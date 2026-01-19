మాఘమాసంలో వచ్చే శ్యామల దేవి గుప్త నవరాత్రులు- ఈ పూజ చేస్తే ఎన్ని లాభాలో తెలుసా?
చదువులో రాణించడం- వాక్శుద్ధి మెరుగు పడడం- చేస్తున్న వృత్తిలో ఉన్నత స్థానానికి వెళ్లడం- మాఘ మాసంలో వచ్చే శ్యామల నవరాత్రుల్లో అమ్మవారిని ఆరాధించడం వల్ల విశేష లాభాలు!
Published : January 19, 2026 at 12:02 AM IST
Shyamala Devi Gupta Navratri : తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఒక ఏడాదిలో దేవి శరన్నవరాత్రులు, వసంత నవరాత్రులు, వారాహి నవరాత్రులు వస్తాయి. అలాగే మాఘ మాసంలో సాధారణంగా మనకు శ్యామల దేవి గుప్త నవరాత్రులు చేసుకుంటాం. ముఖ్యంగా మాఘ మాసం ఆరంభంలో వచ్చే ఈ శ్యామలాదేవి నవరాత్రులు అత్యంత శక్తివంతమైనవని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా శ్యామలాదేవి నవరాత్రులు ఎప్పటినుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి? ఈ నవరాత్రుల్లో ఏ దేవతను పూజించాలి? తదితర వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఎవరీ శ్యామలాదేవి?
మాఘ మాసంలో వచ్చే మాఘ గుప్త నవరాత్రులు అత్యంత శక్తివంతమైనవి. ఇందులో ప్రధానంగా శ్యామల దేవి అంటే మాతంగి అమ్మవారి ఆరాధన విశేషంగా జరుగుతుంది. లలితా త్రిపుర సుందరి దేవికి ఈమె ప్రధాన మంత్రిణి అని దేవి భాగవతంలో వివరించి ఉంది.
శ్యామలదేవి గుప్త నవరాత్రులు ఎప్పటి నుంచి?
మాఘ మాసంలో శుద్ధ పాడ్యమి నుంచి మాఘ శుద్ధ నవమి వరకు తొమ్మిది రోజుల పాటు శ్యామల దేవి గుప్త నవరాత్రులు నిర్వహిస్తారు. ఈ ఏడాది జనవరి 19, సోమవారం మాఘ శుద్ధ పాడ్యమి నుంచి శ్యామలదేవి గుప్త నవరాత్రులు ప్రారంభమై జనవరి 27, మంగళవారం మాఘ శుద్ధ నవమి వరకు ఈ నవరాత్రులు కొనసాగనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా శ్యామల దేవి గుప్త నవరాత్రుల విశిష్టత గురించి తెలుసుకుందాం.
శ్యామల దేవి గుప్త నవరాత్రుల విశిష్టత
హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం ఆశ్వయుజ మాసంలో దసరా పండుగ సందర్భంగా జరుపుకొనే శరన్నవరాత్రులు, చైత్ర మాసంలో ఉగాది నుంచి శ్రీరామ నవమి వరకు జరుపుకొనే వసంత నవరాత్రులు విశేషంగా జరుపుకోవడం గురించి తెలుసు. అలాగే ఆషాఢ మాసంలో వారాహి నవరాత్రులను కూడా విశేషంగా జరుపుకొంటాం. కానీ మాఘ మాసంలో వచ్చే ఈ గుప్త నవరాత్రులు ఆధ్యాత్మికంగా చాలా గొప్పవి. ఈ తొమ్మిది రోజులు శ్యామల దేవిని ఆరాధిస్తారు.
శ్యామల నవరాత్రుల వెనుక పురాణ కథ - శ్యామల దేవి కథ
బ్రహ్మాండ పురాణం ప్రకారం, లలితా దేవి భండాసురుడనే రాక్షసుడితో యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు, లలితా పరాభట్టారిక తన సైన్యంలో ఒకరైన శ్యామల దేవిని ప్రధానమంత్రిగా నియమిస్తుంది. లలితా దేవి తన రాజ్యపాలన బాధ్యతలను, రక్షణ బాధ్యతలు శ్యామల దేవికే అప్పగించింది. అందుకే ఈమెను "మంత్రిణి" లేదా "రాజశ్యామల" అని పిలుస్తారు. అప్పుడు శ్యామల దేవి భండాసురుడి తమ్ముడైన విశుకృడి సైన్యాన్ని తన గానంతో, బుద్ధిబలంతో జయించి, అమ్మవారికి విజయాన్ని చేకూర్చింది. ఆనాటి నుంచి శ్యామల దేవి ఆరాధన కోసం ప్రత్యేకంగా గుప్త నవరాత్రులు జరపడం ఆచారంగా మారింది.
గుప్త నవరాత్రులని ఎందుకంటారు?
శ్యామల దేవి నవరాత్రులను "గుప్త" నవరాత్రులు అంటారు. ఎందుకంటే ఈ నవరాత్రుల్లో దేవి ఆరాధన బహిరంగంగా కంటే ఏకాంతంగా, మౌనంగా చేయడానికి ప్రాధాన్యం ఉంటుంది.
శ్యామల దేవి స్వరూపం
శ్యామలా దేవి ఆ సరస్వతి దేవి స్వరూపం అని అంటారు. అందుకే శ్యామల దేవి వీణను ధరించి ఉంటుంది. ఈమెను పూజిస్తే వాక్చాతుర్యం, సంగీతం, లలిత కళల్లో ప్రావీణ్యం లభిస్తాయి.
శ్యామల దేవి ఉపాసన ఫలం
గుప్త నవరాత్రుల్లో శ్యామలా దేవిని ఉపాసించిన వారు సకల విద్యలో రాణిస్తారు, ఉద్యోగంలో కోల్పోయిన పదవులు తిరిగి పొందుతారు. కొత్త పదవులు ఉద్యోగాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా రాజకీయాల్లో ఉండేవారు, ఉన్నత పదవులు ఆశించేవారు రాజశ్యామల అనుగ్రహం కోసం ఈ నవరాత్రులు విశేషంగా జరుపుకుంటారు. మరి శ్యామల దేవిని ఎలా పూజించాలో చూద్దాం.
శ్యామల దేవి పూజా విధానం
మాఘ శుద్ధ పాడ్యమి నుంచి నవమి వరకు తొమ్మిది రోజుల పాటు జరుపుకొనే గుప్త నవరాత్రుల్లో శ్యామలా అమ్మవారిని పూజించే వారు ప్రతి రోజు అమ్మవారిని యధాశక్తి పూజించాలి. శ్యామల సహస్ర నామాలు కానీ, శ్యామలా దండకం కానీ, శ్యామలా దేవి స్తుతి కానీ పారాయణ చేయవచ్చు. ముఖ్యంగా శ్యామలా స్తుతిలో చాలా మంత్రపూరితమైన రహస్యాలు ఉన్నాయని పురాణ పండితులు చెబుతున్నారు. దేవీ నవరాత్రులను దీక్ష తీసుకుని చేసినట్టే శ్యామలా నవరాత్రులను దీక్ష తీసుకుని చేయవచ్చు. పూజ పూర్తయ్యాక అమ్మవారికి బెల్లంతో చేసిన పాయసం, గారెలు, చక్కెర పొంగలి, పులిహోర, పానకం, పళ్లు నైవేద్యంగా పెట్టాలి. చదువులో రాణించాలంటే, వాక్శుద్ధి మెరుగు పడాలంటే, చేస్తున్న వృత్తిలో ఉన్నత స్థానానికి వెళ్లాలంటే మాఘ మాసంలో వచ్చే శ్యామల నవరాత్రుల్లో అమ్మవారిని ఆరాధించడం ఒక అద్భుతమైన అవకాశం! మనం కూడా ఈ 9 రోజులు అమ్మవారిని పూజిద్దాం. సకల శుభాలు పొందుదాం.
ఓం శ్రీ మాత్రే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.