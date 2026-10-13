అన్నపూర్ణాదేవిగా కనకదుర్గమ్మ- చంద్రఘంటగా భ్రమరాంబిక- ఈ రూపాల వెనుకున్న విశేషాలివే!
2026 Navaratri Day 3 Significance : శరన్నవరాత్రుల మూడో రోజు విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై అన్నపూర్ణాదేవిగా, శ్రీశైలంలో చంద్రఘంట రూపంలో అమ్మవారిని ఆరాధిస్తారు.
Published : October 13, 2026 at 4:00 AM IST
2026 Navaratri Day 3 Significance : పరమేశ్వరుని శక్తి స్వరూపమే జగన్మాత! ఆదిపరాశక్తి ఆరాధనకు విశిష్టమైన శరన్నవరాత్రులు! రోజుకో అవతారంలో భక్తులను అనుగ్రహించనున్న దుర్గాదేవి! నవరాత్రులలో మూడో రోజు ఇంద్రకీలాద్రిపై అన్నపూర్ణాదేవిగా దర్శనమివ్వనున్న దుర్గమ్మ! శ్రీశైలంలో చంద్రఘంట అలంకారంలో అనుగ్రహించనున్న భ్రమరాంబిక!
రాక్షస సంహారం కోసం వెలసిన నవరూపాలు
దేవతలు భండాసురుడనే రాక్షసుని బారి నుంచి రక్షించమని ప్రార్ధిస్తూ ఆ మహాశక్తి కోసం ఒక యజ్ఞాన్ని ప్రారంభించారు. ఆ యజ్ఞగుండంలో వారి వారి శరీరభాగాలు ఖండించి ఆహుతి చేయగా ఆ జగన్మాత కోటి సూర్యకాంతులతో ప్రత్యక్షమయింది. అప్పుడు ఆ తల్లి దేవతలకు అభయమిచ్చి భండాసురుని సంహరించింది. ఆశ్వయుజ శుద్ధ పాడ్యమి నుంచి నవమి వరకు జగన్మాత ఒక్కోరోజు ఒక్కో రాక్షసుని సంహరించి సాగింది. ఆ ఆదిశక్తి నుంచి ప్రకటితమైన వివిధ శక్తులను ఆరాధించడానికే ఉద్దేశించినవే ఈ నవరాత్రులు. ఆది పరాశక్తి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా చివరి రోజు విజయదశమిగా జరుపుకుంటాం.
అన్నపూర్ణాదేవిగా దుర్గమ్మ! చంద్రఘంట అలంకారంలో భ్రమరాంబిక దేవి
ఇక దేవి నవరాత్రులలో మూడో రోజు బెజవాడ దుర్గమ్మ అన్నపూర్ణాదేవిగా దర్శనమివ్వనున్నారు. శ్రీశైలంలో చంద్రఘంట అలంకారంలో భ్రమరాంబిక దేవి అనుగ్రహించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఈ రెండు అవతారాల విశిష్టత తెలుసుకుందాం.
అన్నపూర్ణాదేవి అలంకారం విశిష్టత
శరన్నవరాత్రులలో మూడవ రోజు అమ్మవారు శ్రీ అన్నపూర్ణాదేవిగా దర్శనమిస్తారు. ప్రతి జీవికి జీవనాధారం ఆహారం. అన్నపూర్ణాదేవి సకల జీవరాశులకు ఆహారాన్ని అందించే దేవత. అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం! మానవాళికి అలాంటి అన్నాన్ని అందించేది అన్నపూర్ణాదేవిని ఈ శరన్నవరాత్రులలో పూజిస్తే అన్నానికి లోటుండదు.
ఏ రంగు వస్త్రం? ఏ పూలు? ఏ ప్రసాదం?
ఈ రోజు అన్నపూర్ణాదేవి అలంకారంలో ఉన్న అమ్మవారికి లేత పసుపు రంగు వస్త్రాన్ని సమర్పించాలి. తెల్ల చామంతులతో అమ్మను పూజించాలి. అమ్మవారికి నైవేద్యంగా ఈ రోజు అల్లం గారెలు సమర్పించాలి.
ఈ రోజు పఠించాల్సిన శ్లోకం
నిత్యానందకరీ వరాభయకరీ సౌందర్య రత్నాకరీ
నిర్ధూతాఖిల ఘోర పావనకరీ ప్రత్యక్ష మాహేశ్వరీ ।
ప్రాలేయాచల వంశ పావనకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ
అని ఆర్తితో ఆ తల్లిని ప్రార్ధిస్తే తన బిడ్డలమైన మనకు ఆహారాన్ని సమకూర్చే దేవత అన్నపూర్ణాదేవి. లోకంలో అన్నదానానికి మించిన దానం మరొకటి లేదు.
చంద్రఘంట అలంకారం విశిష్టత
శరన్నవరాత్రులలో మూడోరోజు శ్రీశైల భ్రమరాంబిక చంద్రఘంట అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనం ఇస్తారు. అమ్మవారి ఈ అవతార పరమార్ధం గురించి తెలుసుకుందాం.
చంద్రఘంట అంటే?
ఆది పరాశక్తి నుదుటిపై ఘంట ఆకారంలో అర్ధచంద్రుడు ఉండడం వలన అమ్మవారి ఈ స్వరూపానికి ‘చంద్రఘంట’ అనే పేరు వచ్చింది.
చంద్రఘంట దేవి దివ్య స్వరూపం
చంద్రఘంట స్వరూపంలో దర్శనమిచ్చే అమ్మవారి శరీరం మెరిసే బంగారు కాంతితో, సూర్యుని వలె ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది.
చంద్రఘంట స్వరూప విశిష్టత
చంద్రఘంట స్వరూపంలో దర్శనమిచ్చే జగదాంబ సింహ వాహిని. ఈ తల్లి ధనుస్సు, బాణం గద, శూలం, పాశం మెుదలగు ఆయుధాలు, పద్మ కమండలం, అభయ, వరద హస్తాలతో పది చేతులలో కలిగి ఉంటుంది. నవరాత్రులలో జగదాంబను చంద్రఘంట స్వరూపంలో పూజిస్తే ఆ తల్లి దైర్యాన్ని వీరత్వాన్ని సకలాభిష్టాలను నెర వేరుస్తుందని విశ్వాసం.
పూజాఫలం
చంద్రఘంట స్వరూపంలో దర్శనమిచ్చే ఈ దేవిని ఆరాధించడం వల్ల భయం తొలగిపోయి అపారమైన ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతాయి. పీడలు, నకారాత్మక శక్తులు నశిస్తాయని విశ్వాసం.
ఏ శ్లోకాన్ని పఠించాలి?
పిండజ ప్రవరారూఢా చండకోపాస్త్రకైర్యుతా |
ప్రసాదం తనుతే మహ్యం చంద్రఘంటేతి విశ్రుతా
అనే శ్లోకాన్ని పఠించడం వలన చంద్రఘంట దేవి అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చు. ఈ దేవి నవరాత్రులలో మనం కూడా ఇటు శ్రీశైలంలో చంద్రఘంట స్వరూపంలో ఉన్న భ్రమరాంబిక దేవిని, అన్నపూర్ణాదేవిగా అనుగ్రహించే దుర్మన్ను దర్శించిన సకల శుభాలు పొందుదాం. ఓం శ్రీ మాత్రే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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