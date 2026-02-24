ETV Bharat / spiritual

కుజదోష నివారణకు మంగళ చండీదేవి పూజ- ఇలా చేస్తే అవివాహితులకు వివాహ యోగం!

కుజ దోషంతో కలవరపడుతున్నారా? అంగారక గ్రహ దోష నివారణకు మంగళ చండీ ఆరాధనతో పరిష్కారం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 24, 2026 at 5:01 AM IST

Kuja Dosha Pooja : జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కుజ గ్రహం అత్యంత శక్తిమంతమైనది. కుజగ్రహాన్ని అంగారక గ్రహమని కూడా అంటారు. కుజ గ్రహానికి అధిపతి సుబ్రహ్మణ్యస్వామి. జాతకం ప్రకారం కుజుడు బలహీనంగా ఉన్నా, కుజ దోషం ఉంటే వివాహం కాకపోవడం, సంతానం కలగక పోవడం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి. కుజ దోషాలు తొలగించడానికి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి క్షేత్ర దర్శనం అత్యంత ప్రభావవంతంగా పని చేస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అయితే ఇలా క్షేత్ర దర్శనంతో పాటు మరో పరిహారం కూడా కుజ దోషాన్ని తొలగిస్తుందని శాస్త్రం చెబుతోంది. ఆ పరిహారం ఏమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

కుజ దోషంతో ఆందోళన!
సాధారణంగా జ్యోతిష్య శాస్త్రాన్ని విశ్వసించే వారు ఎవరైనా సరే జాతకంలో శని దోషం ఉంటే, కుజ దోషం ఉన్న కలవరపడడం సహజం. అందుకు కారణం కుజ దోషం నుంచి బయట పడటం చాలా కష్టమనే విషయం ప్రచారంలో ఉండటమే. పెళ్లి కావలసిన వారికి కుజదోషం ఉందంటే ఇక ఆ ఇబ్బందులు అన్నీ ఇన్నీ కావు. కుజదోష నివారణకు గాను వెళ్లని ప్రదేశం గానీ, చేయని ప్రయత్నంగాని ఉండవు. అయితే కుజ దోషం వలన కలిగే విపరీతాలు నుంచి బయట పడాలంటే 'మంగళచండీ దేవి' ని పూజించాలని 'బ్రహ్మవైవర్త పురాణం'చెబుతోంది. మంగళ చండీదేవి పూజ గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.

కుజదోష నివారణకు మంగళ చండీదేవి పూజ
కుజదోష నివారణకు మంగళ చండీ దేవిని పూజించాలి అని 'బ్రహ్మవైవర్త పురాణం' చెబుతోంది. ఏ కుజగ్రహ దోషం వలన అవస్థలు పడుతున్నారో, ఏ కుజుడి అనుగ్రహం కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారో ఆ కుజుడు ప్రతినిత్యం పూజించే అమ్మవారే

మంగళ చండీదేవి- మంగళకారుడు కుజుడు

కుజుడికి 'మంగళుడు' అనే పేరు కూడా వుంది. మంగళవారం రోజున మంగళునిచే పూజింపబడుతుంది కాబట్టి ఆ తల్లి మంగళ చండీగా ప్రసిద్ధి చెందింది. మంగళుడి ఇష్టదైవాన్ని ఆరాధించడం వలన కుజుడు కూడా తొందరగా అనుగ్రహిస్తాడు. ఇక మంగళుడే కాదు, సాక్షాత్తు పరమశివుడు కూడా మంగళ చండీ దేవిని ఆరాధిస్తాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

మంగళ చండీదేవి పూజా విధానం
మంగళవారం రోజున సూర్యోదయం తలస్నానం చేసి ఇల్లంతా చక్కగా మామిడి తోరణాలతో అలంకరించుకోవాలి. ఈ రోజంతా ఉపవాస దీక్ష చేపట్టి మంగళ చండీని పూజించాల్సి ఉంటుంది. పూజామందిరంలో మంగళ చండీదేవిని ప్రతిష్టించుకోవాలి. అమ్మవారిని ఎర్రని పువ్వులతో, పసుపు కుంకుమలతో అలంకరించుకోవాలి. అమ్మవారి ఎదురుగా ఆవునెయ్యితో ఎర్రని వత్తులు వేసి దీపారాధన చేయాలి.

ఇందుకోసం ఎర్రని పట్టు వస్త్రాన్ని వత్తులుగా చేసుకోవచ్చు. లేదంటే పత్తిని ఎర్ర చందనంలో ముంచి ఆరబెట్టి వత్తులుగా తయారు చేసుకోవచ్చు. అమ్మవారిని అష్టోత్తర శతనామాలతో పూజించాలి. చివరగా అమ్మవారికి కదంబ ప్రసాదాన్ని నివేదించాలి. ఈ విధంగా చేయడం వలన ఆ తల్లి అనుగ్రహం వెంటనే లభిస్తుంది. సమస్త దోషాలు తొలగిపోయి, శుభాలు చేకూరతాయి.

మంగళ చండీ పూజా మహత్యం
త్రిపురాసుర సంహారానికి ముందు తొలుత మంగళ చండీని పూజించినవాడు శివుడు. ఆపై అంగారక గ్రహం, మహేంద్రుడు, సకల దేవతలు కూడా మంగళ చండీ దేవిని పూజించారంట! ఈ పూజ చేసిన వారికి శతృభీతి తొలగిపోవడంతో పాటు కుటుంబమంతా మంగళకరంగా ఉంటుంది. బ్రహ్మదేవుడు స్వయంగా శివునికి ఉపదేశించిన ఈ పూజ విధానం గురించిన ప్రస్తావన శ్రీ దేవి భాగవతంలో ఉంది.

మంగళ చండీ స్తోత్రం మహత్యం
సూర్యాస్తమయం అయ్యాక తిరిగి శుచియై దీపారాధన చేసి భక్తి శ్రద్ధలతో మంగళ చండీ స్తోత్రం పఠించాలి. మంగళ చండి స్తోత్రంను మంగళవారం పఠిస్తే కుజ గ్రహ దోషాలు తొలగిపోయి అనుకున్న కార్యాలు దిగ్విజయంగా పూర్తవుతాయి. అంతేకాదు ఈ స్తోత్రాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో పఠిస్తే అవివాహితులకు వివాహ యోగం, సంతానం లేనివారికి సంతానం, వ్యాపారాభివృద్ధి, ఆర్థిక వృద్ధి చేకూరుతాయని పండితులు అంటున్నారు. కాబట్టి కుజ దోషం ఉన్నవారు మంగళ చండీ దేవిని అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించడం వలన శుభ ఫలితాలు పొందుతారు.

ఓం శ్రీ మంగళ చండికా దేవ్యై నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

మంగళ చండికా పూజ

