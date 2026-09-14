'ఇరుముడి'లో ఏమేం ఉంటాయి? - అయ్యప్ప మాలధారులకు ఎందుకంత ప్రత్యేకం!
ఇరుముడి నేలను ఎందుకు తాకకూడదు!? - శబరిమల వెళ్లే సమయంలోనే ఎందుకు ధరిస్తారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 12:50 PM IST
Irumudi : శబరిమల యాత్రికులందరూ తమ తలపై 'ఇరుముడి'ని ధరిస్తారు. ఇరు ముడి అనేది మళయాల పదం. ఇరు అంటే రెండు, ముడి అంటే మూటలు అని అర్థం. 'ఇరు + ముడి' అంటే రెండు మూటలు లేదా రెండు గదులు కలిగిన సంచీ అని భావించాలి. ఇందులో దేవుడికి సమర్పించే పవిత్రమైన కానుకలు, యాత్రకు అవసరమైన వ్యక్తిగత సామగ్రి ఉంటాయి. నెయ్యి నింపిన కొబ్బరికాయ, పూజా సామగ్రి, ప్రయాణానికి అవసరమైన బియ్యం ఉంటాయి. అయ్యప్ప దర్శన యాత్ర - భక్తి మూల తత్వాన్ని ఎలా బోధిస్తుందో తెలిపేదే ఇరుముడి.
యాత్ర ప్రారంభానికి ముందే సిద్ధం
శబరిమలలో పద్దెనిమిది పవిత్ర మెట్లు (పదునెట్టాంబడి) ఎక్కడానికి వేసే తొలి అడుగు మొదలుకుని చివరి అడుగు వరకు ఇరుముడిని తలపై ఉంచుకోవాలి. చేతులతో పట్టుకోవడం, భుజంపై పెట్టుకోవడం సరికాదు. కొండ ఎక్కేంత సేపూ అది తల మీదే ఉండాలి. ఆ పదమే దాని అర్థాన్ని చెబుతుంది. మాల దీక్ష చేయకుండా ఇరుముడి కట్టుకోలేరు. ఇరుముడి లేకుండా పవిత్ర మెట్లు ఎక్కలేరు. ఇది కచ్చితమైన నియమం.
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యాత్ర ప్రారంభానికి ముందు సాధారణంగా 41 రోజుల దీక్ష (వ్రతం) పూర్తయ్యాక ఆలయాల్లో గురుస్వాములు ఇరుముడిని సిద్ధం చేస్తారు. ఈ దీక్షా కాలంలో బ్రహ్మచర్యం పాటించడం, శాకాహారం తీసుకోవడం, నేల మీద పడుకోవడం, రుద్రాక్ష లేదా తులసి మాల ధరించడం, 'స్వామి' అనే పేరుతో మాత్రమే పిలవడం వంటి నియమాలు ఉంటాయి. మీరు ఇరుముడిని సిద్ధం చేసుకునే సమయానికి మీలో స్పష్టమైన మార్పు వస్తుంది. ఇది యాత్రలో మొదటి పవిత్ర ఆచరణ.
ఇరుముడిలో ముందు భాగం
ఇరుముడిలోని ముందు భాగాన్ని 'ముండి ముడి' (mundi mudi) అంటారు. అంటే ముుందువైపు ముడి. ఇందులో శబరిమల దైవమైన అయ్యప్ప స్వామికి (ధర్మశాస్తకు) సంబంధించిన వస్తువులు మాత్రమే ఉంటాయి. మీ వ్యక్తిగత అవసరాలకు అవసరమైన వస్తువులు ఇందులో ఉండకూడదు.
'ముండి ముడి'లో అత్యంత పైభాగంలో ఒక కొబ్బరికాయ ఉంటుంది. ఇది సాధారణ కొబ్బరికాయ కాదు. దీని కన్ను (రంధ్రం) ద్వారా నీటిని పూర్తిగా బయటకు తీసి, ఆ స్థానంలో నెయ్యిని నింపి, తిరిగి కొబ్బరి పెంకు ముక్కతో మూసివేసి, దారంతో గట్టిగా కట్టి భద్రపరుస్తారు. మొత్తం మూటలో ఇదే అత్యంత పవిత్రమైన వస్తువు. అది మీ తలపై పెరియార్ టైగర్ రిజర్వ్ అటవీ మార్గాల గుండా, పంబలోని జనసమూహాల మధ్యగా ప్రయాణించి, పద్దెనిమిది మెట్లు ఎక్కి అయ్యప్ప సన్నిధికి చేరుతుంది. ఆ తర్వాత గురుస్వాములు ఇరుముడి విప్పి కొబ్బరికాయను పగులగొట్టి అందులోని నెయ్యిని అయ్యప్ప విగ్రహానికి అభిషేకం జరిపించడానికి పంపిస్తారు. ఈ కొబ్బరికాయలోని నెయ్యే స్వామి వారికి నైవేద్యం. కొబ్బరికాయే పాత్ర. ఆ ప్రయాణమే దానికి పవిత్రతను చేకూరుస్తుంది.
అదే ముడిలో ఇతర పూజా సామగ్రి ఉంటాయి. పువ్వులు, కర్పూరం, విభూతి, కుంకుమ, పసుపు, తమలపాకులు, వక్కపలుకులు, నాణేలు ఉంటాయి. అదే విధంగా మాలికాపురోత్తమ దేవికి సమర్పించే కొబ్బరికాయ, అమ్మవారికి అలంకరణ వస్తువులు సైతం ఈ ముడిలోనే ఉంటాయి. స్వామి వారికి సమర్పించే బియ్యం కూడా ఇదే ముడిలో కట్టిపెడతారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీత 9.26లో అర్జునుడితో ప్రేమ, భక్తితో సమర్పించిన ఆకు, పువ్వు, పండు లేదా నీరు పవిత్రం అని అన్నాడు. ఇరుముడి కూడా ఇదే సూత్రంపై ఆధారపడి నిర్మితమైంది.
వెనుక భాగంలో
వెనుక సంచినే 'పిన్ముడి' అంటారు. అది మీ తల వెనుక వైపు ఉంటుంది. యాత్రలో మీకు అవసరమైన మీ సరుకులు అందులో ఉంటాయి. బియ్యం. కొబ్బరికాయ, బెల్లం, పప్పు, మిరియాలు, ప్రయాణం కోసం కొద్దిపాటి డబ్బు, కుటుంబ సంప్రదాయాలను బట్టి, ప్రయాణించే దూరాన్ని బట్టి ఈ వస్తువులు మారుతూ ఉంటాయి. కానీ దాని వెనుక ఉన్న తర్కం మాత్రం ఒకటే. ముండి ముడిని స్వామి వారికి చేర్చే వరకూ మీకు అవసరమైన వాటిని పిన్ముడి మోస్తుంది.
మాల ధారణ ప్రారంభమైన తొలినాళ్లలో ప్రయాణ సౌకర్యాలు లేవు. వంట చేసి పెట్టే వారూ లేరు. పైగా శబరిమల యాత్రలో పెద్దపాదం (కాలి నడక మార్గం) అత్యంత కఠినంగా ఉండేది. దట్టమైన అడవిలో నడుచుకుంటూ వెళ్లేవారు. ఎరుమేలి నుంచి సాంప్రదాయ మార్గం కాలియకట్టి, అళుద, కళ్లిడం కుండ్రు, ఇంచిపార, కరిమల మీదుగా పంబకు దాదాపు 61 కిలోమీటర్ల కాలి నడకన వెళ్లేవారు. దారంతా కొండలు, గుట్టలు ఎక్కుతూ, దిగుతూ ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది. దారిలో ఆకలి తీర్చుకొనేందుకు భక్తులు ఇరుముడిలోని వెనుక ముడిలో బియ్యం సహా ఇతరత్రా వస్తువులను తీసుకెళ్లేవారు. ఆ సంప్రదాయమే నేటికీ ఎంతో పవిత్రంగా కొనసాగుతోంది. - వనమా మధుసూదన్, గురుస్వామి
ఇరుముడి నేలను ఎందుకు తాకకూడదు?
యాత్ర ప్రారంభంలో ఇరుముడిని ఓసారి మీ తలపై పెట్టుకున్న తర్వాత సన్నిధానం చేరేవరకు దానిని నేల మీదకు దించరు. మీరు ఎక్కడైనా ఆగితే, దానిని మీరే పట్టుకోవడం లేదా కాలకృత్యాలు తీర్చుకునే సమయంలో గురుస్వాముల చేతికి అందించాలి. తిరిగి స్నానాది కార్యక్రమాలు ముగించిన తర్వాత మాత్రమే తీసుకోవాలి.
మీది కాని వస్తువును మోస్తున్నారని తెలుసా?
తలపై ఇరుముడి ఉన్నప్పుడు మీ చేతులు స్వేచ్ఛగా ఉంటాయి. మీ దృష్టి ముందు వైపు ఉంటుంది. అంటే, ఎక్కడ నడవాలి, ఎప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకోవాలి, ఆ బరువును ఎలా మోయాలి? అనే విషయాలపై మీరు తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయం మీది కాని ఒక వస్తువును మీరు మోస్తున్నారనే స్పృహతోనే జరుగుతుంది. నెయ్యి నింపిన కొబ్బరికాయను ఎక్కడపడితే అక్కడ కింద పెట్టే హక్కు మీకు లేదు! దానిని సిద్ధం చేసుకున్నప్పుడే మీరు ఆ బాధ్యతను స్వీకరించారని గుర్తుంచుకోవాలి. 41 రోజుల వ్రతం అనేది ఈ నిర్దిష్టమైన వాస్తవం కోసం చేసిన సన్నద్ధత అని తెలుసుకోవాలి.
పద్దెనిమిది మెట్లు (పదునెట్టాంబడి)
శబరిమలలోని పద్దెనిమిది మెట్లు శిలలు, బంగారం పూతతో తయారైనా ఒక్కో మెట్టు ఒక్కో అర్థాన్ని, పరమార్థాన్నీ కలిగి ఉంటుంది. శతాబ్దాలుగా భక్తుల పాదస్పర్శతో నునుపుదేరినవి. వాటిని 'ఇరుముడి' ధరించిన భక్తులు మాత్రమే ఎక్కగలరు. కొండపైన ఉన్న అయ్యప్ప స్వామి సన్నిధానమే అసలైన గమ్యం. కానీ, ముందుగా ఆ మెట్లు ఎక్కకుండా సన్నిధానాన్ని చేరుకోలేరు, అలాగే తలపై ఆ మూట (ఇరుముడి) లేకుండా మెట్లు ఎక్కలేరు.
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