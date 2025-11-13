ETV Bharat / spiritual

ఒక్క కొబ్బరికాయతో శివానుగ్రహం పొందవచ్చా? కార్తిక మాస రహస్యం ఇదే!

నారికేళ దీపారాధన విశిష్టత మీకోసం!

Narikela Deepam Benefits In Telugu
Narikela Deepam Benefits In Telugu (Getty Images)
Narikela Deepam Benefits In Telugu : పరమ పవిత్రమైన కార్తిక మాసంలో దీపారాధనకు ఎంతో ప్రాధాన్యంత ఉంది. ఈ మాసంలో తెలిసో, తెలియకనో దీపారాధన చేయడం వల్ల అనంతమైన పుణ్యం కలుగుతుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అయితే మామూలు దీపారాధన కంటే కోటిరెట్లు శివానుగ్రహాన్ని కలిగించే ఓ ప్రత్యేకమైన దీపారాధన ఈ మాసంలో చేయడం మంచిదని పెద్దలు అంటారు. ఆ విశిష్టమైన దీపారాధన విధి విధానాల గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

నారికేళం
నారికేళం అంటే కొబ్బరికాయ. సాధారణంగా దేవుని పూజలో కొబ్బరికాయ కు విశిష్ట స్థానం ఉంది. విశేష పర్వ దినాల్లో, దేవాలయాల్లో చేసే పూజలో కొబ్బరికాయ కొట్టడం సర్వ సాధారణం. అసలు కొబ్బరికాయ ఎందుకు కొడతారు?

దేవుని పూజలో కొబ్బరికాయ ఎందుకు కొడతారు?
దేవుని పూజలో కొబ్బరికాయ కొట్టడం అనేది అహంకారాన్ని త్యజించి, భగవంతుడికి స్వచ్ఛమైన మనసును సమర్పించేందుకు చేసే ఒక ఆధ్యాత్మిక ఆచారం. ఈ విధంగా, కొబ్బరికాయ కొట్టడం ద్వారా మనలోని అహంకారాన్ని విడనాడి, భగవంతుడికి మనల్ని మనం అంకితం చేసుకుంటామని విశ్వసిస్తారు. అందుకే కొబ్బరికాయను దేవుని సమక్షంలో కొట్టినప్పుడు మనసులో వున్న కల్మషం, అహంకారం, ఈర్ష్యాద్వేషాలు అన్ని తొలగుతాయని వేద పండితులు చెబుతున్నారు. మరి ఇంతటి స్వచ్ఛమైన నారికేళంతో కార్తిక మాసంలో దీపారాధన చేస్తే శివానుగ్రహం వేగంగా లభిస్తుందని శాస్త్రం చెబుతోంది. అయితే ఈ నారికేళ దీపం ఎలా పెట్టాలి? ఎప్పుడు పెట్టాలి? తదితర వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

నారికేళ దీపం అంటే?
నారికేళ దీపం అనేది కొబ్బరి చిప్పలో వెలిగించే పవిత్ర దీపం. ఈ దీపం ముఖ్యంగా కార్తిక మాసంలో శివానుగ్రహం కోసం వెలిగిస్తారు.

నారికేళ దీపం ఎలా వెలిగించాలి?
ముందుగా ఒక కొబ్బరి కాయను పవిత్రమైన మనసుతో కొట్టి రెండు చిప్పలు వేరు చేయాలి. ముందుగా ఒక కొబ్బరి చిప్పను పసుపు నీటితో శుభ్రం చేయాలి. తరువాత ఒక పళ్లెంలో నిండుగా బియ్యం పోసి ఆ బియ్యంపై పసుపు నీటితో శుభ్రం చేసిన కొబ్బరి చిప్పను ఉంచాలి. ఇప్పుడు ఈ కొబ్బరి చిప్పకు ఐదు చోట్ల గంధం, కుంకుమ బొట్టు పెట్టాలి. అనంతరం కొబ్బరి చిప్పలో ఆవు నెయ్యి లేదా నువ్వుల నూనె పోయాలి. అందులో మూడు వత్తులను తూర్పు, ఉత్తరం, ఈశాన్యం వైపులా ఉంచి ఆ వత్తులను అగరుబత్తితో వెలిగించాలి. ఇక మిగిలిన రెండవ కొబ్బరి చిప్పలో ఏదైనా మధుర పదార్ధాన్ని శివునికి నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.

పఠించాల్సిన మంత్రం
నారికేళ దీపం వెలిగించే సమయంలో "దారిద్య్ర దుఃఖ దహనాయ నమః శివాయ!" అనే మంత్రాన్ని 11 సార్లు జపించాలి.

నారికేళ దీపం ఎప్పుడు వెలిగించాలి?
శివానుగ్రహం కోసం వెలిగించే ఈ నారికేళ దీపాన్ని కార్తిక సోమవారాల్లో కానీ, కార్తిక మాసంలో ఏ రోజైనా కానీ, ఇతర మాసాల్లో శనివారం రోజు కానీ వెలిగించవచ్చు. ఈ నారికేళ దీపాన్ని ముఖ్యంగా సంధ్యా సమయంలో కానీ, ప్రదోష సమయంలో కానీ వెలిగించడం శుభప్రదం.

నారికేళ దీపం ఎక్కడ వెలిగించాలి?
ఐశ్వర్య ప్రాప్తి కోసం వెలిగించే నారికేళ దీపం శివాలయంలో కానీ, ఇంటి పూజామందిరంలో కానీ వెలిగిచవచ్చు. తులసి కోట వద్ద కూడా నారికేళ దీపాన్ని వెలిగించవచ్చు.

నారికేళ దీపారాధన ఫలం
శివానుగ్రహం: కార్తిక మాసంలో నారికేళ దీపం వెలిగిస్తే పరమశివుని కటాక్షం లభిస్తుంది.

ధనలాభం: కొబ్బరి పండుని పూర్ణఫలం అంటారు. అందుకే నారికేళ దీపం వెలిగించడం అత్యంత శుభప్రదమని పండితులు చెబుతారు.

సమస్యల నివారణ: నారికేళ దీపం వెలిగించడం వలన ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయని, సమస్త జాతక దోషాలు తొలగి సకల కోరికలు నెరవేరుతాయని విశ్వాసం.

మనం కూడా ఈ కార్తిక మాసంలో నారికేళ దీపం వెలిగిద్దాం. శివ కటాక్షాన్ని పొందుదాం.

ఓం నమః శివాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

