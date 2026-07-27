సింహాద్రి గిరి ప్రదక్షిణ- ఒక్కసారి చేస్తే భూప్రదక్షిణ చేసినంత ఫలితం!
ఎంతో విశిష్టమైన సింహాచలంలో నిర్వహించే సింహాద్రి గిరి ప్రదక్షిణలు- సుమారు 32 కిలోమీటర్ల మేర సింహగిరి చుట్టూ కాలినడక- సింహాచలం శ్రీ వరాహ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామిని స్మరిస్తూ యాత్రలో పాల్గొనే భక్తులు
Published : July 27, 2026 at 5:01 AM IST
Simhachalam Giripradakshina 2026 : సింహాచలంలో ప్రతి ఏడాది ఆషాఢ మాసంలో గురుపూర్ణిమ రోజు సింహాద్రి గిరి ప్రదక్షిణ చేయడం అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం. ఈ ఏడాది జూలై 28, మంగళవారం నాడు ఆషాఢ పౌర్ణమి సందర్భంగా ఈ గిరి ప్రదక్షిణ ఉత్సవం జరగనుంది. ప్రతి సంవత్సరం, శ్రీ వరాహ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామికి వెలసిన పవిత్ర సింహాచలం కొండ, ఆలయం చుట్టూ జరిగే ఈ పవిత్ర ఆధ్యాత్మిక యాత్రలో లక్షలాది మంది భక్తులు పాల్గొంటారు. ఈ సందర్భంగా సింహాద్రి గిరి ప్రదక్షిణ విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఆధ్యాత్మిక అనుభవం
సింహాచలం గిరి ప్రదక్షిణ ఉత్సవాన్ని తెలుగువారి అత్యంత శక్తివంతమైన భక్తి సంప్రదాయాలలో ఒకటిగా పరిగణిస్తారు. విశాఖపట్నం, ఉత్తరాంధ్ర, తెలంగాణ, ఒడిశాతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు ఈ పవిత్ర యాత్రలో పాల్గొనడానికి తరలివస్తారు. పాదరక్షలు లేకుండా కాలినడకన సాగించే ఈ యాత్ర కేవలం నడక మాత్రమే కాదు ఒక ఆధ్యాత్మిక అనుభవం, భక్తుల భక్తిభావోద్వేగం.
సింహగిరి ప్రదక్షిణ విశిష్టత
సాధారణంగా ఆషాఢ శుద్ధ చతుర్దశి ఘడియలు ఉండగానే ప్రారంభమయ్యే ఈ యాత్ర నిండు పున్నమి రాత్రంతా కొనసాగుతుంది. ఈ ఏడాది జులై 28 మంగళవారం మధ్యాహ్నం ప్రారంభమై మరుసటి రోజు బుధవారం ఉదయంతో ముగుస్తుంది. ఈ రాత్రంతా భక్తులు సింహాద్రి అప్పన్నను స్మరిస్తూ కాలినడక 32 కిలోమీటర్లు ఉన్న గిరి వలయాన్ని ప్రదక్షిణంగా పూర్తి చేస్తారు. ఈ యాత్రలో లక్షలాది మంది భక్తులు అప్పన్న స్వామిని తలస్తూ కాలినడకన సింహగిరి చూట్టూ ప్రదక్షిణ చేయడం విశేషం.
గిరి ప్రదక్షిణ అంటే?
సింహాచలం పుణ్యక్షేత్రంలో ఏటా ఆషాడ పౌర్ణమి నాడు 'సింహాద్రి అప్పన్న' ఉత్సవం నిర్వహిస్తారు. దీన్నే 'గిరి పౌర్ణమి' అని కూడా అంటారు. పౌర్ణమికి ముందు రోజు చతుర్దశి రోజు మధ్యాహ్నం భక్తులంతా సింహాచలంలోని తొలి పావంచా వద్ద కొబ్బరికాయ కొట్టి గిరి ప్రదక్షిణ ప్రారంభిస్తారు. సుమారు 32 కిలోమీటర్లు విస్తరించి ఉన్న సింహగిరి చుట్టూ కాలి నడకన ప్రదక్షిణ పూర్తి చేస్తారు. అదే రోజు రాత్రి సింహాచలానికి చేరుకుని, పౌర్ణమి రోజున అప్పన్న స్వామిని దర్శించుకుంటారు. కొండ చుట్టూ తిరగలేని భక్తులు ఆలయంలో కూడా ప్రదక్షిణ చేయవచ్చు. ఈ సందర్భంగా భక్తులు కాళ్లకు చెప్పులు కూడా ధరించకుండా ప్రదక్షిణ పూర్తి చేస్తారు. సింహగిరి చుట్టూ ఒక్కసారి ప్రదక్షిణ చేస్తే అది భూ ప్రదక్షిణతో సమానమని వరాహ పురాణంలో వివరించి ఉంది.
పుష్ప రథం
గిరి ప్రదక్షిణ ఉత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని మంగళవారం మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు స్వామి నిజ నిత్య రూపాలతో కూడిన పుష్పరథం కొండ చుట్టూ ఉన్న భక్తులకు స్వామి దర్శనం కల్పించేందుకు బయలుదేరుతుంది. ఈ రథాన్ని తొలి పావంచా వద్ద ఆలయ ధర్మకర్తలు సంప్రదాయబద్ధంగా కొబ్బరికాయ కొట్టి ప్రారంభిస్తారు.
గిరి ప్రదక్షిణ ఇలా సాగుతుంది
సింహాద్రి అప్పన్న గిరి ప్రదక్షిణ తొలి పావంచా వద్ద ప్రారంభమై విశాఖ నగరంలోని అడవివరం కూడలి, ఫైనాపిల్ కాలనీ, సెంట్రల్ జైల్, హనుమంతవాక, విశాలాక్షినగర్, అప్పుఘర్, సీతమ్మధార అల్లూరి విగ్రహం, బాలయ్యశాస్త్రి లేఅవుట్, పోర్టు స్టేడియం, మాధవధార, మురళీనగర్, ఎన్ఏడీ జంక్షన్, గోపాలపట్నం, ప్రహ్లాదపురం, శ్రీనివాసనగర్, పాతగోశాల మీదుగా తిరిగి తొలిపావంచా వద్దకు చేరుకోవడంతో ప్రదక్షిణ ముగుస్తుంది.
గిరి ప్రదక్షిణ నియమాలు
గిరి ప్రదక్షిణ చేసే భక్తులు కొన్ని నియమాలు తప్పనిసరిగా పాటించాల్సి ఉంటుంది. అవేంటో చూద్దాం.
- గిరి ప్రదక్షిణ చేసే భక్తులు ఉపవాసం ఉండడం ఆనవాయితీ! అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు పాలు, పండ్లు, మజ్జిగ వంటి సాత్విక ఆహారం తీసుకోవచ్చు.
- గిరి ప్రదక్షిణ చేసే సమయంలో మద్యమాంసాలు నిషిద్ధం.
భక్తులకు విశాఖవాసుల సహకారం
గిరి ప్రదక్షిణ సందర్భంగా విశాఖలోని సింహగిరి చుట్టూ పండుగ వాతావరణం నెలకొంటుంది. కాలినడకన ప్రదక్షిణ చేసే భక్తులకు ప్రజలే స్వచ్ఛందంగా సేవలందిస్తారు. దారి పొడవునా నీరు, మజ్జిగ, పులిహోర పొట్లాలు అందిస్తూ భక్తుల ఆకలి, దప్పికలు తీర్చుతారు. కొండ చుట్టూ సుమారు 32 కిమీల పొడవునా ప్రజలు కులమతాలకు అతీతంగా ఈ శిబిరాలు ఏర్పాటు చేసి సేవలు అందిస్తారు. అప్పన్న ఉత్సవంలో భాగంగా పూల రథం ఊరేగింపు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది.
గిరి ప్రదక్షిణ చేయలేకపోతే?
వృద్ధులు, గర్భిణీ స్త్రీలు, చిన్నపిల్లలు, అనారోగ్య సమస్యలతో గిరి ప్రదక్షిణ చేయడం సాధ్యం కాకపోతే కొన్ని ప్రత్యామ్నాయ పద్ధతులు పాటించవచ్చు. అవేంటంటే, మూడు సంవత్సరాలు వరుసగా ఆషాఢ పౌర్ణమిలలో వరాహలక్ష్మీ నృసింహ స్వామి ఆలయం చుట్టూ 108 ప్రదక్షిణలు చేయాలి. లేదా, వరుసగా 12 పౌర్ణమిల పాటు 32 సార్లు చొప్పున ఆలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేయవచ్చు.ఈ నియమాలను పాటించడం ద్వారా భూప్రదక్షిణ చేసినంత ఫలితం దక్కుతుందని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. మనం కూడా ఈ గురు పౌర్ణమికి సింహాద్రి గిరి ప్రదక్షిణ చేద్దాం, శ్రీ వరాహ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం.
ఓం నమో నారసింహాయ నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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