సోమవతి అమావాస్య రోజు శివారాధన చేస్తే చాలు- ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు మీ సొంతం!
సోమవారం వచ్చే అమావాస్యను సోమవతి అమావాస్య- ఈ రోజు శివారాధన, రావిచెట్టు పూజ, దానధర్మాలు ఆచరిస్తే కోటి గ్రహణాల పుణ్యం
Published : June 15, 2026 at 2:56 AM IST
Somavati Amavasya Significance : పరమేశ్వరునికి ప్రీతికరమైన రోజు సోమవారమని తెలిసిందే! అలాగే శనివారం, అమావాస్య రోజులు కూడా శివుని ఆరాధనకు శ్రేష్ఠమైనవని శివ పురాణం చెబుతోంది. ముఖ్యంగా అమావాస్య రోజు శివయ్యను పూజిస్తే విశేషమైన ఫలితం కలుగుతుందని అంటారు. ఇక సోమవారం, అమావాస్య కలిసి వచ్చిన రోజు చేసే శివారాధన మామూలు రోజుల్లో చేసే పూజల కన్నా కోటిరెట్ల అధిక ఫలాన్ని ఇస్తుందని శాస్త్రం చెబుతోంది. సూర్య గ్రహణంతో సమానమైన సోమవతి అమావాస్య అంటే ఏమిటి? ఆ రోజు మహాదేవుని ఎలా పూజించాలి? పూజ ఫలం ఎలా ఉంటుంది? అనే ఆసక్తికర విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
సోమవతి అమావాస్య అంటే?
సోమవారం రోజున వచ్చే అమావాస్యను సోమవతి అమావాస్య అంటారు. సనాతన సంప్రదాయంలో ఈ రోజును అత్యంత పవిత్రమైన మరియు శక్తివంతమైన తిథిగా పరిగణిస్తారు. ఈ రోజున చేసే పూజలు, వ్రతాలు మరియు దానధర్మాలు అపారమైన ఫలితాలను ఇస్తాయని పురాణ వచనం.
సోమవతి అమావాస్య ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం జూన్ 15, సోమవారం, అధిక జ్యేష్ఠ బహుళ అమావాస్య కలిసి వచ్చింది కాబట్టి, ఈ రోజును సోమవతి అమావాస్యగా జరుపుకోవాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా సోమవతి అమావాస్య విశిష్టత తెలుసుకుందాం.
సోమవతి అమావాస్య విశిష్టత
సోమవతి అమావాస్య కోట్ల గ్రహణాలతో సమానమని శాస్త్రం చెబుతోంది. వ్యాస మహర్షి వివరించిన ప్రకారం అరుదుగా వచ్చే ఈ సోమవతి అమావాస్య రోజు పుణ్య నదుల్లో స్నానం ఆచరించి, పితృదేవతలకు శ్రాద్ధ తర్పణాలు నిర్వహించి, పేదలకు దానధర్మాలు చేయడం వలన అశ్వమేధ యాగం చేసిన ఫలితం లభిస్తుందని, శివ కైవల్యం ప్రాప్తిస్తుందని తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలో అసలు సోమవతి అమావాస్య వెనుక ఉన్న పురాణ గాథ గురించి తెలుసుకుందాం.
పౌరాణిక గాథ
పూర్వం ఒక నిరుపేద దంపతులకు ఒక కుమార్తె ఉండేది. ఆ అమ్మాయికి ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా వివాహం కాలేదు. ఒకసారి వారి ఇంటికి ఒక మునిపుంగవుడు వస్తాడు. ఆ దంపతులు మునికి భక్తిశ్రద్ధలతో సకల ఉపచారాలు చేసి తమ కుమార్తెకు కళ్యాణ యోగం కలిగేలా ఆశీర్వదించమని కోరుతారు. అప్పుడు ఆ ముని ఆ అమ్మాయి జాతకాన్ని పరిశీలించి ఆమెకు వివాహ యోగం లేదని చెబుతాడు. అప్పుడు దుఃఖిస్తున్న తల్లిదండ్రులను ఆ ముని ఓదార్చి అక్కడకు సమీపంలో ఉన్న మరో గ్రామంలో నివసించే 'సోమ' అనే సాధ్వి నుదుట నుంచి కొంచెం కుంకుమ తీసుకుని పెట్టుకుంటే ఈ అమ్మాయికి దోషం పోయి వివాహం జరుగుతుందని తరుణోపాయం చెబుతాడు.
'సోమ' వద్ద పరిచారికగా చేరిన కన్య
ముని మాటల ప్రకారం ఆ నిరుపేద దంపతులు తమ కుమార్తెను 'సోమ' వద్దకు సేవలు చేయడానికి పంపుతారు. ఆ కన్య కూడా విషయం ఇదీ అని చెప్పకుండా 'సోమ' ను శ్రద్ధగా సేవించ సాగింది. ఒకసారి 'సోమ' ఆ అమ్మాయి వివరాలు అడుగగా అప్పుడు ముని చెప్పిన మాటలు సోమకు చెబుతుంది. అప్పుడు సోమ తన నుదిటి నుంచి కొంచెం కుంకుమ తీసి ఆ కన్య నుదుటన పెట్టి పంపుతుంది. కొంతకాలానికి ఆ కన్యకు కల్యాణ ఘడియలు సమీపించిన మంచి వరునితో వివాహం జరుగుతుంది.
సోమవతి ప్రాతివత్య మహిమ
'సోమ' ప్రతి సోమవతి అమావాస్య వ్రతాన్ని విధిగా ఆచరించడం వల్లనే ఆమెకు అంత శక్తి వచ్చింది. కానీ ఎప్పుడైతే సోమవతి పాపిటలో కుంకుమ తగ్గగానే, ఆమె భర్త ప్రాణాపాయ స్థితిలో పడినాడు. అంతట సోమవతి కఠోర నిష్టతో పరమ శివుని ధ్యానించి, రావిచెట్టుకు 108 ప్రదక్షిణలు చేసి, రాగి పాత్రలోని కొంత నీటిని చెట్టుకు పోసి, మిగిలిన నీరు త్రాగగా ఆమె భర్తకు ప్రాణాపాయం తొలిగి, పునర్జీవితుడయ్యాడు. ఆనాటి నుంచి సోమవతి అమావాస్యకు విశిష్టత ఏర్పడింది.
సోమవతి అమావాస్య పూజా విధానం
సోమవతి అమావాస్య రోజు సూర్యోదయం తోనే నిద్రలేచి నదీస్నానం ఆచరించాలి. ఈ రోజంతా ఉపవాసం ఉండాలి. ఇంట్లో నిత్య పూజాదికాలు పూర్తి చేసుకోవాలి. అనుక్షణం మనసులో పంచాక్షరీ మంత్రాన్ని జపిస్తూ ఉండాలి.
రావి చెట్టు పూజ
ఇంట్లో పూజ పూర్తయ్యాక రావి చెట్టుకు, ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించాలి. ఈ రోజు రావి చెట్టు 108 సార్లు ప్రదక్షిణలు చేయాలనే నియమం ఉంది. అలాగే రావి చెట్టుకు నూలు దారాన్ని చుట్టాలి.
శివాభిషేకం
ఈ రోజు విశేషించి శివాభిషేకాలు కూడా నిర్వహించాలి. శివుని శిరస్సున సోముడు అంటే చంద్రుడు ఎప్పుడు కొలువై ఉంటాడని తెలిసిందే! దక్షయజ్ఞంలో పరిహసించినందుకు శివుడు చంద్రుని తీవ్రంగా గాయపరుస్తాడు. అప్పుడు చంద్రుడు శరణు వేడగా, సోమవారం అమావాస్య కలిసి వచ్చిన రోజున తనకు అభిషేకం జరిపిస్తే చంద్రుడు స్వస్థత పొందగలడని చెబుతాడు. శివుడు చెప్పినట్లుగా చంద్రుడు సోమవారం, అమావాస్య కలిసి వచ్చిన సోమవతి అమావాస్య రోజు శివుని అభిషేకించి తన బాధల నుంచి విముక్తి పొందాడు. ఆనాటి నుంచి సోమవతి అమావాస్య ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
ఆరోగ్య భాగ్యం
సోమవారం అమావాస్య కలిసి వచ్చిన సోమవతి అమావాస్య రోజు శివుని పంచామృతాలతో, గంగాజలంతో, చెరుకు రసంతో అభిషేకిస్తే చికిత్సలకు లొంగని మొండి రోగాలు సైతం నయమవుతాయని విశ్వాసం. విశేషించి ఈ రోజు పితృదేవతల ప్రీత్యర్థం శ్రాద్ధ తర్పణాలు, దానధర్మాలు ఆచరిస్తే వంశాభివృద్ధి కలుగుతుందని విశ్వాసం.
రానున్న సోమవతి అమావాస్య రోజు మనం కూడా శివుని ఆరాధించి ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు పొందుదాం. ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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