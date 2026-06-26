గుడిలో "ధ్వజస్తంభం" ఎందుకు ప్రతిష్ఠిస్తారు? - దీని వెనుకున్న అసలు రహస్యమిదే!
గుడిలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ధ్వజస్తంభం - అక్కడ మీరు నమస్కరిస్తున్నారా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 4:11 PM IST
Dhvaja Stambham Significance : మనం ఏదైనా దేవాలయానికి వెళ్లినప్పుడు మొట్టమొదట దర్శనం ఇచ్చేది 'ధ్వజస్తంభం'. ఆలయంలోని ప్రధాన దైవానికి ఎదురుగా ఇది ప్రతిష్ఠించి ఉంటుంది. దైవదర్శనం కోసం ఏ టెంపుల్కు వెళ్లినా ముందుగా ఈ స్తంభానికి మొక్కి ప్రదక్షిణ చేసిన తర్వాతే స్వామివారిని దర్శించుకుంటుంటాం. ఇంతకీ, అసలు ఆలయాల్లో ధ్వజస్తంభాన్ని ఎందుకు ప్రతిష్ఠిస్తారు? దానికి ఉన్న ప్రాముఖ్యత ఏమిటి? మన శాస్త్రాల్లో దీనికి ఎటువంటి వివరణ ఉంది? వంటి విషయాలను ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త ఆచార్య తాడేపల్లి పతంజలి ఈ విధంగా వివరిస్తున్నారు. ఆ వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
"ధ్వజస్తంభం" ఈ పేరులోనే దాని అర్థం ఉంది. ధ్వజం అంటే 'జెండా'. అంటే జెండా ఉంచేటటువంటి స్తంభం అని అర్థం. గుడి ప్రత్యేకతను చెప్పేటటువంటి ఒక జెండా ఉంటుంది. ఆ జెండాను ఉంచే స్తంభాన్నే ధ్వజస్తంభం చెబుతారంటున్నారు ఆచార్య తాడేపల్లి పతంజలి. మనం ఏదైనా గుడిలోకి అడుగుపెట్టబోయే ముందే ఎదురుగా మనకు చాలా ఎత్తులో ఈ ధ్వజ స్తంభం కనిపిస్తుంది. అది ఎందుకు ప్రతిష్ఠిస్తారంటే, గుడి మన మానవ శరీరం. మనిషి శరీరంలో తల అనేటువంటిది స్వామివారి ఉండేటటువంటి గర్భాలయంకు సంబంధించినదైతే, ధ్వజస్తంభం అనేది వెన్నెముక లాంటిది.
మన శరీరానికి వెన్నెముక ఏ రకంగానైతే శరీరానికి స్థిరత్వాన్ని ఇస్తుందో, అంటే వంగిపోకుండా మన కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించుకోవడానికి శరీరానికి ఒక ఆధారంగా వెన్నెముక ఏరకంగా ఉంటుందో ఆ రకంగానే గుడిలో కూడా ఆలయానికి వెళ్లినటువంటి భక్తులందరికీ జీవితంలో అలా స్థిరత్వాన్ని అనుగ్రహించేటటువంటి శక్తి ధ్వజ స్తంభానికి ఉంటుందని మన పురాణాలు చెబుతున్నాయంటున్నారు ఆచార్య తాడేపల్లి పతంజలి.
ఇప్పుడంటే గుడికి వెళ్లిన తర్వాత నమస్కారం చేస్తున్నారు. కానీ, ధ్వజస్తంభం దగ్గర కూడా నమస్కారం చేయాలి. మొట్టమొదట పూర్వపు రోజుల్లో ఆలయానికి వెళ్లేటటువంటి వాళ్లు ధ్వజస్తంభం దగ్గర సాష్టాంగ నమస్కారాలు కూడా చేసేవారు. ఎందుకనంటే ధ్వజస్తంభంలో ఆ గుడి గర్భాలయంలో ఏదైతే స్వామివారి తేజస్సు ఉన్నదో, ఆ తేజస్సు శాతం ధ్వజస్తంభం మీద ప్రసరిస్తూ ఉంటుందట. అందుకే, ధ్వజస్తంభం దగ్గర పూర్వకాలంలో నమస్కారాలు, సాష్టాంగ నమస్కారాలు చేసేవారని మన పురాణాలు తెలియజేస్తున్నాయి.
వాస్తుశాస్త్రం ప్రకారం, ఆగమనశాస్త్రం ప్రకారం కానివ్వండి గుడిలో ధ్వజస్తంభం ఏర్పాటు గురించి ఇంకొక నియమం కూడా చెబుతారు. నందికి, శివయ్యకు మధ్య ఏ రకంగా వెళ్లకూడదని చెబుతారో, ఆ రకంగానే ధ్వజస్తంభానికి, ఆ గర్భాలయంలో ఉన్నటువంటి స్వామివారికి మధ్యలో మనం నిలబడకూడదు. కాబట్టి, ధ్వజస్తంభం అంత విలువైనటువంటిది. అంత ఉత్తమోత్తమైనటువంటిది. అసలు అది చూడటంతోనే ఉన్నతమైనదిగా ఉంటుంది. అంటే, స్వామివారి కీర్తి మనందరి కీర్తి కంటే కూడా చాలా ఉన్నతమైనది.
ధ్వజస్తంభంపై జెండాలు కట్టారంటారు చూడండి ఆరకంగా స్వామివారి కీర్తిని దశదిశలా చెబుతూ ఉంటుంది ఆ ధ్వజస్తంభానికి ఉన్నటువంటి జెండా. కాబట్టి, ధ్వజస్తంభానికి పూర్వపు రోజుల్లో అంతటి విలువనిచ్చేటటువంటివారు. మనం కూడా ఆ పవిత్రతను కాపాడుతూ ధ్వజస్తంభానికి తగు రీతిలో గౌరవిమిస్తూ, ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ స్వామివారికి, ధ్వజస్తంభానికి మధ్యలో వెళ్లకుండా, ధ్వజస్తంభానికి నమస్కారం చేసుకుంటూ మనం కోరినటువంటి కోరికలు నేరవేర్చుకుందామని చెబుతున్నారు ఆచార్య తాడేపల్లి పతంజలి. పూర్వపు రోజుల నుంచి అలా ఆలయాల ముందు ధ్వజస్తంభాలు తప్పనిసరిగా ప్రతిష్ఠించడం ఆచారమైంది. ఇది దేవాలయాల్లో ధ్వజస్తంభం ఏర్పాటు చేయడం వెనుక ఉన్న కథ. కాబట్టి, ఇకనుంచి ఆలయానికి వెళ్లినప్పుడు ధ్వజస్థంభానికి నమస్కరించడం మర్చిపోవద్దంటున్నారు.
గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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