పితృదోషం నుంచి విముక్తి కలిగించే స్మశాన నారాయణుడి దర్శనం! అలంపురంలో వెలసిన ఈ క్షేత్ర విశిష్టత ఇదే!
మానవ జన్మ ఎత్తిన తర్వాత కొన్ని రుణాలు తప్పకుండా తీర్చుకోవాలని గరుడపురాణంలో వివరించి ఉంది. అందులో ముఖ్యమైనది పితృ ఋణం. పితృదోషాల నుంచి విముక్తి పొందడానికి ఉన్న మార్గాలు ఏంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
Published : October 24, 2026 at 5:01 AM IST
Smashana Narayana Temple Alampur Significance: మానవ జన్మ ఎత్తిన తర్వాత కొన్ని రుణాలు తప్పకుండా తీర్చుకోవాలని గరుడ పురాణంలో వివరించి ఉంది. అందులో ముఖ్యంగా తీర్చుకోవాల్సిన ఋణం పితృ ఋణం. జీవించి ఉన్నంతకాలం తల్లిదండ్రులను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో, గతించిన తర్వాత వారికి శ్రాద్ధకర్మలు, తర్పణాలు నిర్వహించడం కూడా అంతే ముఖ్యం. అయితే ఈ కర్మలు నిర్వహించడంలో తెలిసో తెలియకో జరిగే దోషాల వల్ల కలిగే పితృ దోషాల నుంచి విముక్తి పొందడానికి ఉన్న ఉత్తమమైన మార్గం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
భయంకరమైన దోషం పితృ దోషం!
మన పూర్వీకులు సంపాదించిన ఆస్తిపాస్తులను వంశపారంపర్యంగా అనుభవించటానికి మనం ఎలాగైతే హక్కు, అర్హత పొందుతామో అలాగే వారు చేసిన పాపపుణ్యాలకు కూడా వారసులమే అన్న విషయం గ్రహించాలి. మన పూర్వీకులు పుణ్య, ధర్మ కార్యాలు కనుక చేసి ఉంటే వారి వంశం సుఖ సంతోషాలతో ఉంటుంది. ఒకవేళ పూర్వీకులు పాపాలు చేసి ఉంటే ఆ పాపఫలాన్ని కూడా ఆ వంశస్థులు అనుభవించక తప్పదని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
పితృదోషాలు ఎలా ఉంటాయి?
సాధారణంగా కొన్ని క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో మనం 'నాకు తెలిసి ఎవరికీ అన్యాయం చేయలేదు! ఈ కష్టాలు నాకే ఎందుకు వచ్చాయని' అనుకోవడం సహజమే! అయితే అలాంటివారు తెలుసుకోవలసినది ఒక్కటే. అదే పితృదోషం. పితృ దోషం ఉన్నవారు ఈ జన్మలో వారు ఏ పాప కర్మలను చేయకపోయినా వారి కుటుంబం ఎన్నో ఇబ్బందులకు గురవుతూ ఉంటుంది.
పితృదోషం వల్ల కలిగే కొన్ని దుష్పరిణామాలు!
ఒక కుటుంబంలో కనుక పితృదోషం ఉన్నట్లయితే చిన్న వయసు వారు అకాల మరణం పొందడం, చికిత్సకు నయంకాని మొండి రోగాలు సోకి ఆస్పత్రి పాలవడం, ఆర్థిక సమస్యలు, అప్పుల పాలవడం, అపనిందలు గురవడం, ఊహించని ప్రమాదాలకు గురై జీవితాంతం కర్మలను అనుభవించడం, మన కళ్ల ముందే ముందు మన పిల్లలు చెడు వ్యసనాలకు బానిసై మన కీర్తి ప్రతిష్ఠలకు భంగం కలిగించడం వంటి వాటికి కారణం పితృ దోషం.
స్మశాన నారాయణుడి దర్శనం
పితృ దోషం నుంచి విముక్తి పొందడానికి ఏకైక పరిష్కారం స్మశాన నారాయణుడిని దర్శించడమే! అయితే ఈ స్మశాన నారాయణుడి ఆలయాలు భారతదేశంలో రెండే రెండు ఉన్నాయి. అవెక్కడంటే, మొదటిది కాశీ పుణ్యక్షేత్రం! రెండోది తెలంగాణలోని గద్వాల జిల్లాలో వెలసిన అలంపురం జోగుళాంబ ఆలయంలో వెలసిన పాపనాశి!
అలంపురం స్మశాన నారాయణుడి ఆలయం
అలంపురంలోని ఈ స్మశాన నారాయణుడి ఆలయం గురించి కేరళ తాంత్రిక శాస్త్రంలో కూడా ప్రస్తావించి ఉంది. విచిత్రం ఏమిటంటే ఈ స్మశాన నారాయణ ఆలయం అలంపురంలో ఉన్నదన్న విషయం ఎవరికీ తెలియదు. అయితే ఈ స్మశాన నారాయణుడిని ప్రసన్నం చేసుకుని మన బాధల నుంచి విముక్తి పొందాలంటే ముందుగా ఆలయాన్ని దర్శించి స్వామికి తెల్లటి కండువా సమర్పించాలి.
మహాప్రసాదం
స్మశాన నారాయణుడికి పాలు, బియ్యంతో చేసిన పాయసం, అన్నం, ముద్దపప్పు, నేయి, వడ స్వయంగా తయారు చేసి నైవేద్యంగా సమర్పించాలి. ఈ వంటలను స్వయంగా వండుకొని తీసుకొని వెళ్లి నివేదన చేయాలి. ఒకవేళ వెళ్లడానికి వీలు లేనివారు ఖర్చులను ఇచ్చి అక్కడి పూజారిచే చేయించవచ్చు. ఈ విధంగా స్మశాన నారాయణుడికి సమర్పించిన నైవేద్యాన్ని ప్రసాదంగా భావించి, ఆ ప్రసాదాన్ని వారి ఇంటి పేరు గల వంశస్థులు మాత్రమే స్వీకరించాలి. ఇతరులకు ఇవ్వరాదు.
ఈ నియమం తప్పనిసరి
పితృ దోష నివారణ కోసం స్మశాన నారాయణుడిని పూజించేవారు తెల్లవారు జామునే అలంపురం వెళ్లి తుంగభద్రా నదీ స్నానం చేసి అమ్మవారిని, అయ్యవార్లను దర్శనం చేసుకున్న తరువాత ఈ స్మశాన నారాయణుడిని సేవించుకొని ఇంక వేరే చోటకి వెళ్లకుండా ఇంటికి చేరుకోవాలి.
కేరళ తంత్ర శాస్త్రంలో స్మశాన నారాయణుడి ప్రస్తావన
ఈ ఆలయ ప్రాముఖ్యము తంత్ర గురు "వేణుమాధవ్ నంబూద్రి " ద్వారా దాని ప్రాముఖ్యం కేరళ తంత్ర శాస్త్రంలో లిఖించి ఉన్నదట. స్మశాన నారాయణుడి ఆలయ సమూహాల్లో ప్రధాన దైవం శ్రీ పాపనాశేశ్వరుడు 7వ శతాబ్దం నాటి అతి పురాతన అతిపెద్ద మరకత లింగం వెలసిన క్షేత్రాన్ని దక్షిణ కాశి అంటారు.
పాపహారిణి ఈ క్షేత్రదర్శిని
స్మశాన నారాయణ స్వామి దర్శనంతోనే సకల పాపాలు నాశనం అవుతాయని ప్రతీతి. మహిమాన్వితమైన క్షేత్రం స్మశాన నారాయణుని దర్శనం పితృదోష నివారణకు ఉన్న ఏకైక అద్భుత వరం! పితృదోషాలతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నవారు తప్పకుండా దర్శించవలసిన దివ్యక్షేత్రం.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
పద్మనాభ ద్వాదశి రోజున ఇలా వ్రతం చేస్తే- కార్యసిద్ధి, శత్రుజయం ఖాయం!
పాశాంకుశ ఏకాదశి నాడు ఈ వ్రతం చేస్తే- వేయి అశ్వమేధ యజ్ఞాల పుణ్యఫలం!