హయగ్రీవ జయంతి- విద్య, జ్ఞానం ప్రసాదించే ఈ విష్ణు అవతార రహస్యం ఇదే!
హయగ్రీవ జయంతి విశిష్టత- ఈ అవతారం వెనుకున్న పురాణగాథ మీ కోసం!
Published : August 27, 2026 at 4:31 AM IST
Hayagriva Jayanti 2026 Dates : పరమ పవిత్రమైన శ్రావణ మాసంలో ప్రతి రోజు పండుగే! ప్రతి తిధి విశిష్టమైనదే! ఈ క్రమంలో శ్రావణ మాసంలో వచ్చే పౌర్ణమి గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పుకోనవసరం లేదు. భారతీయులంతా ఈ రోజు రాఖీ పండగను సోదరులతో ఘనంగా జరుపుకొంటారు. కానీ రాఖీ రోజున మరో ప్రత్యేకత కూడా ఉంది. అదే హయగ్రీవ జయంతి. ఎవరీ హయగ్రీవుడు? హయగ్రీవ జయంతి ప్రత్యేకత ఏమిటో, ఆ రోజున ఏం చేస్తే ఆ స్వామివారి అనుగ్రహం లభిస్తుందో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
హయగ్రీవ జయంతి ఎప్పుడు?
పురాణాల ప్రకారం శ్రావణ శుద్ధ పౌర్ణమి రోజునే హయగ్రీవుడు అవతరించాడని తెలుస్తోంది. ఆగస్టు 28, శుక్రవారం శ్రావణ శుద్ధ పౌర్ణమి సందర్భంగా ఈ రోజునే హయగ్రీవ జయంతి పండుగ జరుపుకోవాలని పంచాంగ కర్తలు సూచిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా అసలు ఎవరీ హయగ్రీవుడు? ఆయన వృత్తాంతమేమిటో చూద్దాం.
ఎవరీ హయగ్రీవుడు?
హయగ్రీవుడు అంటే సాక్షాత్తు విష్ణుమూర్తి అవతారమే అని శాస్త్రాలు పేర్కొంటున్నాయి. సాక్షాత్తు ఆ శ్రీమన్నారాయణుడే సకల విద్యాధిదేవతయైన హయగ్రీవుడిగా అవతరించాడు. సంస్కృతంలో 'హయగ్రీవం' అంటే గుర్రం అని అర్ధం. గుర్రం శిరసు కలవాడు. అందుకే ఈ స్వామిని హయగ్రీవుడని అంటారు. అసలు విష్ణుమూర్తి హయగ్రీవునిగా ఎలా అవతరించాడో చూద్దాం.
హయగ్రీవ అవతార విశిష్టత
శ్రీ మహావిష్ణువు అవతారాలలో పది అవతారాలు మాత్రం దశావతారాలుగా ప్రసిద్ధికెక్కినప్పటికీ, మహాభాగవతంలో ఇరవైకి పైగా అవతారాలు పేర్కొని ఉన్నాయి. ఆ అవతారాలలో 'హయగ్రీవావతారం' విశిష్టమైనది. 'హయం' అనగా గుఱ్ఱం, 'గ్రీవం' అనగా కంఠం. అశ్వ ముఖంతో మానవ శరీరంతో వామాంకమున శ్రీ లక్ష్మీదేవితో తెల్లని శరీర ఛాయతో, చతుర్భుజాలతో, శంఖ, చక్ర చిన్ముద్ర పుస్తకాలను దాల్చిన శ్రీమన్నారాయణుడి గురు రూపమే హయగ్రీవ స్వరూపం.
పురాణ ప్రాశస్త్యం
పూర్వం హయగ్రీవుడు అనే రాక్షసుడు ఉండేవాడు. గుర్రం తలను కలిగిన హయగ్రీవుడు బ్రహ్మ దేవుడి గురించి కఠోర తపస్సు చేసి, తనలాంటి ఆకారంతో ఉన్న వారి చేతిలో మాత్రమే తనకి మరణం సంభవించేలా వరాన్ని పొందాడు. బ్రహ్మ నుంచి పొందిన వరగర్వంతో హయగ్రీవుడు సాధు సత్పురుషులను హింసించసాగాడు. హయగ్రీవుని ఆగడాలను భరించలేక దేవతలంతా ఆది దంపతులైన శివపార్వతులను శరణు వేడారు. అప్పుడు పార్వతీదేవి దక్షిణాయన పుణ్యకాలం సందర్భంగా యోగ నిద్రలో ఉన్న విష్ణువును మేల్కొలిపితే ఆయనే హయగ్రీవుడిని సంహరిస్తాడని దేవతలకు ఉపాయం చెప్పింది.
హయగ్రీవ స్వరూపం ఇలా వచ్చింది
దేవతలంతా శ్రీమహావిష్ణువు దగ్గరకు వచ్చేసరికి విష్ణుమూర్తి తన విల్లు చివరి భాగాన్ని గడ్డం కింద పెట్టుకుని నిద్రిస్తున్నాడు. ఆయనను మేల్కొల్పడం కోసం శివుడు చెద పురుగుగా మారి వింటి తాడును తెంపాడు. దానితో వింటి తాడు తెగి, విల్లు పైకి ఎగదన్నడంతో శ్రీ మహావిష్ణువు తల ఆయన శరీరం నుంచి వేరై పోయింది. నారాయణుని ఉద్దేశాన్ని అర్థం చేసుకున్న ఆది దంపతులు గుర్రం తలను తెప్పించి శ్రీ మహావిష్ణువు దేహానికి అమర్చారు. అమ్మవారితో సహా దేవాది దేవతలు తమ జ్ఞానాన్ని, శక్తి సామర్ధ్యాలను గుర్రం తల గల శ్రీ మహావిష్ణువుకి ధారపోశారు. అంతట శ్రీ మహావిష్ణువు హయగ్రీవుని సంహరించి తన అవతార కార్యాన్ని నెరవేర్చి లక్ష్మీ సమేతుడై దేవతలకు దర్శనమిచ్చాడు.
జ్ఞానప్రదాత
దేవాది దేవతలు తమ జ్ఞానాన్ని, శక్తి సామర్ధ్యాలను గుర్రం తల గల శ్రీ మహావిష్ణువుకి ధారపోసిన కారణంగానే హయగ్రీవ స్వామి విద్యలకు అధిపతిగా, జ్ఞాన ప్రదాతగా పూజలు అందుకుంటున్నాడు.
హయగ్రీవ జయంతి ఎలా జరుపుకోవాలి?
హయగ్రీవ జయంతి రోజు లక్ష్మీ సమేతుడైన హయగ్రీవ స్వామిని షోడశోపచారాలతో, అష్టోత్తరాలతో పూజించాలి. హయగ్రీవునికి యాలకులు, గుగ్గిళ్లు ప్రీతికరమైనవి. అందుకే స్వామికి యాలకుల మాలను సమర్పించి, శనగలతో చేసిన గుగ్గిళ్లు, లడ్డూలు తయారు చేసి నివేదించాలి. తెల్లని పూలతో పూజించాలి.
ఈ శ్లోకాన్ని పఠించాలి
"జ్ఞానానంద మయం దేవం, నిర్మల స్ఫటికాకృతిం
ఆధారం సర్వ విద్యానాం, హయగ్రీవ ముపాస్మహే" విద్యార్థులు ఈ శ్లోకాన్ని పఠిస్తూ హయగ్రీవుని ఉపాసిస్తే జ్ఞానానికి కొదువ ఉండదు.
పూజాఫలం
హయగ్రీవ జయంతి రోజు భక్తి శ్రద్ధలతో లక్ష్మీ సమేతుడైన హయగ్రీవుడిని ఆరాధిస్తే సకల విద్యలయందు రాణించడమే కాకుండా విజయంతో పాటుగా సంపదలను పొందుతారని సాక్షాత్తు జగజ్జనని అయిన పార్వతి దేవి వరం ఇచ్చింది. అంతేకాదు శ్రావణ పౌర్ణమి రోజు హయగ్రీవ స్వామిని పూజిస్తే ఆస్తి వివాదాల్లో అన్యాయం జరిగిన వారికి న్యాయం జరుగుతుందని, భూవివాదాలు ఉంటే త్వరలో పరిష్కారం అవుతాయని, శత్రు వినాశనం కూడా జరుగుతుందని విశ్వాసం. ఇక ప్రతిరోజు హయగ్రీవుని స్తుతి చేస్తే లక్ష్మీనారాయణుల శుభాశీస్సులతోపాటు సకల దేవతలు సంపూర్ణ శుభాశీస్సులు కూడా సంప్రాప్తమవుతాయని విశ్వాసం.
హయగ్రీవ స్వామి ఆలయాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి?
హయగ్రీవ స్వామి ఆలయాలు భారతదేశమంతటా అనేక ప్రదేశాలలో ఉన్నాయి. హైదరాబాద్కు అతి సమీపంలో ఉన్న యాదాద్రిలోని లక్ష్మి నరసింహ స్వామి వారి ఆలయానికి సమీపంలో వంగపల్లి అనే గ్రామం దగ్గర శ్రీ లక్ష్మి హయగ్రీవ ఆలయం ఉన్నది. అలాగే తిరుమల శ్రీవారి ఆలయానికి తూర్పు మాడ వీధిలో ఈశాన్యంలో హయగ్రీవ స్వామి ఆలయం ఉంది. రానున్న శ్రావణ పౌర్ణమి రోజు మనం కూడా హయగ్రీవ స్వామిని ఆరాధించి జ్ఞానం, సంపదలు, సకల శుభాలు పొందుదాం.
ఓం శ్రీ హయగ్రీవ స్వామినే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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