సీతమ్మ జన్మించిన భూమి- రామాయణంలో చెప్పిన సీతారాముల కల్యాణ స్థలం ఎక్కడ ఉందో తెలుసా?

జనక్ పురి విశిష్టత- అయోధ్య, భద్రాచలం, శ్రీలంక, రామేశ్వరాన్ని దర్శించినా సరే జనక్ పురి దర్శించుకోకుంటే తీర్థయాత్రలు సంపూర్ణం కావని రామభక్తులు భావించే స్థలం!

sri rama navami special
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 27, 2026 at 5:21 AM IST

Janakpuri Significance Sri Rama Navami Special Story : సాధారణంగా ఎవరి ఇంట్లో అయినా వివాహం అంటే బంధుమిత్రులు కోలాహలం మధ్య వివాహం జరగడం ఆనవాయితీ! కానీ మన రాములోరికి సీతమ్మ వారికి కల్యాణం అంటే అది లోక కల్యాణమే! ఊరూ వాడా ఏకమై అంగరంగ వైభవంగా జరిపించే కల్యాణం సీతారాముల కల్యాణం. ఈ సందర్భంగా అసలు సీతారాముల కల్యాణం ఎక్కడ జరిగింది? ఆ ప్రదేశం ఎక్కడుంది? అనే విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

రామాయణ గాథను స్ఫురింపజేసే పవిత్ర ప్రదేశాలు
రామాయణం కచ్చితంగా జరిగింది అనడానికి ఎన్నో నిదర్శనాలున్నాయి. రామాయణ గాథతో ముడిపడిన ఎన్నో ప్రదేశాలు మన దేశంలో అణువణువునా ఉన్నాయి. ఇటు శ్రీలంక మొదలుకొని అటు నేపాల్ వరకు రామాయణ దివ్యగాథను గుర్తు చేసే పవిత్ర ప్రదేశాలు ఎన్నో! అందుకే రామాయణం కావ్యం మాత్రమే కాదు ఒక చారిత్రక ఇతిహాసం.

రామేశ్వరం దగ్గర సముద్రంలో 'నాసా' వాళ్లు గుర్తించిన 'రామసేతు' రామాయణం ఉనికిని స్పష్టం చేస్తోంది. అలాంటి మరొక ప్రదేశమే జనక్ పురి! లోకాభిరాముడైన శ్రీరాముడు సౌందర్యరాశి సీతమ్మను చేపట్టిన పుణ్య ప్రదేశం ఇదే! ఇక్కడే సీతారాముల వివాహం జరిగిందనడానికి ఎన్నో ఆధారాలున్నాయి. ఆ ఆదర్శ దంపతుల వివాహానికి వేదిక అయిన జనక్ పురి విశేషాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

అదిగో మిథిలా!
జనక మహారాజు పరిపాలించిన రాజ్యమే మిథిలా నగరం. బీహార్ నుంచి నేపాల్ వరకు మిథిలా నగరం విస్తరించి ఉండేదని చారిత్రక ఆధారాల ద్వారా తెలుస్తోంది. గతంలో "ఫ్రీ మిథిలా స్టేట్​' పేరిట ఈ ప్రాంతాన్ని ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా గుర్తించాలని ఉద్యమం జరిగిందన్న విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకోవాలి. మన సీతమ్మ తల్లి జన్మించింది కూడా ఈ మిథిలా నగరంలోనే!

సీతమ్మ జన్మస్థలం జనక్ పురి
వేదాల కాలం నుంచి మిథిలా రాజ్యం ఉండేదని చరిత్రకారులు సైతం అంగీకరించిన సత్యం. అప్పట్లో ఈ రాజ్యాన్ని విదేహ రాజ్యం అనేవారు. అప్పట్లో జనకుని రాజధానే నేటి నేపాల్​లోని జనక్ పురి. ఈ జనక్ పురిలోనే జనకుడు భూమిని నాగలితో దున్నుతుండగా నాగటి చాలుకు తగిలి సీతమ్మ భూమి నుంచి భూదేవిగా ఆవిర్భవించింది. సీతమ్మ బాల్యం, శ్రీరామునితో కల్యాణం జరిగింది కూడా ఈ జనక్ పురిలోనే!

జానకి మందిర్! 'నౌ లాఖ్ మందిర్'
రామాయణం జరిగిన కొన్ని సంవత్సరాలు సీతాదేవి జన్మస్థలం జనక్ పురి అనే విషయాన్ని కాలక్రమేణా ప్రజలు మర్చిపోయారు. 1657 లో ఈ ప్రాంతంలో సీతాదేవి విగ్రహాలు లభించడంతో ఈ ప్రాంతానికి గుర్తింపు వచ్చింది. 1910 లో నేపాల్ రాణి వృషభాను 'జానకి మందిర్' పేరుతో సీతమ్మకు ఒక ఆలయాన్ని నిర్మించారు. సువిశాలమైన ప్రాంగణంలో 150 అడుగుల ఎత్తున్న ప్రాకారంతో, పాలరాతి గోడలు, అద్దాల మేడలతో నిర్మించిన ఈ ఆలయానికి అప్పట్లోనే 9 లక్షల రూపాయలు ఖర్చయిందంట! అందుకే ఈ ఆలయాన్ని 'నౌ లాఖ్ మందిర్' అని కూడా పిలిచేవారు.

జానకీదేవి ఆలయం
నౌ లాఖ్ మందిర్ నిర్మించిన ప్రదేశంలోనే సీతాదేవి శివధనుస్సును పూజించేదంట! సీతారాముల కల్యాణం జరిగింది కూడా ఇక్కడే అని భక్తుల విశ్వాసం. అందుకే జానకి మందిరంలో నైరుతి దిక్కున పెద్ద వివాహ మండపాన్ని నిర్మించారు. ప్రతి సంవత్సరం మార్గశిర శుద్ధ పంచమి రోజు ఇక్కడ సీతారాముల కల్యాణాన్ని వైభవంగా జరిపిస్తారు. సీతారాముల కల్యాణం జరిగింది ఇదే రోజు అని రామాయణంలో వివరించి ఉంది.

శ్రీరామనవమి రోజు కల్యాణం ఎందుకు?
శ్రీరామనవమి శ్రీరాముడు జన్మించిన రోజు! రాముడు 'శ్రీ' తో అంటే సీతమ్మతో కలిసి ఉంటేనే శ్రీరాముడు అవుతాడు. అందుకే రాముడు ఏ ఉత్సవం జరిపించుకోవాలన్నా సీతాదేవి పక్కన ఉండాలి కాబట్టి సీతమ్మతో ముందుగా కల్యాణం జరిపించిన తరువాతనే మిగిలిన ఉత్సవాలు జరగాలి అన్న సిద్ధాంతంతోనే శ్రీరామనవమి రోజు సీతారాముల కల్యాణాన్ని జరిపించే సంప్రదాయం కొన్ని తరాలుగా పాటిస్తూ వస్తున్నాం.

జనక్ పురి ఆలయ విశేషాలు
జనక్ పురి ఆలయంలో సీతా సమేత శ్రీరాముని, అతని సోదరులైన లక్ష్మణ, భరతశత్రుఘ్నులను కూడా దర్శించుకోవచ్చు. ప్రతినిత్యం ఈ ఆలయానికి వేలాది మంది భక్తులు వస్తుంటారు. ముఖ్యంగా శ్రీరామ నవమి, రామాయణం ప్రకారం సీతారాముల కల్యాణం జరిగిందని చెప్పే మార్గశిర శుద్ధ పంచమి రోజు, దసరా, దీపావళి, సంక్రాంతి పండుగల సమయంలో ఈ ఆలయానికి భక్తులు పోటెత్తుతారు.

తీర్థయాత్రలు సంపూర్ణం ఇలానే!
అయోధ్య, భద్రాచలం, శ్రీలంక, రామేశ్వరాన్ని దర్శించినా సరే జనక్ పురి దర్శించుకుంటే తప్ప తమ తీర్థయాత్రలు సంపూర్ణం కావని రామభక్తులు భావిస్తుంటారు.

ధనుషధామ్
జనక్ పురికి 18 కిలోమీటర్ల దూరంలో ధనుషధామ్ అనే ప్రదేశం ఉంది. శ్రీరాముడు విరిచిన శివధనుస్సు ఇక్కడే పడిందని భక్తుల విశ్వాసం. అందుకే జనక్ పురికి వెళ్లినవారు ధనుషధామ్​ను కూడా సందర్శిస్తుంటారు. కొందరు జనక్ పురి నగరానికి ప్రదక్షిణాలు కూడా చేస్తారు. ఇంతటి మహిమాన్వితమైన దివ్యధామం జనక్ పురి గురించిన విశేషాలు ఈ వసంత నవరాత్రుల్లో చదివినా విన్నా అనంతకోటి పుణ్యం. ఇక కళ్లారా చూసిన వారి జన్మ ధన్యం!
జైశ్రీరామ్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

