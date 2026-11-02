పరమశివుని పంచముఖ స్వరూపం విశిష్టత ఇదే!
లయకారుడైన శివుడు మార్పునకు, పునరుద్ధరణకు అధిపతి. ఈ సృష్టి మొత్తాన్ని తన పంచముఖ స్వరూపంతో రక్షిస్తూ లయం చేస్తుంటాడు. పరమేశ్వరుని ఈ ఐదు ముఖాలు ఏ దిక్కుకు, ఏ పంచభూతానికి ప్రతీకలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
Published : November 2, 2026 at 4:31 AM IST
Lord Shiva Panchamukha Swaroopam : సృష్టి స్థితి లయ అనే మూడు ప్రధాన క్రియల్లో 'లయ' అనగా నశింపజేసే కార్యాన్ని నిర్వహించేవాడే పరమ శివుడు. అందుకే పరమేశ్వరుని లయకారుడని అంటారు. లయం అంటే కేవలం నాశనం చేయడం కాదు, పాత సృష్టిని అంతం చేసి, కొత్త సృష్టికి మార్గం సుగమం చేయడం. ప్రకృతిలో మార్పు సహజం. పండిన ఆకు రాలిపోతేనే కొత్త చిగురు వస్తుంది. లయకారుడైన శివుడు ఈ మార్పుకు, పునరుద్ధరణకు అధిపతి. శివుడు ఈ సృష్టి మొత్తాన్ని తన పంచముఖ స్వరూపంతో రక్షిస్తూ లయం చేస్తుంటాడు. పరమేశ్వరుని ఈ పంచముఖ స్వరూపం విశిష్టత గురించి తెలుసుకుందాం.
పంచబ్రహ్మ స్వరూపం
ఐదు ముఖాల శివుని పంచబ్రహ్మ స్వరూపం అని అంటారు. పరమేశ్వరుని సద్యోజాత, వామదేవ, అఘోర, తత్పురుష, ఈశాన అనే అయిదు ముఖాలు తూర్పు, పడమర, ఉత్తర, దక్షిణ దిక్కులకు, ఆకాశానికి అధిపతులు. అనగా పరమ శివుని పంచ ముఖంలో ఒక్కో ముఖం ఒక్కో దిక్కుకు అధిపతి కాగా చివరిది ఆకాశానికి అధిపతిగా ఉంటుంది. అలాగే ఈ పంచముఖాలు పంచభూతాలైన భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశానికి ప్రతీకలు. పరమశివుని పంచముఖాలలో ఏ ముఖం ఏ దిక్కుకు అధిపతి? ఆయా స్వరూపాన్ని ఆరాధించడం వలన ఎలాంటి ఫలితాన్ని పొందగలం అనే విషయాన్ని చూద్దాం.
సద్యోజాతం ప్రపద్యామి
పరమ శివుని పంచముఖాల్లో పశ్చిమ దిక్కుకు ఉండే స్వరూపాన్ని 'సద్యోజాత' అని అంటారు. 'సద్యోజాత' అంటే తక్షణమే ఆవిర్భవించిన వాడు అని అర్ధం. పశ్చిమ దిక్కుకు అధిపతి అయిన ఈ స్వరూపం పృథ్వీ తత్వంగా విరాజిల్లుతోంది కాబట్టి ఈ స్వరూపాన్ని సృష్టికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. ఈ స్వరూపాన్ని ఆరాధించడం వలన పోషణ శక్తి, బలం, ఆరోగ్యం సిద్ధిస్తాయి.
వామదేవాయ నమః!
పరమ శివుని పంచ ముఖాల్లో 'వామదేవ' స్వరూపం అమిత ప్రసన్నమైన స్వరూపం. ఈ రూపం పంచభూతాల్లో జల తత్వానికి ప్రతీక! ఈ స్వరూపం రక్షణ, స్థితికారకంగా ఉంటూ, సౌందర్యాన్ని ప్రశాంతతను సూచిస్తుంది. ఉత్తర దిక్కుకు అధిపతియైన ఈ స్వరూపాన్ని ఆరాధించడం వలన అహంకారం నశించి మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
అఘోరేభ్యో నమః
పరమేశ్వరుని పంచముఖాల్లో మూడవది 'అఘోర' స్వరూపం. పంచభూతాల్లో అగ్ని స్వరూపానికి ప్రతీకగా అఘోర స్వరూపం నిలుస్తుంది. దక్షిణ దిక్కుకు అధిపతియైన 'అఘోర' అనే పదానికి 'ఘోరం కానిది', 'భయం లేనిదని' అర్ధం. వాస్తవానికి అఘోర స్వరూపం అత్యంత భీకరమైన రౌద్ర స్వరూపం! అఘోర స్వరూపం చూడటానికి భయంకరంగా కనిపించినప్పటికీ తనను ఆశ్రయించిన భక్తులకు మాత్రం అభయాన్ని, మోక్షాన్ని ప్రసాదించే మంగళ స్వరూపం. సమస్త కల్మషాలను దహించి వేసే ఈ స్వరూపాన్ని ఆరాధిస్తే మనలోని అజ్ఞానం, అహంకారం దహించుతాయని శివమహాపురాణంలో వివరించి ఉంది.
తత్పురుషాయ విద్మహే!
పరమ శివుని పంచముఖాల్లో నాలుగవది తత్పురుష స్వరూపం. ఈ స్వరూపం పంచభూతాల్లో వాయు తత్వానికి ప్రతీక! తూర్పు దిక్కుకు అధిపతియైన తత్పురుష స్వరూపం ధ్యానం, యోగశక్తి, దైవిక రహస్యాలను సూచిస్తుంది. మానవుని భౌతిక జీవితంలో అంతర్లీనంగా ఉన్న ఆత్మజ్ఞానానికి తత్పురుష స్వరూపం తార్కాణంగా నిలుస్తుంది. ఈ స్వరూపాన్ని ఆరాధించడం ఆత్మజ్ఞానం, ఆత్మపరిశీలన శక్తి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం లభిస్తాయి.
ఈశానః సర్వభూతానాం సదోశివమ్!
పరమేశ్వరుని పంచముఖాల్లో ఈశాన స్వరూపం ఊర్ధ్వ ముఖం అంటే ఆకాశానికి ప్రతీక. పంచభూతాల్లో ఆకాశ తత్వాన్ని తెలిపే ఈశాన స్వరూపం ఊర్ధ్వ ముఖంగా అంటే ఆకాశం వైపు చూస్తున్నట్లుగా ఉంటుంది. ఈశాన స్వరూపాన్ని ఆరాధించడం వలన మానవునిలో మొహం పటాపంచలై నిర్మోహత్వం అలవడుతుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
ఏకం విశ్వం సదాశివం
పరమ శివుని పంచముఖ స్వరూపాలను నిర్దిష్టమైన పద్దతిలో ఆరాధించడం వలన సకల శుభాలు చేకూరుతాయని, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం, ఆత్మజ్ఞానం లభిస్తాయని శివ మహాపురాణంలో వివరించి ఉంది.
ఓం నమః శివాయ!
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