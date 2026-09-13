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షోడశ గణపతి మూర్తులు - ఏ కోరిక కోసం ఏ విఘ్నేశ్వరుడిని పూజించాలి?

-సెప్టెంబర్ 14 సోమవారం వినాయక చవితి - గణపతి రూపాల విశిష్టత ఇదే!

32 forms of Lord Ganesh
32 forms of Lord Ganesh (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 13, 2026 at 3:20 PM IST

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32 forms of Lord Ganesh: "జై బోలో గణేశ్​ మహరాజ్​కు జై" అంటూ నినదించేందుకు యావత్​ భారతావని సిద్ధమైంది. మరికొన్ని గంటల్లో బొజ్జ గణపయ్యలు కొలువుండేందుకు గల్లీ నుంచి దిల్లీ దాకా మండపాలు సిద్ధమయ్యాయి. ఇక పండగ రోజున చిన్నా, పెద్దా అనే తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ విఘ్నేశ్వరుడిని ప్రతిష్ఠించి భక్తి శ్రద్ధలతో పూజిస్తుంటారు. అయితే ముద్గల పురాణాన్ని అనుసరించి 32 రకాల గణపతి మూర్తులున్నారని.. ఇందులో 16 మూర్తులు చాలా మహిమాన్వితమైనవని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ షోడశ గణపతులను ఒక్కో కోరిక తీరటానికి విడివిడిగా ఆరాధిస్తుంటారని చెబుతున్నారు. మరి ఆ 16 గణపతి మూర్తులు ఎవరు? విశిష్టత ఏంటి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

బాల గణపతి: ఈ మూర్తికి నాలుగు చేతులుంటాయని, కుడివైపు చేతుల్లో అరటి, మామిడి పండ్లు.. ఎడమవైపు చేతుల్లో పనసతొన, చెరకుగడ ధరించి ఉంటాడంటున్నారు. బుద్ధి కుశలత, పిల్లలకు చదువుల కోసం ఈ గణపతిని ఆరాధిస్తారని వివరిస్తున్నారు.

తరుణ గణపతి: ఈ వినాయకుడికి ఎనిమిది చేతులుంటాయని చెబుతున్నారు. కుడివైపు చేతుల్లో పాశం, వెలగపండు, దంతం, వరికంకి ఉంటాయని, ఎడమవైపు చేతుల్లో అంకుశం, నేరేడు, చెరకుగడ, ధరించి భక్తులకు అభయముద్రతో దర్శనమిస్తాడంటున్నారు. ధాన్యలాభం కోసం ఈ మూర్తిని ఆరాధిస్తారంటున్నారు.

భక్త గణపతి: నాలుగు చేతులతో ఈ గణపతి ఉంటారంటున్నారు. కుడివైపు చేతుల్లో మామిడిపండు, అరటిపండు.. ఎడమవైపు చేతుల్లో కొబ్బరికాయ, పరమాన్నం గిన్నె ఉంటాయంటున్నారు. భక్త చింతన కోసం ఈ గణపతిని పూజిస్తారని పేర్కొంటున్నారు.

సిద్ధి గణపతి: నాలుగు చేతులతో ఉండే ఈ గణనాథుడు.. సిద్ధి, బుద్ధులతో కలిసి ఉంటాడని వివరిస్తున్నారు. కుడి చేతుల్లో మామిడిపండు, గొడ్డలి.. ఎడమ చేతుల్లో పూలగుత్తి, చెరకుగడ ఉంటాయంటున్నారు. సర్వకార్య విజయాలను ఆశించి ఈ రూపాన్ని పూజిస్తారట.

ఉచ్ఛిష్ట గణపతి: నాలుగు చేతులతో ఈ గణనాథుడు ఉంటాడని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. కుడి చేతుల్లో నల్ల కలువ, జపమాల, ఎడమవైపు చేతుల్లో వరికంకి, వీణ ఉంటాయంటున్నారు. కోరిన కోరికలు తీర్చే గణపతిగా ఈ స్వామికి పేరుందంటున్నారు.

న్యతృ గణపతి: ఆనంద తాండవ రూపంలో దర్శనమిస్తాడీ గణపతి. నాలుగు చేతులుంటాయంటున్నారు. కుడి చేతుల్లో పాశం, విరిగిన దంతం, ఎడమ చేతుల్లో అంకుశం, గొడ్డలి ధరించి భక్తులకు అభయమిస్తాడని వివరిస్తున్నారు. జీవితంలో సంతృప్తి, మనశ్శాంతులను సిద్ధింపజేసేందుకు ఈ గణపతిని పూజిస్తారని చెబుతున్నారు.

మహా గణపతి: ఈ గణపతికి పది చేతులుంటాయంటున్నారు జ్యోతిష్యులు. కుడివైపు చేతుల్లో మొక్కజొన్న పొత్తు, చక్రం, పాశం, కలువ, విరిగిన దంతం ఉంటాయంటున్నారు. ఎడమవైపు చేతుల్లో పద్మం, గద, శంఖం, చెరకుగడ, చక్రాలను ధరించి ఉంటాడట. ఇక సకల శుభాలూ చేకూరాలని ఈ గణపతిని ఆరాధిస్తారంటున్నారు.

ద్విజ గణపతి: మూడు తలలు, నాలుగు చేతులతో ఈ గణపతి దర్శనమిస్తాడని చెబుతున్నారు. కుడి చేతుల్లో అక్షమాల, దండం, ఎడమ చేతుల్లో పుస్తకం, కమండలం ధరించి ఉంటాడట. జ్ఞానసిద్ధి కోసం ఈ స్వామిని పూజిస్తారని వివరిస్తున్నారు.

లక్ష్మీ గణపతి: ఈ విఘ్నేశ్వరుడు సిద్ధి, బుద్ధి, చిలుక, దానిమ్మ, పాశం, ఖడ్గం, అంకుశం, కల్పలత, మాణిక్యపాత్రలను ధరించి, అభయహస్తంతో భక్తులకు దర్శనమిస్తాడని చెబుతున్నారు. ఐశ్వర్య ప్రాప్తికి కోసం ఈ గణపతిని పూజిస్తారని చెబుతున్నారు.

విఘ్న గణపతి: పది చేతులతో ఈ వినాయకుడు దర్శనమిస్తాడంటున్నారు. కుడిచేతుల్లో చక్రం, దంతం, గొడ్డలి, బాణం, పాశం.. ఎడమ చేతుల్లో చెరకు, వరికంకి, శంఖం, పుష్పగుచ్ఛం, విల్లు ఉంటాయంటున్నారు. విఘ్నాలను నివారించమని ఈ గణపతిని అర్చిస్తారంటున్నారు.

క్షిప్ర గణపతి: ఈ వినాయకుడికి నాలుగు చేతులుంటాయంటున్నారు. కుడివైపు చేతుల్లో దంతం, బంగారు కుండ, ఎడమవైపు చేతుల్లో కల్పవృక్ష తీగ, అంకుశం ధరించి ఉంటాడంటున్నారు. సంపదల కోసం ఈ గణపతిని ఆరాధిస్తారంటున్నారు.

వీర గణపతి: ఈ విఘ్నేశ్వరుడికి పదహారు చేతులుంటాయంటున్నారు. కుడివైపు చేతుల్లో బాణం, బేతాళుడు, చక్రం, మంచంకోడు, గద, ఖడ్గం, శూలం, గొడ్డలి గుర్తుతో ఉండే జెండాలను, ఎడమవైపు చేతుల్లో శక్తి, విల్లు, పాము, ముద్గరం, అంకుశం, పాశం, కుంతం, దంతాలను ధరించి ఉంటారంటున్నారు. ఈ స్వామిని పూజిస్తే ధైర్యాన్ని ప్రసాదిస్తాడంటున్నారు.

శక్తి గణపతి: అమ్మవారితో కలిపి ఈ రూపం ఉంటుందంటున్నారు. నాలుగు చేతులుంటాయని.. అంకుశం, విరిగిన దంతం, పాశం ఒక్కో చేతిలో ఉండగా, మరో చేత్తో అమ్మవారిని పట్టుకుని ఉంటాడంటున్నారు. ఆత్మస్థైర్యం కోసం ఈ మూర్తిని ఆరాధిస్తారని చెబుతున్నారు.

హేరంబ గణపతి: నాలుగు తలలతో సింహవాహనుడై ఉంటాడీ గణేశుడు. కుడి చేతుల్లో కత్తి, అక్షమాల, మోదకం, దంతం ఉంటాయంటున్నారు. ఎడమ చేతుల్లో అంకుశం, ముద్గరం, పాశం, గొడ్డలి ఉంటాయని వివరిస్తున్నారు. ప్రయాణాల్లో ఆపదలు నివారించమని ఈ స్వామిని పూజిస్తామని చెబుతున్నారు.

విజయ గణపతి: నాలుగు చేతులతో దర్శనమిస్తాడీ గణనాథుడు. కుడి చేతుల్లో పాశం, విరిగిన దంతం.. ఎడమ చేతుల్లో అంకుశం, మామిడిపండు ఉంటాయంటున్నారు. సమస్త విజయ సాధన లక్ష్యంగా ఈ గణపతిని ఆరాధిస్తారంటున్నారు.

ఊర్థ్వ గణపతి: ఈ గణపతికి ఎనిమిది చేతులుంటాయంటున్నారు. కుడిచేతుల్లో వరికంకి, కలువ, బాణం, విరిగిన దంతం ధరించి ఉంటాడంటున్నారు. ఎడమ చేతుల్లో పద్మం, గద, విల్లు ఉంటాయంటున్నారు. ఈ రూపం అమ్మవారితో కలిపి ఉంటుందని.. కలహాల నుంచి విముక్తికి ఈ స్వామిని ఆరాధిస్తారంటున్నారు.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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