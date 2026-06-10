శోణ భద్ర గణపతి శిలను పూజిస్తే కలిగే అద్భుత ఫలితాలు- ఏ తిథిలో పూజిస్తే ఏ వరం లభిస్తుందో తెలుసా?
పవిత్ర నదుల్లో లభించే సాలగ్రామ శిలలు దైవ స్వరూపాలుగా పూజలందుకుంటాయి- దైవిక శిలను వివిధ తిథుల్లో పూజించడం ద్వారా అనేక శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయని శాస్త్ర విశ్వాసం
Published : June 10, 2026 at 2:56 AM IST
Sonabhadra Ganapati Salagramam : పవిత్ర నదులలో దొరికే శిలాజాలను సాలగ్రామాలని అంటారు. మన దేశంలో ప్రవహించే పవిత్ర నదులలో మాత్రమే ఈ సాలగ్రామాలు లభ్యమవుతాయి. సాలగ్రామం సహజ సిద్ధంగా ఏర్పడిన దైవ ప్రతీక. ఈ సాలగ్రామాలు వివిధ దేవత స్వరూపాలలో లభ్యమవుతాయి. గండకీ నదిలో శ్రీ మహా విష్ణువు స్వరూపమైన సాలగ్రామాలు లభ్యమైతే, శోణ భద్ర నదిలో గణేశ స్వరూపమైన సాలగ్రామాలు లభిస్తాయి. ఇక పరమ పవిత్రమైన నర్మదా నదిలో లభించేవి సాలగ్రామాలు కాదు కానీ వాటిని బాణలింగాలని అంటారు. సాక్షాత్తు శివస్వరూపం గా భావించే ఈ బాణలింగాలను ప్రతిష్టించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఈ కథనంలో అత్యంత పుణ్యఫలాన్ని ఇచ్చే శోణ భద్ర గణపతి సాలగ్రామ విశేషాలను గురించి తెలుసుకుందాం.
శోణా నది విశిష్టత
శోణా నది ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో జన్మించింది. దీని జన్మస్థానం నర్మదా నది జన్మ స్థానమైన అమరకంటక్ దగ్గర్లోనే. ఈ రెండు నదులు ఒకే ప్రాంతంలో పడే వర్షపాతాన్ని పంచుకుంటాయి. అక్కడినుండి ఉత్తరప్రదేశ్ మీదుగా బీహార్లోకి ప్రవేశించి పాట్నా వద్ద గంగా నదిలో కలుస్తుంది. ఉత్తర్ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో శోణ నది ప్రవహించే ప్రాంతంలోని ఒక భాగానికి శోణ భద్ర అనే పేరుతో ఒక జిల్లాను ఏర్పాటు చేయడం విశేషం. మరెక్కడా లేని విధంగా ఈ జిల్లా ఛత్తీస్గఢ్, ఝార్కండ్, మధ్యప్రదేశ్, బీహార్ మొదలు నాలుగు రాష్ట్రాలకు సరిహద్దు జిల్లా అవ్వడం మరో విశేషం.
శోణ భద్ర గణపతి శిల ఎక్కడ దొరుకుతుంది?
బీహార్ రాష్ట్రంలో ప్రవహించే శోణ నదిలో లభించే దైవిక సాలగ్రామ శిల శోణ భద్ర శిల. పంచాయతన పూజ చేయటానికి ఉపయోగించే ఈ దైవిక సాలగ్రామ శిల శోణ భద్ర నదిలో మాత్రమే లభ్యమవుతాయి కాబట్టి దీనికి శోణభద్ర శిల అని పేరు. ఆకాశ తత్త్వమైన ఈ శిల గణపతి ఆకారంలో లేనప్పటికీ గణేశుడు ఈ శిలలో నివాసమై ఉంటాడు కాబట్టి ఈ శోణ భద్ర శిలను మహాగణపతి గా భావించి వేదకాలం నుంచి అందరూ పూజించడం సంప్రదాయంగా వస్తోంది. శోణభద్ర గణపతి శిలను ఏ రోజు పూజిస్తే ఎలాంటి ఫలితాలు కలుగుతాయో చూద్దాం.
- పాడ్యమి రోజు శోణభద్ర గణపతి శిలను ఓం గం గణపతయే నమః అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు పఠించి పూజించి 9 గుంజీలు తీస్తే హృదయ సంబంధ రోగాలు రావు. ప్రారంభించిన పనుల్లో జయం కలుగుతుంది.
- విదియ రోజు పూజించిన వారికి బాధలు తొలగి సంతోషము కలుగుతుంది. బలహీనంగా ఉండే వారికి బలం కలుగుతుంది.
- తదియ రోజు పూజించిన వారికి కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. సకల సంపదలు చేకూరుతాయి.
- చవితి రోజు పూజించిన వారికి సౌఖ్యం లభిస్తుంది, అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయి.
- పంచమి రోజు పూజించిన వారికి ధనప్రాప్తి కలుగుతుంది. సర్వ భయాల నుంచి రక్షణ కలిగిస్తుంది.
- షష్ఠి రోజు పూజించిన వారికి కుటుంబ కలహాలు తొలగుతాయి. సంక్లిష్ట పరిస్థితులు, ప్రమాదకరమైన వ్యక్తుల నుంచి రక్షణ కలుగుతుంది.
- సప్తమి రోజు పూజించిన వారికి అశుభ యోగాలు తొలగి శుభ యోగాలు కలుగుతాయి. గర్భవతులు శోణ భద్ర గణపతి సాలగ్రామాన్ని దగ్గర ఉంచుకుంటే సుఖ ప్రసవం అవుతుంది. తల్లి బిడ్డ క్షేమంగా ఉంటారు.
- అష్టమి రోజు పూజించిన వారికి అష్టకష్టాలు తొలగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో పయనిస్తారు.
- నవమి రోజు పూజించిన వారికి గతంలో అనుభవించిన కష్టాల నుంచి, ఆర్థిక సమస్యలు నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. కష్టానికి తగిన ఫలితం దక్కుతుంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.
- దశమి రోజు పూజించిన వారికి వంశాభివృద్ధి కలుగుతుంది. దీర్ఘకాలిక రోగాలతో బాధపడే వారికి రోగాల నుంచి ఉపశమనం కలగుతుంది.
- ఏకాదశి రోజు పూజించిన వారికి సుఖదుఃఖాలను సమానంగా స్వీకరించే స్థితప్రజ్ఞత సిద్ధిస్తుంది.
- ద్వాదశి రోజు పూజించిన వారి వంశంలో కొన్ని తరాల వరకు భోజనానికి ఇబ్బంది ఉండదు.
- త్రయోదశి రోజు పూజించిన వారికి కుటుంబ కష్టాలు తొలగవుతాయి. సుఖభోగాలు, ఆనందకరమైన జీవితం లభిస్తుంది.
- చతుర్దశి రోజు పూజించిన వారికి సకల శుభాలు కలుగుతాయి.
- పౌర్ణమి రోజు పూజించిన వారికి దీర్ఘ సుమంగళిత్వం సిద్ధిస్తుంది. అనారోగ్యాలతో చికిత్స పొందేవారు ఈ శోణ భద్ర గణపతి సాలగ్రామాన్ని దగ్గర ఉంచుకుంటే త్వరగా కోలుకుంటారు.
- అమావాస్య రోజు పూజించిన వారికి వృత్తి ఉద్యోగాలలో దిన దిన ప్రవర్ధమానంగా అభివృద్ధి ఉంటుంది.
శోణ భద్ర సాలగ్రామం ఎలా లభిస్తుంది?
శోణ భద్ర నదిలో స్నానం చేసే సమయంలో నది అడుగున ఇవి దొరుకుతాయి. సాలగ్రామ శిలను ఇంట్లో ఉంచుకుంటే పవితమైన జీవనాన్ని గడపాలి. అంటు, మైల తగలకుండా చూసుకోవాలి. ప్రతి నిత్యం దీపారాధన చేసి శక్తికొద్దీ నైవేద్యాలు సమర్పించాలి. అనేక శుభ ఫలితాలు అందించే శోణ భద్ర గణపతి సాలగ్రామాన్ని మనం కూడా పూజించి సకల శుభాలు పొందుదాం. ఓం శ్రీ మహా గణాధిపతయే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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