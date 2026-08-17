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సింహ రాశిలోకి సూర్యుని ప్రవేశం- ఆ మూడు రాశుల వారికి గొప్ప అదృష్టం!

సూర్యుడు కర్కాటక రాశి నుంచి సింహరాశిలోకి ప్రవేశించే సందర్భం సింహ సంక్రమణం లేదా సింహ సంక్రాంతి- 2026లో ఆగస్టు 17న జరిగే ఈ సంక్రమణాన్ని హిందూ సంప్రదాయంలో పుణ్యకార్యాలకు విశిష్టమైన సమయం

Simha Sankramanam 2026
సింహ సంక్రమణం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 17, 2026 at 4:02 AM IST

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Simha Sankramanam 2026 : సూర్యుడు కర్కాటక రాశి నుండి సింహరాశిలోకి ప్రవేశించే సమయాన్ని సింహ సంక్రమణం లేదా సింహ సంక్రాంతి అంటారు. ప్రతి సంవత్సరం శ్రావణ మాసంలో ఈ పవిత్ర సంక్రమణం జరుగుతుంది. హిందూ సాంప్రదాయం ప్రకారం ఈ రోజున పవిత్ర నదుల్లో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించడం, సూర్య భగవానుని పూజించడం, పితృదేవతల ప్రీత్యర్ధం తర్పణాలు విడవడం, దానధర్మాలు చేయడం పవిత్రంగా భావిస్తారు. సూర్య సంక్రమణ ప్రభావం వలన కొన్ని రాశులకు వారికి అదృష్ట యోగం కలగనుంది. ఈ కథనంలో సూర్య సంక్రమణం విశిష్టతను గురించి తెలుసుకుంటూ, అదృష్టయోగం పట్టనున్న ఆ రాశుల గురించి తెలుసుకుందాం.

సింహ సంక్రమణం ఎప్పుడు?
ఆగస్టు 17, సోమవారం రోజు సూర్యుడు కర్కాటక రాశి నుంచి సింహరాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పడే సూర్య సంక్రమణాన్ని సింహ సంక్రాంతి అంటారు.

సొంత రాశిలోకి సూర్యుడు
సింహరాశికి అధిపతి సూర్యుడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం సూర్యుడు గ్రహాలకు అధిపతి. సూర్య సంక్రమణంతో సూర్యుడు తన సొంత రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ పవిత్రమైన రోజున ఎలాంటి పుణ్యకార్యాలు ఆచరించాలో చూద్దాం.

పవిత్ర స్నానం
సింహ సంక్రమణం సందర్భంగా పవిత్ర నదులలో పుణ్య స్నానం చేయడం వలన మోక్షం లభిస్తుందని శాస్త్రం చెబుతోంది. నదీస్నానం శరీరాన్ని, మనస్సును శుద్ధి చేసి ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపాలకు మనల్ని సిద్ధం చేస్తుందని ఋషులు, మునులు చెబుతారు.

సింహ సంక్రమణం ప్రాముఖ్యత - సూర్యారాధన ప్రాధాన్యత
సాధారణంగా సంక్రమణ సమయంలో చేసే దైవారాధనకు విశేషమైన ఫలితం ఉంటుందని శాస్త్రం చెబుతోంది. ముఖ్యంగా సింహ సంక్రమణ సమయంలో సూర్య భగవానుని, విష్ణువును ప్రధానంగా పూజిస్తారు. అలాగే ఈ రోజు దుర్గాదేవి ఆరాధన చేస్తే కార్యసిద్ధి, శత్రుజయం ఉంటాయని పెద్దలు చెబుతారు. సంక్రమణ సమయంలో తులసి దళాలతో విష్ణువును పూజించడం, గంగాజలంతో శివుని అభిషేకించడం కూడా ఎంతో మంచిది. సంక్రమణ సమయంలో చేసే చిన్నపాటి పూజకు కూడా విశేషమైన ఫలితం ఉంటుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

పితృ దేవతల ఆరాధన
సింహ సంక్రమణం రోజున నదీతీరాల్లో పితృదేవతల ప్రీత్యర్థం జల, తిల తర్పణాలు, పిండప్రదానం చేయడం వల్ల పితృ దోషాలు తొలగి వంశాభివృద్ధి కలుగుతుందని శాస్త్రం చెబుతోంది.

ఈ దానాలు శ్రేష్టం
సింహ సంక్రాంతి సందర్భంగా బ్రాహ్మణులకు అన్నదానం, వస్త్రదానం, గోదానం, జలదానం, సాలగ్రామ దానం చేయడం వలన ఉత్తమగతులు లభిస్తాయని పండితులు చెబుతున్నారు.

సూర్యునికి అర్ఘ్యం
సింహ సంక్రాంతి రోజు ఏది చేసినా, చేయకపోయినా సూర్యునికి అర్ధ్యం తప్పకుండా సమర్పించాలి. ఒక రాగి పాత్రలో నీరు తీసుకుని ఆ నీటిలో ఎర్రని పువ్వులు, అక్షింతలు వేసి ఉదయించే సూర్యునికి అభిముఖంగా నిలబడి అర్ధ్యం సమర్పించాలి. అనంతరం సూర్యునికి ఎదురుగా నిలబడి సూర్య నమస్కారాలు చేయడం, ఆదిత్య హృదయం పారాయణ చేయడం వలన దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యలు తగ్గుముఖం పట్టి మంచి ఆరోగ్యం చేకూరుతుంది. ఇక సూర్య సంక్రమణం వలన కొన్ని రాశులకు మంచి యోగం పట్టనుంది. ఆ రాశులేవో చూద్దాం.

తుల రాశి
తుల రాశి వారికి సూర్య సంచారం వలన ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. కుటుంబంతో ఆనందంగా గడుపుతారు. సమాజంలో ప్రత్యేక స్థానం లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో ఉన్నత స్థానం లభిస్తుంది. కుటుంబంలో సుఖ సంతోషాలు నెలకొంటాయి. వీరు ప్రతిరోజు ఆదిత్య హృదయం పారాయణ చేయడం శుభకరం.

మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి సూర్య సంచారం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మార్పు కోరుకునేవారికి శుభసమయం. మీ ఆశయాలు, కర్తవ్యాలు నెరవేరుతాయి. ఆదాయం పెరుగుతుంది. అన్ని విధాలుగా కలిసి వస్తుంది. కీలక పెట్టుబడులు పెట్టడానికి కూడా ఇది చాలా మంచి సమయం. కుటుంబంలో శుభాలు జరుగుతాయి. వీరు ప్రతిరోజు సూర్యునికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం శ్రేయోదాయకం.

సింహ రాశి
సూర్యుని సొంత రాశి అయిన సింహ రాశిలో జరిగే ఈ సంక్రమణం సింహ రాశి వారికి అనేక శుభ ఫలితాలను అందిస్తుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. నాయకత్వ లక్షణాలతో ఉద్యోగంలో హోదా పెరుగుతుంది. వ్యాపారులకు పట్టిందల్లా బంగారమే అవుతుంది. వీరు ప్రతిరోజు సూర్యాష్టకం పఠించడం శుభప్రదం. రానున్న సూర్య సంక్రాంతి రోజు మనం కూడా సూర్యభగవానుని ఆరాధించి సకల శుభాలు పొందుదాం.

ఓం శ్రీ ఆదిత్యాయ నమః!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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