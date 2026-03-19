ETV Bharat / spiritual

సకల శుభాలు కలిగించే చైత్ర మాసం విశిష్టత ఏమిటో మీకు తెలుసా?

తెలుగు మాసాల్లో మొదటిది చైత్ర మాసం - ఈ మాసం విశిష్టత ఏంటి?

Chaitra Masam 2026 Special
Chaitra Masam 2026 Special
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 19, 2026 at 3:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Chaitra Masam 2026 Special : శుభాల మాసంగా పేరొందిన చైత్ర మాసం తెలుగు మాసాల్లో మొదటిది. చైత్ర మాసం ప్రకృతిలో కొత్త చిగురులు, ఆధ్యాత్మిక నూతనత్వాన్ని తీసుకువస్తుంది. ఉగాదితో ప్రారంభమై, శ్రీరామనవమి, వసంత నవరాత్రులు, హనుమాన్ జయంతి వంటి ముఖ్యమైన పండుగలు, వ్రతాలతో ఈ మాసం అత్యంత పవిత్రమైనదిగా, ఆరోగ్యానికి, శుభకార్యాలకు శ్రేష్ఠమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ కథనంలో చైత్ర మాసం విశిష్టత గురించి తెలుసుకుందాం.

తొలి మాసం
వసంత ఋతువు ఆరంభంలో వచ్చే చైత్ర మాసం తెలుగు మాసాలలో మొదటి మాసం. ఈ మాసంలో విష్ణుమూర్తితో పాటు జగన్మాత ఆరాధన కూడా విశేషంగా చేస్తారు. ఈ మాసంలో వచ్చే పౌర్ణమి రోజు చంద్రుడు చిత్త నక్షత్రంలో సంచరిస్తాడు కాబట్టి ఈ మాసానికి చైత్ర మాసమని పేరు వచ్చింది.

వసంత శోభ
వసంత ఋతువు ఆరంభంలో వచ్చే చైత్ర మాసంలో మోడువారిన చెట్లు చిగురించి ప్రకృతి శోభతో పులకిస్తుంది. చలికాలం పూర్తిగా తగ్గి వేసవి వేడిమి అంతగా లేకుండా వాతావరణం కూడా ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది. నిజానికి ఈ వసంత శోభకు పశుపక్ష్యాదులే కాదు పరమాత్మ కూడా పరవశిస్తాడని అంటారు. అందుకే ఈ అందమైన ప్రకృతికి స్వాగతం పలుకుతూ ఉగాది పండుగను జరుపుకుంటాం. అయితే చైత్ర మాసం విశిష్టత ఒక్క ఉగాదితోనే పూర్తి కాదు.

వసంత నవరాత్రులు
సాధారణంగా ఆశ్వయుజ మాసంలో దేవినవరాత్రులు జరుపుకుంటాం. వినాయక చవితి సందర్భంగా గణేష్ నవరాత్రులు జరుపుకుంటాం. అలాగే చైత్ర మాసంలో వసంత నవరాత్రులు జరుపుకుంటాం. ఈ వసంత నవరాత్రులలో దుర్గాదేవిని, లలితాదేవిని ఆరాధించడం సంప్రదాయం. వసంత నవరాత్రుల తొమ్మిది రోజులపాటు అమ్మవారిని ఆరాధించడం వలన అభీష్ట సిద్ధి కలగడంతో పాటు శారీరక ఆరోగ్యం, మానసిక ఆనందం సొంతమవుతాయని విశ్వాసం.

రామ నవరాత్రులు
వసంత నవరాత్రులలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో శ్రీరాముని ఆరాధిస్తారు. అలాగే ఈ తొమ్మిది రోజుల పాటు ఉపవాసం చేసి రామాయణ గ్రంథాన్ని పఠిస్తారు. రామాయణం లో కీలకమైన ఘట్టాలన్నీ ఈ తొమ్మిది రోజుల్లో జరిగాయని నమ్మకం. అందుకే ఈ నవరాత్రులను రామ నవరాత్రులని కూడా అంటారు. వసంత నవరాత్రులలో చివరి రోజు శ్రీరామనవమి. ఈ రోజు శ్రీ సీతారాముల కల్యాణాన్ని అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకుంటాం.

ఇతర పర్వదినాలు
చైత్ర మాసంలో ఒక్క ఉగాది శ్రీరామనవమి మాత్రమే కాకుండా ఎన్నో పండుగలున్నాయి. చైత్ర శుద్ధ విదియ రోజు బాలేందు వ్రతం చేసుకుంటారు. ఈ రోజు చంద్రునికి నూలుపోగు సమర్పిస్తారు. అలాగే చైత్ర శుద్ధ తదియ రోజు సౌభాగ్య గౌరీ వ్రతాన్ని జరుపుకుంటారు. ఈ రోజు శివపార్వతులను ఆరాధిస్తే సకల శుభాలు చేకూరుతాయని శాస్త్రవచనం.

హనుమాన్ జయంతి
ఇక ఈ మాసంలో పౌర్ణమి రోజు హనుమజ్జయంతి జరుపుకుంటాం. హనుమంతుని జన్మదినమైన ఈ పౌర్ణమికి బజరంగబలి పౌర్ణమి అనే పేరు కూడా ఉంది. ఇదే రోజు చిత్రగుప్తుని ఆరాధించే సంప్రదాయం కూడా ఉంది. అలాగే ఈ మాసంలోనే మత్స్యజయంతి, అయ్యప్ప జయంతి వంటి పండుగలు కూడా వస్తాయి.

కేతు జయంతి
ఇక నవగ్రహాలలో ఒకటైన కేతువు ఒక గ్రహంగా ఆవిర్భవించింది కూడా ఈ మాసంలోనే! చైత్ర బహుళ చతుర్దశి రోజు కేతువు ఒక గ్రహంగా ఆవిర్భవించినట్లు పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అందుకే ఈ రోజు దర్భలు శిరస్సున ధరించి నదీస్నానం చేసి కేతు తర్పణాలు ఇచ్చి ఉలవలు దానం చేసిన వారికి సకల బాధలు తొలగి ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు చేకూరుతాయని పురాణ వచనం.

ఇంతటి మహిమాన్వితమైన ఈ చైత్ర మాసంలో మన శక్త్యానుసారం పూజలు, వ్రతాలు చేసి భగవంతుని అనుగ్రహానికి పాత్రులవుదాం.

శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

చైత్ర మాసం విశిష్టత

TAGGED:

WHEN DOES CHAITRA MASAM START
WHAT TO DO ON CHAITRA MASAM
CHAITRA NAVRATRI 2026
CHAITRA MASAM POURNAMI 2026
CHAITRA MASAM 2026 SPECIAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.