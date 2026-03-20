రంజాన్ ఎందుకు ముస్లింలకు అత్యంత ప్రత్యేకం? ఆ రోజు చేసే ఆచారాలు, వంటకాలు ఇవే!

రంజాన్ పండుగ విశిష్టత ఏమిటి? ఎలా జరుపుకోవాలి? - ఉపవాస దీక్షలు, దానధర్మాల ప్రత్యేకతలు

Ramadan Eid 2026 (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 20, 2026 at 2:45 AM IST

Ramadan Eid 2026 : ప్రతి మతంలో కొన్ని ఆచార వ్యవహారాలు ఉంటాయి. ఈ ఆచార వ్యవహారాలకు ఆ మతగ్రంథం ప్రామాణికం అవుతుంది. అలాగే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ముస్లిం సోదరులకు పవిత్ర మూల గ్రంథం ఖురాన్! ఈ గ్రంథమే వారికి మార్గదర్శకం. ఇంతటి పవిత్ర గ్రంథం ఆవిష్కృతమైన సందర్భంగానే ముస్లిం సోదరులు రంజాన్ పండుగగా జరుపుకుంటారు. నెల రోజులపాటు కఠిన ఉపవాసాలు, ప్రార్ధనలు, దానధర్మాలతో నిష్టగా గడిచిన తర్వాత నెలవంక దర్శనంతో రంజాన్ పండుగను ఆనందోత్సాహాలతో జరుపుకుంటారు. ఈ సందర్భంగా రంజాన్ పండుగ విశిష్టత ఏమిటి? రంజాన్ ఎలా జరుపుకోవాలి అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

రంజాన్ ఎప్పుడు?
సాధారణంగా నెలవంక దర్శనమిచ్చిన మరుసటి రోజు రంజాన్ పండుగ జరుపుకుంటారు. ఆ ప్రకారంగా చూస్తే మార్చి 20 కానీ 21 కానీ రంజాన్ పండుగ ఉండవచ్చు. మరొక ముఖ్య విషయం ఏమిటంటే ఈ నెలవంక దర్శనం మక్కాలో కనిపించడం మీదనే రంజాన్ పండుగ నిర్ణయింపబడుతుంది.

స్వర్గానికి తెరుచుకునే ద్వారాలు
ఇస్లామిక్ క్యాలెండర్ ప్రకారం 9వ నెలలో, ముస్లింలు 30 రోజుల పాటు ఉపవాస దీక్షలతో కొనసాగించి చివరగా నెలవంక దర్శనం అయిన మరుసటి రోజును రంజాన్ పండుగగా జరుపుకుంటారు. ముస్లిం సోదరులకు ఇది ప్రధాన పండుగ. రంజాన్ మాసంలోనే దివ్య ఖురాన్ ఆవిర్భవించిందని విశ్వాసం. అందుకే ఈ మాసం వారికి అత్యంత పవిత్రమైనది. ఇస్లాం మత విశ్వాసాల ప్రకారం రంజాన్ మాసం నెల రోజులు నరక ద్వారాలు మూసి ఉంటాయని అంటారు. అందుకే ఈ మాసంలో మరణించిన వారు స్వర్గానికి చేరుకుంటారని విశ్వాసం.

రంజాన్ ప్రత్యేకం - ఉపవాస దీక్షలు
రంజాన్ మాసమంతా ముస్లిం సోదరులు సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు కఠిన ఉపవాసం ఉంటారు. ఈ మాసంలో వీరు సూర్యోదయం కంటే ముందే నిద్ర లేచి ఆహారాన్ని స్వీకరిస్తారు. అక్కడ నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు నీరు, ఆహారం, కనీసం ఉమ్మి కూడా మింగకుండా కఠోర ఉపవాస దీక్ష చేపడతారు.

స్వీయ నియంత్రణ కలిగించే ఉపవాస దీక్ష
రంజాన్ మాసంలో వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా చిన్న, పెద్ద, ముసలి వారు సైతం భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ ఉపవాస దీక్షలో పాల్గొంటారు. ఉపవాస దీక్షలతో బలహీనతలు, ఇంద్రియాలను జయించవచ్చని ఇస్లాం మత గురువులు చెబుతారు. అలాగే ఉపవాస దీక్షల వల్ల జీర్ణశక్తి పెరిగి ఆరోగ్యంగా ఉంటారని ఆయుర్వేద శాస్త్రం చెబుతుంది. ఈ ఉపవాస దీక్షలు సహర్ తో ప్రారంభమై ఇఫ్తార్‌తో ముగుస్తాయి.

రంజాన్ ఎలా జరుపుకుంటారు?
రంజాన్‌ పండుగను ఈద్-ఉల్-ఫితర్ అని అంటారు. నెల రోజుల ఉపవాస దీక్షల తర్వాత తిరిగి నెల పొడుపు చంద్ర దర్శనం అయిన మరుసటి రోజు ఉదయం రంజాన్ పండుగ జరుపుకుంటారు. ఈ రోజు మసీదుల్లో ప్రత్యేక నమాజులు చేసిన తర్వాత ముస్లింలు, ముస్లిమేతరులు ఒకరినొకరు స్నేహాభావం పెంపొందించుకొనుటకు 'అలయ్ బలయ్, ఆలింగనం చేసుకుని పండగ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకొంటారు.

నోరూరించే మథుర పదార్ధాలు
పండుగ రోజు షీర్‌ ఖుర్మా అనబడే మధురమైన సేమియాను తప్పక వండుతారు. బంధు మిత్రులను కలుసుకోవడం ఈ రోజు ఆనవాయితీ. రంజాన్ పండుగ రోజు ప్రత్యేక వంటకాలు తయారు చేసి ఆత్మీయులతో కలిసి భోజనం చేయడంలోనే అసలైన సంతోషం ఉందని నమ్ముతారు.

దానధర్మాలు
హిందూ మతంతో పాటు ఇతర మాటలు కూడా దానధర్మాలు చేయమని చెబుతుంది. అలాగే ఇస్లాం మతం కూడా దానధర్మాలకు విశేషమైన ప్రాధాన్యం ఇస్తుంది. దానిని అనుసరించి రంజాన్ పండుగ రోజు ముస్లిం సోదరులు విరివిగా దానధర్మాలు చేస్తారు. ఖురాన్ ప్రకారం రంజాన్ పండుగ రోజు చేసే దానధర్మాలు వలన నరకబాధలు ఉండవని స్వర్గలోక ప్రాప్తి ఉంటుందని విశ్వాసం. మానవతావాదం తో చూస్తే పండుగ పూట ఎవరూ పస్తులు ఉండకూడదని, అందరూ ఆనందంగా పండుగ జరుపుకోవాలనే ఒక సత్సంప్రదాయం కనిపిస్తుంది. సంపదను పెంచుకోవడం కాకుండా ఉన్నదాన్ని అందరితో కలిసి పంచుకోవడంలోనే ఆనందం ఉందన్న గొప్ప సందేశం రంజాన్ పండుగ మానవాళికి అందిస్తుంది.

ముస్లిం సోదరులందరికీ రంజాన్ పండుగ శుభాకాంక్షలు!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

