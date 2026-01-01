కొత్త సంవత్సరం సిద్ధి గణపతిని దర్శిస్తే- కోరిన కోర్కెలు తీరడం ఖాయం!
200 సంవత్సరాల ఘనచరిత్ర కలిగిన ఈ ఆలయం - కోరిన కోర్కెలు తీర్చే దైవం
Published : January 1, 2026 at 4:00 AM IST
The Siddhi Ganapati temple: నూతన సంవత్సరంలోకి ప్రవేశించాం. హిందూ ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం కొత్తగా ఏది ప్రారంభించాలన్నా ముందుగా గణపతికి నమస్కరించడం సంప్రదాయం. నూతన సంవత్సరం ఆరంభంలో గణపతిని పూజించడం, గణపతిని దర్శించడం శుభప్రదమని పెద్దలు అంటారు. ఈ క్రమంలో దేశంలోనే అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన సిద్ధి గణపతి ఆలయాన్ని ఎందరో ప్రముఖులు సందర్శిస్తుంటారు. ఒక విధంగా సెలబ్రిటీల ఆలయంగా ప్రసిద్ధి చెందిన సిద్ధి గణపతి ఆలయం ఎక్కడుంది? ఆ విశేషాలేమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
శివపార్వతుల గారాల తనయుడు వినాయకుడు. గణపతిని పూజించనిదే ఏ శుభకార్యాన్ని మొదలు పెట్టరు. మరి నూతన సంవత్సర ఆరంభంలో గణపతిని స్మరించడం కూడా శుభప్రదమే కదా! ఈ సందర్భంగా చిన్న మందిరంగా ప్రారంభమై దేశంలోనే అత్యధిక ఆదాయాన్ని పొందే ఆలయాల్లో ఒకటిగా మారిన ముంబైలోని సిద్ధి గణపతి క్షేత్ర విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
సిద్ధి వినాయక మందిరం ఎక్కడుంది?
ముంబయిలోని ప్రభాదేవి ప్రాంతంలో వెలసిన సిద్ధి గణపతి ఆలయం ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందినది. 200 సంవత్సరాల ఘన చరిత్ర కలిగిన ఈ ఆలయ చరిత్రను పరిశీలిద్దాం.
ఆలయ చరిత్ర
1801 ప్రాంతంలో సిద్ధి వినాయక మందిరాన్ని అగ్ని సమాజ్ కు చెందిన ద్యూబాయ్ పటేల్ ఆర్థిక సాయంతో కాంట్రాక్టర్ లక్ష్మణ్ వితు పాటిల్ నిర్మించడం జరిగింది. ద్యూబాయ్ పటేల్ కు సంతానం లేనందున ఆమె ఈ ఆలయానికి వచ్చే భక్తులకు సంతానం కలిగేలా అనుగ్రహించమని వినాయకుని ప్రార్ధించింది. నిస్వార్థమైన ఆమె ప్రార్ధన ఫలితంగా సిద్ధి గణపతిని దర్శించి అనేక మంది సంతానం పొందడంతో ఈ గణపయ్య మహత్యం దేశమంతటా వ్యాపించింది.
సవసచ గణపతి
ఇక్కడ వెలసిన గణపతి 'సవసచ గణపతి' అని వ్యవహరిస్తారు. మరాఠీ భాషలో 'సవసచ' అంటే కోరిన కోర్కెలు తీర్చే దైవమని అర్థం. ఒక్క సంతానం మాత్రమే కాదు ఈ గణనాధుని చెంత అంజలి ఘటించి ఏది కోరినా తప్పకుండా నెరవేరుతుంది. ఇది కేవలం విశ్వాసం మాత్రమే కాదు రుజువైన సత్యం.
సిద్ధి బుద్ధి సమేత గణపతి
గర్భాలయంలో గణపతి చతుర్భుజాలతో, సిద్ధి బుద్ధి సమేతంగా భక్తులకు దర్శనమిస్తాడు. స్వామి చతుర్భుజాలలో పైన ఉన్న రెండు చేతుల్లో ఒక చేతిలో గొడ్డలి, మరో చేతిలో తామర, కింద ఉన్న రెండు చేతుల్లో ఒక చేతిలో జపమాల, మరో చేతిలో మోదక్ ధరించి భక్తులకు కనువిందు చేస్తుంటాడు.
సంపన్న ఆలయం
సిద్ధి గణపతి ఆలయం దేశంలోనే అత్యధిక ఆదాయం కలిగి ఉన్న దేవాలయాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. ప్రతి ఏటా హుండీ ద్వారా వచ్చే ఆదాయం కొన్ని కోట్లు ఉండడం విశేషం. విరాళాల రూపంలో కూడా నగదు, బంగారం విరివిగా వస్తుంటాయి. అయితే వీటిలో కొంత భాగం సామాజిక, సాంఘీక సేవా కార్యక్రమాలలో వినియోగించడం విశేషం.
సినీ తరాల ఇష్ట దైవం
ముంబయిలో ఎందరో బాలీవుడ్ తారలు సిద్ధి గణపతి భక్తులు. అమితాబ్ బచ్చన్, అజయ్ దేవగన్, సల్మాన్ ఖాన్, దీపిక పదుకొనె, అక్షయ కుమార్ వంటి ప్రముఖ బాలీవుడ్ తారలు సిద్ధి గణపతి ఆలయాన్ని తరచుగా దర్శించుకుంటూ ఉంటారు. ఇంకా ఎందరో రాజకీయ ప్రముఖులు ఈ గణపతి ఆలయాన్ని దర్శించి భూరి విరాళాలు ఇస్తుంటారు. అందుకే ఈ గణపతిని సెలబ్రిటీల దైవమని కూడా అంటారు. సిద్ధి గణపతి సామాన్యుల నుంచి సెలబ్రిటీల వరకు అందరినీ సమానంగా అనుగ్రహిస్తుంటాడు. భక్తిశ్రద్ధలతో ముంబై సిద్ధి గణపతి ఆలయాన్ని దర్శించి స్వామికి మన మనసులోని అభీష్టాన్ని విన్నవిస్తే తప్పకుండా నెరవేరుతుందని విశ్వాసం. మనం కూడా సిద్ధి గణపతిని దర్శిద్దాం అభీష్ట సిద్ధిని పొందుదాం.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.