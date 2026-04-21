ETV Bharat / spiritual

తమిళనాట వెలసిన ఆరు సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రాలు- దర్శిస్తే సకల గ్రహ దోషాలు తొలగడం ఖాయం!

శివుని కుమారుడైన సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి సంబంధించిన ఆరు ప్రధాన క్షేత్రాలు-  తమిళనాడులోని షణ్ముఖ క్షేత్రాల విశిష్టత మీకోసం

Murugan Temples Tamil Nadu
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 21, 2026 at 2:58 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Murugan Temples Tamil Nadu : శివుని కుమారునిగా పూజలందుకునే సుబ్రహ్మణ్యస్వామికి ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. తండ్రికే జ్ఞానబోధ చేసిన కుమారునిగా సుబ్రమణ్యస్వామి తన ప్రత్యేకతను చాటుకున్నాడు. ఆరు ముఖాలతో కూడిన షణ్ముఖ స్వామిగా నిత్యం భక్తుల చేత పూజలందుకునే సుబ్రమణ్యేశ్వరునికి తమిళనాడులోనే అనేక ఆలయాలు అధికంగా ఉండడం విశేషం. సాధారణంగా సుబ్రహ్మణ్య స్వామి కుజగ్రహానికి అధిపతి. అందుకే ఈ స్వామి వెలసిన ఈ ఆరు క్షేత్రాలు దర్శించడం వల్ల కుజ గ్రహదోషం పరిహారమవుతుందని విశ్వాసం. తమిళనాడులో వెలసిన ఈ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి క్షేత్రాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? వాటి విశేషాలేమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

తమిళుల ఆరాధ్య దైవం
ఆంద్రప్రదేశ్​లో శైవ, వైష్ణవ క్షేత్రాలు అధికంగా ఉన్నట్టుగానే తమిళనాడులో సుబ్రమణ్యేశ్వరుని ఆలయాలు ఎక్కువ సంఖ్యలో కొలువై ఉన్నాయి. ఆరుముఖాల స్వామిగా తమిళులకు ప్రీతిపాత్రమైన సుబ్రమణ్యేశ్వరుని స్వామికి స్వయంభువుగా వెలసిన ఆరు దివ్య ఆలయాలన్నీ కూడా తమిళనాడులోనే ఉండడం విశేషం. సుబ్రమణ్యేశ్వరుని దివ్య రూపాలను దర్శించాలనుకునే వారు ఈ ఆరు క్షేత్రాలను దర్శిస్తే సరిపోతుంది. ఈ ఆరు ఆలయాలకు సంబంధించిన విశేషాలు చూద్దాం.

తిరుపరంకుండ్రం
తిరుప్పరంకుండ్రం తమిళనాడులోని మదురై సమీపంలో ఉన్న ఒక ప్రసిద్ధ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి క్షేత్రం. ఈ క్షేత్రం మురుగన్ ఆరు పవిత్ర క్షేత్రాలలో మొదటిదిగా భాసిల్లుతోంది. ఇక్కడ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దేవసేనను వివాహం చేసుకున్నారు. అంతేకాకుండా, ఇక్కడి ఆలయంలో స్వామి వారు కూర్చున్న భంగిమలో దర్శనమిస్తారు. ఈ క్షేత్రంలో స్వామిని దర్శిస్తే తప్పకుండా కళ్యాణ యోగం కలుగుతుందని విశ్వాసం.

తిరుచందూర్
తమిళనాడులోని తూత్తుకుడి జిల్లాలో సముద్ర తీరాన వెలసిన అతి ప్రాచీన, ప్రసిద్ధ క్షేత్రం తిరుచందూర్! ఈ క్షేత్రం మురుగన్ ఆరు ప్రధాన క్షేత్రాలలో రెండవ క్షేత్రంగా భాసిల్లుతోంది. ఈ క్షేత్రంలో సుబ్రమణ్యేశ్వర స్వామి స్వయంభువుగా వెలసి ఉన్నాడు. సూరపద్ముడు అనే రాక్షస రాజును సంహరించేందుకోసం స్వామివారు ఈ తిరుచందూర్ లో వెలిశారంట! తిరుచందూర్​లోని సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి విగ్రహం కూర్చుని ఉన్నట్టు ఉండడం ఆశ్చర్యకరం. ఈ క్షేత్ర దర్శనం వల్ల అవివాహితులకు వివాహం, సంతానం లేని వారికి సంతాన భాగ్యం కలుగుతుందని విశ్వాసం.

పళని
తమిళనాడులోని దిండిగల్ జిల్లాలో ఉన్న పళని సుప్రసిద్ధ సుబ్రహ్మణ్యుని పుణ్యక్షేత్రం. ఈ క్షేత్రం మురుగన్ ఆరు ప్రధాన క్షేత్రాలలో మూడవదిగా భాసిల్లుతోంది. ఆంద్రప్రదేశ్​లోని తిరుమల క్షేత్రానికి ఎంతటి ప్రసిద్ధి వుందో తమిళనాడులో పళవి క్షేత్రానికి అంతటి ప్రసిద్ధి ఉంది. తిరుమల తరహాలోనే పళవి క్షేత్రంలో కూడా నిత్యం భక్తులు కిటకిటలాడుతుంటారు. ఈ క్షేత్రంలో సుబ్రహ్మణ్యుడు దండాయుధపాణిగా వెలసి ఉన్నాడు. కొండపై వెలసిన స్వామివారిని దర్శించుకోవాలంటే దాదాపు వెయ్యి మెట్లు ఎక్కాల్సి ఉంటుంది. పళని క్షేత్రంలో నవపాషాణాలతో తయారు చేయబడిన మురుగన్ విగ్రహానికి ప్రత్యేక వైద్య గుణాలు ఉన్నాయని ప్రతీతి. అందుకే ఈ స్వామి దర్శనంతో చికిత్సలకు లొంగని మొండి రోగాలు సైతం నయమవుతాయని విశ్వాసం.

స్వామి మలై
స్వామిమలై స్వామినాథ స్వామి ఆలయం తమిళనాడులోని కుంభకోణం సమీపంలో వెలసిన కుమారస్వామి ఆరు పవిత్ర క్షేత్రాలలో నాలుగవది. స్వామి మలై అని పిలిచే ఈ క్షేత్రంకు అత్యంత విశిష్టత ఉంది. తన తండ్రి అయిన పరమశివునికి సుబ్రమణ్యస్వామి జ్ఞానోపదేశం చేసిన ప్రదేశంగా ఈ స్వామిమలైని పేర్కొంటారు. ఇక్కడ సుబ్రహ్మణ్యుడు స్వామి నాథునిగా పూజలందుకుంటున్నాడు. ఈ క్షేత్రాన్ని సందర్శిస్తే జ్ఞానసిద్ధి కలుగుతుందని విశ్వాసం.

తిరుత్తణి
తిరుత్తణి తమిళనాడులోని తిరువళ్లూరు జిల్లాలో, తిరుపతి నుంచి దాదాపు 60 కిలోమీటర్ల దూరంలో వెలసిన ప్రసిద్ధ సుబ్రహ్మణ్యుని పుణ్యక్షేత్రం. ఈ క్షేత్రం మురుగన్ ఆరు ప్రధాన క్షేత్రాలలో ఐదవ క్షేత్రంగా భాసిల్లుతోంది. కుమారస్వామి తన దేవేరుల్లో ఒకరైన శ్రీవల్లిని తిరుత్తణిలోనే పరిణయం చేసుకున్నట్లుగా పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఇక్కడ స్వామి వారిని ఐదు రోజులు హృదయపూర్వకంగా పూజిస్తే, జీవితంలో గొప్ప శుభాలు కలుగుతాయని భక్తుల నమ్మకం.

పళముదిర్ చోళై
తమిళనాడులోని మధురై సమీపంలో ఉన్న పళముదిర్ చోళై ప్రసిద్ధ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి క్షేత్రం. ఈ క్షేత్రం మురుగన్ కొలువైన ఆరు అత్యంత పవిత్రమైన క్షేత్రాలలో ఆరోవది, ఆఖరి క్షేత్రంగా భాసిల్లుతోంది. మధురై నుంచి సుమారు 24 కిలోమీటర్ల దూరంలో దట్టమైన అడవి ప్రాంతంలో వెలసిన ఈ క్షేత్రంలో సుబ్రమణ్యస్వామి 'వేల్‌' అంటే శక్తి ఆయుధంను ప్రధానంగా పూజిస్తారు. ఈ క్షేత్రం మురుగన్ తన భక్తులకు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించే స్థలంగా భావిస్తారు.

కేవలం ఈ ఆరు క్షేత్రాలు మాత్రమే కాకుండా తమిళనాడులోని చాలా ప్రదేశాల్లో సుబ్రమణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయాలు ఉన్నాయి. కానీ ప్రధానంగా ఈ ఆరు క్షేత్రాలు దర్శించడం వల్ల జన్మ సాఫల్యం కలుగుతుందని విశ్వాసం.

ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామినే నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

TAGGED:

SIX MURUGAN TEMPLE TAMIL NADU
SHANMUKHA TEMPLE SIGNIFICANCE
TAMIL NADU SUBRAMANYA SWAMY TEMPLES
MURUGAN TEMPLES TAMIL NADU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.