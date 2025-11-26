నేటి నుంచి "మూఢం" - ఈ పనులు ముట్టుకోవద్దు!
- మాటా ముచ్చట కూడా లేదు - ఆ కార్యాలకు కూడా కొబ్బరికాయ కొట్టొద్దు!
Published : November 26, 2025 at 11:37 AM IST
Shukra moudyami dos and donts : జ్యోతిష్యం ప్రకారం నేటితో పెళ్లిళ్లు, ఇతర శుభకార్యాలు ముగిసిపోనున్నాయి. శుక్ర మౌఢ్యమి మొదలవుతుండడమే ఇందుకు కారణం. ఈ మౌఢ్యమినే.. మూఢమి, మూఢం అని కూడా అంటారు. నేటినుంచి (నంబర్ 26) మొదలయ్యే ఈ మూఢమి సుదీర్ఘంగా 83 రోజులపాటు కొనసాగి వచ్చేఏడాది ఫిబ్రవరి 17 ముగియనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మూఢమిలో కొన్ని కార్యాలు చేయకూడదని జ్యోతిష్యులు సూచిస్తున్నారు. మరి, ఆ వివరాలేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
మౌఢ్యమి అంటే ఏంటి?
శుక్ర గ్రహం లేదా గురు గ్రహం సూర్యుడితో కలిసి ఉండే కాలాన్నే మౌఢ్యమి అంటారు. మౌఢ్యమి అంటే అర్థం చీకటి. గురు, శుక్ర గ్రహాలు పరిభ్రమిస్తూ ఈ సమయంలో సూర్యునికి దగ్గరగా వస్తాయి. ఈ సమయంలో ఆ గ్రహాలు తమ శక్తి (కాంతి)ని కోల్పోతాయి. అప్పుడు మూఢం సంభవిస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. సౌర కుటుంబానికి సూర్యుడు అధిపతి అనేది తెలిసిందే. ఈ సూర్యుడి కాంతి అనంతమైనది. అలాంటి సూర్య కాంతి ముందు గురు, శుక్ర గ్రహాలు తమ తేజస్సును కోల్పోతాయి. ఈ శుభ గ్రహాలు తమ కాంతిని కోల్పోయే సమయం కాబట్టి.. శుభకార్యాలను వాయిదా వేస్తుంటారని అంటున్నారు.
చేయకూడని పనులివే!
ఈ మూఢం సమయంలో శుభకార్యాలేవీ చేపట్టకూడదని సూచిస్తున్నారు. పెళ్లిళ్లు మాత్రమే కాదు.. పెళ్లిచూపులు కూడా చేయకూడదని చెబుతున్నారు. మాటా ముచ్చట కూడా చేపట్టకూడదని చెబుతున్నారు. నూతన గృహం నిర్మాణం మొదలు పెట్టడం, గృహప్రవేశం, ఉపనయనం వంటివి కూడా ఆపేయాలని సూచిస్తున్నారు. ఇంకా దేవతల విగ్రహ ప్రతిష్ఠలు, వాహనాలు కొనుగోలు చేయడం, బావులు, బోర్లు తవ్వడం, వ్యాపారాలు మొదలు పెట్టడం కూడా చేయొద్దంటున్నారు. వీటితోపాటుగా పిల్లలకు చెవులు కుట్టించడం, పుట్టువెంట్రుకలు తీయించడం, కొత్త ప్రయాణాలు, తీర్థ యాత్రలకు వెళ్లడం వంటి చేయొద్దని సూచిస్తున్నారు.
ఈ పనులు చేసుకోవచ్చు! :
కొన్ని అనివార్యమైన పనులకు మాత్రం ఈ మూఢం అడ్డుకాదని చెబుతున్నారు. కొన్ని నిత్య కర్మలకు, అనివార్యమైన పనులకు దోషం వర్తించదని ముహూర్త గ్రంథాలు చెబుతున్నాయట! రోజువారీ ప్రయాణాలు, దేవుళ్లకు నిత్య అభిషేకం, నిత్యారాధన, నవగ్రహ శాంతి, సీమంతం, శాంతి, అన్నప్రాశన, నామకరణం వంటి కార్యాలు మాత్రం చేసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. వీటితోపాటు పాత ఇళ్ల మరమ్మతులు, నూతన వస్త్తాలంకరణ, వ్రతాలు వంటివి నిరభ్యంతరంగా చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
