఇంటిముందు కట్టే మామిడి తోరణాలు, గుమ్మాలకు పెట్టే పసుపు కుంకుమలు, మహాలక్ష్మి స్వరూపంగా పేరంటాలకు వచ్చే ముత్తైదువులు, సాంప్రదాయ వస్త్రాల్లో సందడి చేసే కన్నె పడుచులు ఇలా శ్రావణ మాసం అంటేనే ఒక సందడి! ఓ ఆనందం. ఈ మాసంలో చేసే లక్ష్మీదేవి నోములు, శివకేశవుల పూజలతో సిరిసంపదలు, ధనధాన్యాలు, విద్య, సంతానం, కీర్తి ఇలా ఒకటేమిటి! అన్నీ లభిస్తాయి. అందుకే శ్రావణ మాసం శుభాల మాసం అయింది. అందరికీ సౌభాగ్యాన్ని అందిస్తోంది.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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