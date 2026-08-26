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శ్రావణ పౌర్ణమి నాడు ఏడుకొండలవాడిని ఇలా పూజిస్తే విశేష ఫలితాలు!

శ్రావణ మాసంలోని శ్రవణా నక్షత్రానికి శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆరాధనలో ప్రత్యేక స్థానం- శ్రీవారి జన్మ నక్షత్రంగా భక్తులు భావన- శ్రవణా నక్షత్రం రోజున పిండి దీపం వెలిగించడం వెనుక ఉన్న విశేషమైన ఆచారం

Significance Of Sravana Nakshatram
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 26, 2026 at 4:00 AM IST

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Significance Of Sravana Nakshatram : శ్రావణ మాసమంటేనే పవిత్రతకు, వ్రతాలు, నోములు, పర్వదినాలకు ప్రత్యేకం. తెలుగు మాసాల్లో అయిదో మాసమైన శ్రావణ మాసంలో చంద్రుడు నిండు పౌర్ణమి రోజు శ్రవణా నక్షత్రంలో సంచరించడం వల్ల ఈ మాసానికి శ్రావణ మాసమని పేరు వచ్చింది. కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి జన్మదినం కూడా శ్రావణ పౌర్ణమి రోజున వచ్చే శ్రవణా నక్షత్రం కావడం విశేషం. ఈ సందర్భంలో దేవదేవుడైన శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి జన్మదినం రోజు ఆయన్ను ఎలా పూజించాలో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

భక్త రక్షకుడు
కలియుగ దైవంగా పూజలందుకుంటున్న శ్రీనివాసుడు తిరుమల దేవదేవుడైన శ్రీ వేంకటేశ్వరుడు సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువు అవతారం. ఆంధ్రాలోని తిరుమల శేషాచల కొండలపై వెలసిన ఈ స్వామిని శ్రీనివాసుడు, బాలాజీ, వెంకటాచలపతి అని కూడా పిలుస్తారు. భక్తుల కొంగు బంగారంగా విరాజిల్లుతున్న ఈ స్వామివారి పుణ్యక్షేత్రం భూలోక వైకుంఠంగా ఖ్యాతి చెందింది. కలియుగంలో భక్తులను రక్షించడానికి సాక్షాత్తు నారాయణుడే తిరుమల వేంకటాచలంపై స్వయంభువుగా వెలిశారు.

శక్తిమంతమైన దేవతా విగ్రహం
ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన దేవతా విగ్రహంగా తిరుమల శ్రీనివాసుని ఆరాధిస్తారు. వైకుంఠాన్ని వీడిన లక్ష్మీదేవిని వెతుకుతూ భూలోకానికి వచ్చిన నారాయణుడు వెంకటాద్రిపై తపస్సు చేసుకుంటూ ఒక పశువుల కాపరికి దర్శనమిస్తాడు. అటుపైన పద్మసరోవరంలో తామరపువ్వులో ఉద్భవించిన శ్రీ మహాలక్ష్మి స్వరూపమైన పద్మావతి దేవిని పరిణయమాడుతాడు. దాదాపు 200 సంవత్సరాల క్రితం వరకు కూడా వేంకటేశ్వర స్వామి మాట్లాడేవాడంటే నమ్మలేక పోయినా ఇది నిజం. ప్రపంచంలోనే అత్యంత అధిక ఆదాయం గల ఆలయంగా తిరుమల, అత్యంత శక్తిమంతమైన దైవంగా శ్రీనివాసుడు భాసిల్లుతున్నాడు. ఈ క్రమంలో తిరుమల శ్రీవారి తిరు నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని టీటీడీ అధికారులు శ్రీవారికి ప్రత్యేక పూజలు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తారు.

శ్రీవారి జన్మ నక్షత్రం విశిష్టత
తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి జన్మ నక్షత్రం శ్రవణా నక్షత్రం. హిందూ సంప్రదాయం, పురాణాల ప్రకారం, కలియుగ దైవమైన శ్రీవారు శ్రవణా నక్షత్రంలో ఆవిర్భవించారని శ్రీ వేంకటాచల మహత్యంలో వివరించి ఉంది. శ్రవణా నక్షత్రానికి అధి దేవత సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువు. ప్రతి నెల శ్రవణా నక్షత్రం రోజు శ్రీవారి జన్మ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని తిరుమలలో శ్రీవారికి విశేష పూజలు, ఆర్జిత సేవలు నిర్వహిస్తారు. ఇక శ్రావణ మాసంలో ఈ ఉత్సవం మరింత ఘనంగా జరుగుతుంది.

తిరుమలలో ఉత్సవం
శ్రావణ మాసంలో శుద్ధ పౌర్ణమి రోజున వచ్చే శ్రవణా నక్షత్రం రోజు శ్రీవారికి విశేష పూజలు జరుగుతాయి. ఈ ఏడాది ఆగస్టు 26, శ్రవణా నక్షత్రం బుధవారం రావడం మరింత విశేషమని పండితులు చెబుతున్నారు. శ్రీవారి జన్మ నక్షత్రం సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించనున్నారు.

శ్రీవారి జన్మదినం రోజు ఇలా పూజిద్దాం
శ్రావణ మాసంలో వచ్చే శ్రవణా నక్షత్రం శ్రీవారి జన్మదినం. ఈ పవిత్రమైన రోజున సూర్యోదయంతో నిద్ర లేచి తలారా స్నానం చేసి పూజామందిరాన్ని శుభ్రం చేసుకుని ఏడుకొండలవాని విగ్రహాన్ని కానీ, చిత్రపటాన్ని కానీ ప్రతిష్ఠించుకోవాలి. ఆవునేతితో దీపారాధన చేయాలి. స్వామిని గంధం కుంకుమలతో అలంకరించాలి.

పిండి దీపం
వేంకటేశ్వర స్వామికి పిండి దీపం ఎంతో ప్రీతికరం. ఇందుకోసం ముందురోజు రాత్రి బియ్యం నానబెట్టి ఉంచి మరుసటి రోజు పొద్దున్న స్నానం చేసి మడిగా, బియ్యంలో నీళ్లు వడగట్టి, ఆరబెట్టి బియ్యం పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఈ పిండిలో కొంచెం బెల్లం, ఆవు నెయ్యి కలిపి ప్రమిద మాదిరిగా తయారు చేసుకోవాలి. ఇందులో ఇంటి ఆనవాయితీ ప్రకారం ఒత్తులు వేసి ఆవు నెయ్యి పోసి దీపాన్ని వెలిగించాలి. పూజ పూర్తయ్యే వరకు దీపం కొండెక్కకుండా జాగ్రత్త వహించాలి.

పూజ ఇలా
శ్రీనివాసునికి ప్రీతికరమైన పసుపు రంగు పూలతో అర్చిస్తూ శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తర శత నామాలు పఠించాలి. శ్రీవారికి ఇష్టమైన చక్రపొంగలి, లడ్డు, వడ, కొబ్బరికాయ, అరటిపండ్లు వంటి ప్రసాదాలు నివేదించాలి. అనంతరం భక్తిశ్రద్ధలతో గోవిందనామాలు పఠించాలి. చివరగా పచ్చ కర్పూరంతో నీరాజనం ఇచ్చి నమస్కరించుకోవాలి.

పూజాఫలం
ఈ విధంగా శ్రీవారి జన్మ నక్షత్రమైన శ్రవణా నక్షత్రం రోజు శ్రీనివాసుని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తే అఖండ ఐశ్వర్యం లభిస్తుందని విశ్వాసం. అంతేకాదు ప్రతి నెలా శ్రవణ నక్షత్రం వచ్చిన రోజున స్వామివారిని దర్శించుకోవడం వల్ల సకల పాపాలు హరిస్తాయని, కోరిన కోర్కెలు నెరవేరుతాయని శాస్త్ర వచనం. ఆగస్టు 26, బుధవారం రోజున రానున్న శ్రీవారి జన్మ నక్షత్రం రోజు మనం కూడా ఆ ఏడుకొండలవానికి భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిద్దాం, సకల శుభాలు పొందుదాం.
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ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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