శుక్రగ్రహ అనుకూలత కోసం స్ఫటిక మాల- ధరిస్తే ఐశ్వర్యం, ఆనందం మీ సొంతం!

శుద్ధ స్ఫటిక మాల అంటే ఏంటి? స్ఫటిక మాలను ధరించడం వల్ల కలిగే ఫలితాలు మీకోసం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 24, 2026 at 2:00 AM IST

Sphatik Mala Spiritual Benefits : జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం నవగ్రహాలలో శుక్రగ్రహం శుభానికి సంకేతం. శుక్ర గ్రహం సౌందర్యం, సంపద, ప్రేమ, కళలు, వైవాహిక అనుకూలతకు కారకుడు. శుక్రుడు బలంగా ఉంటే జీవితంలో భౌతిక సుఖాలు, సంతోషం పెరుగుతాయి. వ్యక్తిగత జాతకం ప్రకారం శుక్రుడు బలంగా ఉంటే సుఖసంతోషాలు, అదృష్టం కలుగుతాయి. బలహీనంగా ఉంటే ఆర్థిక ఇబ్బందులు, వైవాహిక జీవితంలో సమస్యలు రావచ్చు. అలాంటప్పుడు కొన్ని ప్రత్యేక పరిహారాలు పాటించడం వల్ల శుక్రగ్రహ అనుకూలత పెరుగుతుంది. ఆ పరిహారాలేంటో ఈ కథనంలో చూద్దాం.

శుద్ధ స్ఫటిక మాలతో శుక్రగ్రహ అనుకూలత
జాతకంలో శుక్ర దోషం ఉంటే, లక్ష్మీదేవిని పూజించడం ద్వారా అనుకూల ఫలితాలు పొందవచ్చు. అలాగే ప్రతి శుక్రవారం ఉపవాసం ఉండటం, గోసేవ చేయడం, ఆవులకు ఆహారం తినిపించడం శుక్రుని బలాన్ని పెంచుతుంది. అలాగే శుద్ధ స్ఫటిక మాల ధరించడం వల్ల శుక్రగ్రహ అనుకూలత పెరుగుతుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు. శుద్ధ స్ఫటిక మాల ఎలా ధరించాలి? అందుకు నియమాలేంటో తెలుసుకుందాం.

శుద్ధ స్ఫటిక మాల అంటే!
శుద్ధ స్పటికం అంటే క్రిస్టల్‌! శుక్ర గ్రహ దోషం ఉన్నవారు స్ఫటిక మాల ధారణ వల్ల అనేక శుభ ఫలితాలు పొందుతారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శుక్రుడు వివాహ కారకుడు. అందుచేత వివాహం కాని వారు లేదా ఆలస్యం అవుతున్న, పెళ్లి అయినప్పటికీ కుటుంబంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కోనేవారు శుక్రగ్రహనికి చెందిన స్పటిక మాలను ధరించడం మంచిది. స్పటికం అంటే స్వచ్ఛమైనది అని అర్థం. ఎలాంటి మలినాలు లేని నిర్మలమైన నీటిని, కల్మషం లేని మనసును స్ఫటికంతో పోలుస్తారు. శ్రీ విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రావళిలో స్పటిక మణి గురించిన ప్రస్తావన వుంది. చాలామంది రుద్రాక్షలతో పాటు స్ఫటిక మాలను కూడ మెడలో ధరిస్తారు.

జపమాలగా కూడా స్ఫటిక మాల పవిత్రం
స్ఫటిక మాలను జపమాలగా వినియోగించడం పవిత్రంగా భావిస్తారు. వివిధ దేవతా మూర్తుల స్తోత్రాలు పారాయణ చేసేటప్పుడు స్పటిక మాలను జపమాలగా వినియోగించడం వల్ల శుక్రగ్రహ అనుకూలత పెరిగి, చేస్తున్న పారాయణకు కోటిరెట్ల అధిక ఫలం లభిస్తుందని శాస్త్ర వచనం. ముఖ్యంగా లలిత సహస్రనామం, లక్ష్మీ అష్టోత్తరం చేసే వారు స్పటిక మాలను జపమాలగా ఉపయోగిస్తే సత్వర శుభ ఫలితాలు వస్తాయి.

స్ఫటికం ఓ మణిశిల
వాస్తవానికి స్ఫటికం అంటే ఒక విలువైన మణి అంటారు. పారదర్శకంగా ఉండడం ఈ మణి ప్రత్యేకత. ద్రవరూపంలోని వస్తువు భూమి పొరల లోపల వివిధ పదార్థాలతో కలిసి, గట్టిపడి స్పటికంగా రూపాంతరం చెందుతుంది.

ధరించే విధానం
స్ఫటిక మాలను శుక్రవారం ఉదయం స్నానం చేసిన తర్వాత పూజ గదిలో ఉంచి, దేవునికి సమర్పించిన తర్వాత ధరించడం మంచిది.

ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించే స్ఫటిక మాల
జాతి స్ఫటికాలతో తయారు చేసిన మాల ఎవరైతే ధరిస్తారో వారికి ఆయురారోగ్యాలు చేకూరుతాయి. అధిక రక్తపోటు ఉన్నవారు గనక స్ఫటిక మాల ధరిస్తే శాశ్వతంగా రక్తపోటు నుంచి ఉపశమనం లభించి స్వస్థత చేకూరుతుంది. స్ఫటికధారణ వల్ల దగ్గు, కాన్సర్‌, మధుమేహం వంటి వ్యాధుల ఉపశమనం కలుగుతుంది. సంతానం లేని వారు స్పటిక మాల ధరిస్తే సంతాన ప్రాప్తి కలుగుతుంది.

ఎన్నో ఔషధ విలువలు
స్ఫటికాలను అనేక రుగ్మతలకు ఔషధంగా ఉపయోగిస్తారు. శుద్ధ స్ఫటికాన్ని శరీరంపై ధరించడం వల్ల, ఇంట్లో పూజ గదిలో ఉంచడం వల్ల వాటి నుంచి ఉత్పన్నమయ్యే సానుకూల తరంగ ప్రకంపనల వల్ల, మానవ శరీరంలో ఉండే కంటికి కనిపించని మూలాధార చక్రం నుంచి సహస్రారం వరకు ప్రభావితమై ఆయా చక్రాల పరిధిలోని అవయవాలకు పరిపుష్టి చేకూరి పరిపూర్ణ ఆరోగ్యం సొంతమవుతుంది.

మానసిక ప్రశాంతత
మనో వ్యాధులు, దుష్టగ్రహ పీడల కారణంగా కలిగే రోగాలు బాధిస్తూ భయపూరిత వాతావరణం ఉంటే స్ఫటిక మాలను మెడలో ధరించడం వల్ల శారీరక, మానసిక స్వస్థత కలుగుతుంది. యోగా, ధ్యానం చేసే సమయంలో మెడలో స్ఫటిక మాల ధరించడం వల్ల సాధకుడు మంచి యోగస్థితికి చేరుకుంటాడు.

నీటి శుద్ధి
స్ఫటికాలను ఒక గ్లాసు పరిశుభ్రమైన త్రాగు నీటిలో ఉంచి కొన్ని గంటల తర్వాత ఆ నీటిని త్రాగటం వల్ల ఆరోగ్య ప్రాప్తి కలుగుతుంది.

శుక్రగ్రహ అనుకూలత పెంచి సకల శుభాలు అందించే శుద్ధ స్ఫటిక మాలను మనం కూడా ధరించి ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు పొందుదాం.

శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

డాక్ టైటిల్: Sphatika Mala for Venus Benefits

లాంగ్ కీవర్డ్: Sphatika mala benefits for Venus astrology

మెయిన్ కీవర్డ్: Sphatika mala benefits

ఇతర కీవర్డ్స్: Venus remedies, Shukra dosha remedies,

Conclusion:

