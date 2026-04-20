సింహాద్రి అప్పన్న చందనోత్సవం- ఏడాదిలో ఒక్కరోజే నిజరూప దర్శనం- కనులారా చూస్తే మోక్షం ఖాయం!

అక్షయ తృతీయ సందర్భంగా సింహాచలం క్షేత్రంలో జరిగే చందనోత్సవం విశిష్టత- ఈ రోజున మాత్రమే నిజరూప దర్శనమివ్వనున్న వరాహ నరసింహ స్వామి- ఈ పవిత్ర క్షేత్ర మహత్యం, ఉత్సవ విశేషాలు మీ కోసం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 20, 2026 at 4:01 AM IST

Simhachalam Chandanotsavam Significance : పురాణాల ప్రకారం హిరణ్యాక్షుని సంహరించిన యజ్ఞవరాహమూర్తి, హిరణ్యకశ్యపుని సంహరించిన నరసింహస్వామి కలిసి ఒకేచోట వెలసిన పుణ్యక్షేత్రం సింహాచలం. కృత యుగంలో ప్రహ్లాదుడు, చతుర్ముఖ బ్రహ్మ మొదలైన వారితో పూజలందుకున్న వరాహ నరసింహుడు భక్తుల పాలిట ఆర్తత్రాణ పరాయణుడై విరాజిల్లుతున్నాడు. వైశాఖ మాసంలో శుద్ధ తదియ అనగా అక్షయ తృతీయ రోజున సింహాద్రి అప్పన్న చందనోత్సవం సందర్భంగా సింహాచలం క్షేత్ర మహత్యం, అప్పన్న చందనోత్సవం వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

అతి ప్రాచీన క్షేత్రం
సింహాచలం క్షేత్ర స్థల పురాణం ప్రకారం ఈ ఆలయాన్ని భక్త ప్రహ్లాదుడు నిర్మించినట్లుగా తెలుస్తోంది. కలియుగానికి వచ్చేసరికి ప్రహ్లాదుడు నిర్మించిన ఆలయం కాలగర్భంలో కలిసిపోయి వరాహ నరసింహుడు పుట్టలోనే ఉండిపోయాడంట! కొన్నాళ్లకు పురూరవ చక్రవర్తికి స్వామి స్వప్నంలో కనిపించి ఆలయాన్ని నిర్మించమని ఆదేశించగా చక్రవర్తి పుట్టను తొలగించి ఆలయాన్ని నిర్మించినట్లుగా సింహాచల క్షేత్ర మహత్యంలో వివరించి ఉంది.

పాద దర్శనం లేని క్షేత్రం
స్కంద పురాణం ప్రకారం సింహాచల నరసింహుని ఆదేశం మేరకు స్వామి విగ్రహాన్ని చందనంతో కప్పి ఉంచే ఆచారం పురూరవ చక్రవర్తి కాలం నుంచే ఉండేదని తెలుస్తోంది. అయితే పురూరవుడు పుట్ట నుంచి స్వామి విగ్రహాన్ని వెలికితీసే క్రమంలో స్వామి పాదాలు మాత్రం భూమిలోనే ఉండిపోయాయంట! అందుకే సింహాచల క్షేత్రంలో స్వామి పాదాలు కనిపించవు.

ఉగ్ర నరసింహుని ఉగ్రత్వం తగ్గించే చందన లేపనం
సింహాచలం క్షేత్ర మహత్యంలో వివరించిన ప్రకారం హిరణ్యకశ్యపుని సంహరించిన తర్వాత నరసింహ స్వామి ఉగ్రరూపానికి సమస్త లోకాలు కంపించి పోయాయంట! అప్పుడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ నరసింహ స్వామితో 'స్వామి! నీ శాంత రూపాన్ని సందర్శించుకునే భాగ్యం ఎప్పుడు?' అని అడగ్గా, నరసింహ స్వామి బ్రహ్మతో "నేను శ్రీలక్ష్మీదేవితో కలిసి సింహాచలంపై వెలసి శాంతరూపంలో ప్రహ్లాదునితో పూజలందుకుంటాను" అని చెప్పాడంట! ఆ ప్రకారంగా సింహాచలంలో నరసింహ స్వామి సింహాద్రి అప్పన్నగా దర్శనమిస్తూ భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నాడు.

అక్షయ తృతీయ రోజు అలరించే నిజరూప దర్శనం
ఏడాదికోసారి తన విగ్రహంపై ఉన్న చందనపు పూతను తొలగించాలని సింహాద్రి అప్పన్న పురూరవ చక్రవర్తిని ఆదేశించాడంట! ఆ ప్రకారంగా ఏడాదికోసారి అక్షయ తృతీయ రోజు సింహాద్రి అప్పన్న విగ్రహంపై ఉన్న చందనపు పూతను తొలగించి భక్తులకు స్వామి నిజరూప దర్శన భాగ్యాన్ని కలిగిస్తారు. ఈ ఉత్సవాన్ని చందనోత్సవం అంటారు. ఈ సందర్భంగా స్వామి 12 గంటల పాటు నిజ రూపంలో దర్శనమిస్తాడు.

అపురూపం స్వామి నిజరూప దర్శనం
వరాహస్వామి నిజరూపాన్ని దర్శించడానికి ఎన్నో జన్మల పుణ్యం ఉండాలని పెద్దలు అంటారు. ఈ స్వామి స్వరూపంలో ముఖం వరాహానిది, శరీరం నరునిది, తోక సింహానిది. ఒక్క సింహాచలంలో మాత్రమే స్వామి తోకతో దర్శనమిస్తాడు మరే ఏ ఇతర నరసింహ క్షేత్రాల్లో స్వామి వాలంతో దర్శనమివ్వడు. అందుకే ఇక్కడ స్వామిని 'వరాహ నర సింహ' స్వామిగా వ్యవహరిస్తారు. ఇక్కడ స్వామి లక్ష్మి సమేతుడైన వరాహ లక్ష్మి నరసింహస్వామిగా భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నాడు.

చందనోత్సవం ఏడాదిలో ఎన్ని సార్లు?
సింహాద్రి అప్పన్న చందనోత్సవం సందర్భంగా అక్షయ తృతీయ రోజు 12 గంటల నిజరూప దర్శనం తరువాత తొలి విడత చందన సమర్పణ జరుగుతుంది. వైశాఖ శుద్ధ పౌర్ణమికి రెండో విడత చందన సమర్పణ ఉంటుంది. జ్యేష్ఠ శుద్ధ పౌర్ణమికి మూడో విడత చందన సమర్పణ ఉంటుంది. ఆషాడ పౌర్ణమికి నాలుగో విడత చందనం సమర్పణ ఉంటుంది.

కరాళ చందనం
నాలుగు విడతల చందన సమర్పణ పూర్తయిన తర్వాత శ్రావణ పూర్ణిమ నాడు స్వామి వారికి చందనమలదడం అనే కార్యక్రమం వైభవంగా జరుగుతుంది. ఈ ఉత్సవాన్ని కరాళ చందన సమర్పణ ఉత్సవాన్ని అంటారు. అక్షయ తృతీయ రోజు స్వామిని నిజరూపంలో దర్శించుకున్న వారు సమస్త ఐహిక సుఖాలు పొంది, అంత్యమున మోక్షాన్ని పొందుతారని శాస్త్ర వచనం. మనం కూడా ఈ అక్షయ తృతీయ రోజు సింహాద్రి అప్పన్న చందనోత్సవంలో పాల్గొని స్వామి నిజరూప దర్శనం చేసుకుని తరిద్దాం.
ఓం నమో నారసింహాయ నమః!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

