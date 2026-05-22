దశ మహావిద్యలలో 9వ రూపం- కోరికలు నెరవేర్చే కడప శ్యామల మాతంగి దేవాలయం మహిమలు

జ్ఞానం, వాక్పటిమ, సంగీతం, కళలకు అధిష్టాన దేవతగా పూజలందుకునే రాజశ్యామల మాతంగి దేవి- దశ మహావిద్యలలో తొమ్మిదో రూపంద విశిష్ట స్వరూపంతో దర్శనమిస్తూ భక్తుల కోరికలను తీర్చే కల్పవల్లిగా ప్రసిద్ధి

Published : May 22, 2026 at 2:54 AM IST

Shyamala Matangi Temple : సకల లోకాలకు శుభాలు ప్రసాదించే తల్లి పరమ శివుని అర్ధాంగి ముల్లోకాలకు తల్లి అయిన పరమేశ్వరి, బ్రహ్మ మొదలుకుని సకల ప్రాణులకూ, క్రిమి కీటకాలకు మాతృమూర్తి అని దేవీభాగవతం చెబుతోంది. ఇచ్ఛాశక్తి, జ్ఞానశక్తి, క్రియాశక్తి, సర్వ శక్తి స్వరూపిణి అయిన జగన్మాత యొక్క దశ మహావిద్యలలో 9వ రూపం రాజశ్యామల మాతంగి దేవి. ఈ తల్లికి చెందిన ఆలయాలు అక్కడక్కడా అరుదుగా కనిపిస్తాయి. అలాంటి అరుదైన ఓ ఆలయం గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

శ్యామల మాతంగి దేవాలయం ఎక్కడుంది?
కడప జిల్లా చెన్నూరు మండలం ఉప్పరపల్లె గ్రామ శివార్లలో శ్యామల మాతంగి దేవాలయం ఉంది.

శ్యామల మాతంగి సహజ స్వరూపం
శ్యామల మాతంగి దేవి స్వతహాగా జ్ఞానం, సంగీతం, కళలు మరియు వాక్కుకు అధిష్టాన దేవత. సరస్వతి దేవి యొక్క తాంత్రిక రూపంగా పరిగణించబడే శ్యామలా దేవి, శ్రీ లలితా త్రిపుర సుందరి యొక్క ప్రధాన మంత్రిణిగా, రాజ మాతంగిగా అత్యంత శక్తివంతమైన దేవతగా పూజలందుకుంటోంది. ఈమె పచ్చని శరీర ఛాయతో, వీణాపాణిగా దర్శనమిస్తారు. మాతంగి దేవి మరకత పచ్చ రంగులో, త్రినేత్రిగా, చంద్రవంకను ధరించి, రత్న సింహాసనంపై కూర్చుని ఉంటుంది. ఆమె చేతులలో పాశం, అంకుశం, కదంబ పూల దండ, వీణ, చిలుకలు ఉంటాయి. మాతంగి దేవి సహజ స్వరూపం ఇలా ఉంటే కడపలోని ఈ ఆలయంలో మాత్రమే అమ్మవారి స్వరూపం అరుదైన అలంకారాలతో ఉంటుంది. అదేంటో చూద్దాం.

అరుదైన మాతంగి స్వరూపం ఇక్కడే
చెన్నూరులో వెలసిన మాతంగి దేవి ఆలయంలో దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా అమ్మవారు నాలుగు చేతుల్లో శంఖం, ఖడ్గం, పాశం, డాలు ధరించి దర్శనమిస్తుంది. గర్భాలయంలో మూలమూర్తి విగ్రహం పీఠభాగం లో ఉన్న ఉత్సవ విగ్రహం సప్తవర్ణ శోభితమై దర్శనమిస్తుంది.

ఆలయ స్థల పురాణం
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వెలసిన మొట్టమొదటి దేవాలయం కాశీపురం శ్యామల మాతంగి దేవాలయం. పూర్వం ఈ ప్రాంతాన్ని కాశీపురం అని పిలిచేవారు. ప్రస్తుత పుష్పగిరి పీఠాధిపతి శ్రీ శ్రీ శ్రీ విద్యా శంకర భారతికి అమ్మవారు స్వప్నంలో దర్శనమిచ్చి, ఈ ప్రదేశంలో తనకు ఆలయాన్ని నిర్మించమని ఆదేశించారట! అప్పుడు శ్రీ విద్యా శంకర భారతి స్వామి వారు చెన్నూరు, ఉప్పరపల్లి గ్రామస్థుల సహకారంతో ప్రస్తుతం ఉన్న శ్యామల మాతంగి దేవాలయాన్ని నిర్మించినట్లు ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.

పూజోత్సవాలు
శ్యామల మాతంగి దేవాలయంలో ప్రతి రోజు నిత్య పూజలు శాక్తేయ సంప్రదాయానుసారం జరుగుతాయి. ప్రతి శుక్రవారం మాతంగి అమ్మవారికి ఉదయం 6:30 గంటలకు 'కుల కాపన' పేరిట పవిత్ర స్నానం చేయిస్తారు. ఈ అరుదైన స్నానోత్సవాన్ని వీక్షించడానికి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలి వస్తారు. ప్రతి శుక్రవారం ఆలయంలో కుంకుమ పూజలు విశేషంగా జరుగుతాయి. ఇక శరన్నవరాత్రులు, వారాహి నవరాత్రులు, వసంత నవరాత్రులలో అమ్మవారికి ప్రత్యేక అలంకారాలు, పూజలు జరుగుతాయి. నవరాత్రి తొమ్మిది రోజులు అమ్మవారి ఆలయంలో లలితా సహస్రనామ పారాయణాలు జరుగుతాయి.

ప్రదక్షిణలతో కరుణించే తల్లి
శ్యామల మాతంగి ఆలయంలో ఏదైనా కోరిక కోరుకుని 51 ప్రదక్షిణాలు చేస్తే అమ్మవారి అనుగ్రహం తో తప్పకుండా నెరవేరుతుందని విశ్వాసం. అంతేకాదు లలితా త్రిపుర సుందరికి మంత్రిణిగా వ్యవహరించే శ్యామలా దేవి దర్శనంతో ఉద్యోగం లేని వారికి ఉద్యోగం, ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం లభిస్తాయని విశ్వాసం. అలాగే శ్యామలా మాతంగి దేవి దర్శనం తో రాజకీయాలలో ఉన్నత పదవులు లభిస్తాయని అంటారు.

ఎలా చేరుకోవాలి?
కాశీపురం శ్యామల మాతంగి ఆలయానికి చేరుకోవడానికి కడప నుంచి, చెన్నూరు నుంచి బస్సు సౌకర్యం ఉంది. భక్తుల పాలిట కల్పవల్లిగా వెలసిన శ్యామల మాతంగి అమ్మవారిని మనం కూడా దర్శిద్దాం. సకల శుభాలు పొందుదాం. ఓం శ్రీ మాత్రే నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

