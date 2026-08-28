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కొల్హాపుర్ మహాలక్ష్మి ఆలయం విశిష్టత- అమ్మవారి ముఖాన్ని తాకే సూర్యకిరణాల వెనుక ఉన్న అద్భుతం ఇదే!

దేశంలోని ప్రసిద్ధ మహాలక్ష్మి క్షేత్రాల్లో ఒకటిగా నిలిచిన కొల్హాపుర్ కరవీర మహాలక్ష్మి ఆలయం- గర్భగుడిలో ప్రత్యేక స్వరూపంలో దర్శనమిచ్చే అమ్మవారు- సూర్యకిరణాలు అమ్మవారి ముఖాన్ని తాకడం ఆలయ ప్రత్యేకత

Kolhapur Mahalakshmi Temple
కొల్హాపుర్ మహాలక్ష్మి ఆలయం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 28, 2026 at 4:31 AM IST

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Kolhapur Mahalakshmi Temple : శ్రావణ మాసంలో అమ్మవారి దర్శనం ఐశ్వర్య కారకం అని అంటారు. హిందూ సంప్రదాయంలో లక్ష్మీదేవిని పూజించనివారు చాలా అరుదుగా ఉంటారు. సాధారణంగా దుర్గాదేవి, పార్వతి దేవి ఆలయాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కానీ ఎంతోమంది అను నిత్యం పూజించే శ్రీమహాలక్ష్మికి మన దేశంలో విడిగా వున్న ఆలయాలు తక్కువే అని చెప్పవచ్చు. లక్ష్మీదేవికి ప్రత్యేకించి ఉన్న ఆలయాల్లో కొల్హాపుర్ ఆలయం ముఖ్యమైంది. శుభ శ్రావణ మాసం సందర్భంగా కొల్హాపుర్ మహాలక్ష్మి ఆలయ విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

అమ్మ దర్శనం సకల సౌభాగ్యకరం
కొల్హాపుర్ లక్ష్మీదేవి దర్శనం మాత్రం చేత, సకల సౌభాగ్యాలు లభిస్తాయని ప్రతీతి. లక్ష్మి స్వరూపం. అందుకే శ్రావణమాసంలో, శక్తిపీఠం కనుక దసరా నవరాత్రుల్లో ఇక్కడ విశేష పూజలు జరుగుతాయి. ఇంతకు ఈ ఆలయం ఎక్కడుంది? ఆ విశేషాలేంటో చూద్దాం.

మహాలక్ష్మి మందిరం
కొల్హాపుర్ మహాలక్ష్మి ఆలయం మహారాష్ట్రలోని కొల్హాపుర్​లో పంచగంగ నది ఒడ్డున ఉంది. ఇది అమ్మవారి అష్టాదశ శక్తి పీఠాల్లో ఏడోది. పురాణాల ప్రకారం ఈ క్షేత్రంలో అమ్మవారి నయనాలు పడ్డాయంటారు. స్కాంద పురాణం, దేవీ భాగవతాలలోఈ క్షేత్రాన్ని కరవీర నగరమని, ఈ దేవిని కరవీర మహాలక్ష్మి అని ప్రస్తుతించారు. పరమశివుడికి కాశీ ఎలా అవిముక్త క్షేత్రమో, శ్రీ మహావిష్ణువుకి, లక్ష్మీదేవికి కొల్హాపుర్ కూడా అవిముక్త క్షేత్రం. వారు ఈ క్షేత్రాన్ని ఎప్పుడూ విడవకుండా ఉంటారు. అందుకే ఈ క్షేత్రానికి కూడా అవిముక్త క్షేత్రమని పేరు వచ్చిందని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.

పురాణ కథనం
ప్రళయకాలంలో శివుడు తన త్రిశూలంతో కాశీ పట్టణాన్ని ఎత్తి రక్షించినట్లు, మహాలక్ష్మి ఈ క్షేత్రాన్ని తన కరములతో ఎత్తి రక్షించింది. అందుకే ఆవిడ కరవీర మహాలక్ష్మిగా పూజలందుకుంటోందని అంటారు. భృగు మహర్షి చేసిన అవమానాన్ని తట్టుకోలేని మహాలక్ష్మి వైకుంఠాన్ని విడిచి సహ్యాద్రి పర్వత ప్రాంతంలోని కొల్హాపూర్‌లో వెలిశారని విష్ణుపురాణంలో వివరించి ఉంది.

ఆదిశంకరులు స్థాపించిన శ్రీచక్రం
నడిచే దైవంగా ఖ్యాతి చెందిన జగద్గురువులు శ్రీ ఆది శంకరాచార్యులవారు ఈ ఆలయాన్ని దర్శించి ఇక్కడ శ్రీ చక్రాన్ని స్ధాపించారు. తర్వాత విద్యాశంకర భారతి ఈ క్షేత్ర వైశిష్ట్యాన్ని గుర్తించి ఇక్కడ ఒక మఠం నిర్మించారు. దత్తాత్రేయుడు ప్రతి రోజు మధ్యాహ్నం ఇక్కడ భిక్ష చేస్తారని ప్రతీతి. అందుకు చిహ్నంగా ఇక్కడ దత్తాత్రేయ స్వామికి ఉపాలయం కూడా ఉంది.

ఆలయ నిర్మాణం
కొల్హాపూర్ మహాలక్ష్మి ఆలయం అతి ప్రాచీనమైనది. సుమారు 6 వేల సంవత్సరాల క్రితం నిర్మించిన ఈ ఆలయాన్ని కాలాంతరంలో అనేక రాజుల హయాంలో అభివృధ్ధి చెందింది. సువిశాలమైన మందిరం ప్రాంగణంలో అద్భుతమైన శిల్పకళానైపుణ్యం అబ్బురపరుస్తుంది. ఆలయానికి నాలుగు దిక్కులా ముఖద్వారాలు వున్నాయి. ప్రధాన ఆలయం 5 గోపురాల కింద ఉంటుంది. మధ్యలో ఒక గోపురం, నాలుగు దిక్కులా నాలుగు గోపురాలు ఉంటాయి. తూర్పు గోపురం కింద మహలక్ష్మి, మధ్యన కుమార మండపం, పడమర గణపతి, ఉత్తర దక్షిణ గోపురాల కింద మహాకాళి, మహా సరస్వతి కొలువుతీరి ఉన్నారు. అలాగే ఆలయ ప్రాంగణంలోని ఉపాలయాలలో వేంకటేశ్వర స్వామి, నవగ్రహాలు, రాధాకృష్ణ, కాలభైరవ, వినాయకుడు, సింహవాహిని, తుల్జాభవాని వంటి అనేక దేవీ దేవతలను దర్శించుకోవచ్చు.

మహాద్భుతం అమ్మవారి దర్శనం
గర్భాలయంలో సుమారు ఆరడుగుల చదరంగా ఉన్న ఎత్తైన వేదిక మీద రెండడుగుల పీఠం, దానిమీద శ్రీ మహాలక్ష్మి కూర్చొని ఉన్న భంగిమలో దర్శనమిస్తుంది. మహాలక్ష్మి అమ్మవారు చతుర్భుజాలలో పండు, గద, డాలు, పానపాత్ర ధరించి ఉంటుంది. మూడడుగుల ఎత్తున్న మూర్తి, అనేక ఆభరణాలతో మనోహరంగా, ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. అమ్మవారి వెనుక సింహ వాహనం కూడా ఉంటుంది. ప్రధాన గర్భాలయంలో మూలవిరాట్ పశ్చిమాభిముఖంగా ఉంటుంది. సంవత్సరానికి 2, 3 సార్లు మూడు రోజులపాటు సూర్యాస్తమయ సమయంలో సూర్యుని కిరణాలు పడమటి దిక్కులోగల చిన్న కిటికీ గుండా అమ్మవారి ముఖాన్ని తాకుతాయి. ఈ ప్రత్యేక దర్శనానికి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో వస్తారు. గర్భగుడి గోడపై శ్రీచక్రం ఉండడం ఇక్కడ ప్రత్యేకత.

అంబాబాయి
గర్భాలయంలో మొదట ఒక్క మహాలక్ష్మినే ప్రతిష్టించారు. తర్వాత 11వ శతాబ్దంలో గండరాదిత్య హయాంలో అనేక మరమ్మత్తులు చేపట్టారు. ఈ సమయంలోనే ప్రదక్షిణ బాట, మహాకాళి, మహా సరస్వతి ప్రతిష్టలు కూడా జరిగాయి. మూలవిరాట్​కి మహాకాళికి మధ్య మహాలక్ష్మి యంత్రం స్థాపించారు. దీనిపైన గాజు పలక వుండటంతో భక్తులు దర్శించుకోవటానికి వీలుగా ఉంటుంది. మహారాష్ట్రీయులకు కొల్హాపూర్ మహాలక్ష్మి అత్యంత పవిత్ర యాత్రాస్థలం. వీరు అమ్మవారిని 'అంబాబాయి' అని పిలుస్తారు.

పూజోత్సవాలు
కొల్హాపూర్ మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి ప్రతిరోజు అయిదు సార్లు అర్చన జరుగుతుంది. సుప్రభాత వేళ ఉదయం అయిదు గంటలకు శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవికి సుప్రభాత సేవ చేసి, కాకడ హారతి ఇస్తారు. ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు షోడశోపచార పూజ నిర్వహిస్తారు. మధ్యాహ్నం, సాయంత్రాలలో విశేష కుంకుమ పూజ, శేజ్ హారతి జరుగుతాయి. అమ్మవారికి ప్రతి శుక్రవారం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. చైత్రమాసంలో వచ్చే పౌర్ణమితో పాటుగా శ్రావణ మాసంలో, దసరా నవరాత్రులప్పుడు అమ్మవారికి ఉత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతాయి. ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రాలలో, పౌర్ణమి నాడు, అమ్మవారిని ఆలయం వెలుపల ఊరేగిస్తారు.

ఇతర దర్శనీయ స్థలాలు
కొల్హాపూర్​లో శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవి ఆలయంతో పాటు మరికొన్ని దర్శనీయ స్థలాలు కూడా ఉన్నాయి. దత్తాత్రేయుడి రెండవ అవతారమైన శ్రీ నృసింహ సరస్వతి స్వామివారు కొల్హాపూర్​కు 60 కి.మీ. ల దూరంలో వున్న కృష్ణ, పంచగంగల సంగమ క్షేత్రమైన నర్సోబావాడిలో కొన్ని సంవత్సరాలు నివసించి తపస్సు చేసుకున్నారు. ఇప్పటికి అక్కడ వెలసి ఉన్న స్వామివారి గురు పాదుకల మందిరం దర్శనీయ స్థలంగా విరాజిల్లుతోంది. అలాగే సమీపంలో ఉన్న పన్హాలా కొండలపై శివాజీ కోట, జ్యోతిబా మందిరం ప్రసిధ్ధి చెందినవి. అలాగే పంచగంగ నదిని చూడవచ్చు.

ఎలా చేరుకోవాలి?
హైదరాబాద్ నుంచి 540 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న కొల్హాపూర్​కి బస్సు, రైలు రవాణా సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. కొల్హాపూర్ మహాలక్ష్మి అమ్మవారి దర్శనంతో జన్మ జన్మల దరిద్రం తొలగిపోతుందని, సిరిసంపదలు కలుగుతాయని విశ్వాసం. ఈ శ్రావణ మాసంలో మనం కూడా అమ్మవారిని దర్శించి తరిద్దాం.

ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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