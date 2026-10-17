అక్టోబరు 19 నుంచి 'శుక్ర మౌఢ్యమి' - ఏ పనులు చేయొచ్చు? - ఏవి చేయకూడదు?
పండుగలకు శుక్ర మౌఢ్యమి వర్తిస్తుందా? - నూతన శుభకార్యాలపై దీని ప్రభావం ఏంటి?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 8:36 AM IST
Shukra Moudyami Significance : వేద జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో గురు, శుక్ర గ్రహాల సంచారానికి, వాటి బలానికి అత్యంత ప్రాముఖ్యత ఉంది. పెళ్లి, శంకుస్థాపన, గృహప్రవేశం, ఉపనయనం వంటి ఏ నూతన శుభకార్యానికైనా ముహూర్తం నిర్ణయించేటప్పుడు ఈ రెండు గ్రహాల స్థితిని తప్పనిసరిగా పరిశీలిస్తారు. అయితే, 2026 అక్టోబరు 19 నుంచి అక్టోబరు 29 వరకు శుక్ర మౌఢ్యమి ఏర్పడబోతోంది. అదే సమయంలో హిందువులకు అత్యంత పవిత్రమైన దేవీ శరన్నవరాత్రులు, మహానవమి, దసరా పండుగలూ రావడంతో చాలామందిలో పలు సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అసలు మౌఢ్యమి అంటే ఏమిటి? ఈ టైమ్లో పండుగలు చేసుకోవచ్చా? శుభకార్యాల విషయంలో పాటించాల్సిన శాస్త్ర నియమాలు ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
మౌఢ్యమి అంటే ఏమిటి?
ఖగోళ శాస్త్రం ప్రకారం, ఏ గ్రహమైనా సూర్యుడికి ఒక నిర్దిష్ట కోణీయ దూరంలోకి(దగ్గరగా) వచ్చినప్పుడు, సూర్యుడి తీవ్రమైన కాంతి కారణంగా ఆ గ్రహం ఆకాశంలో కంటికి కనిపించకుండా పోతుంది. ఈ ఖగోళ స్థితిని వేద జ్యోతిష్య సంప్రదాయంలో 'గ్రహ అస్తంగత్వం లేదా మౌఢ్యమి(మూఢమి)' అంటారు. జ్యోతిష్యశాస్త్ర నియమాల ప్రకారం, అస్తంగతమైన గ్రహం తన సహజ సిద్ధమైన శుభ బలాన్ని కోల్పోతుంది.
ఈ క్రమంలోనే అక్టోబరు 19, 2026 నుంచి 29 వరకు శుక్ర మౌఢ్యమి రాబోతుంది. నవగ్రహాలలో గురు, శుక్ర గ్రహాలను అత్యంత పవిత్రమైన శుభగ్రహాలుగా భావిస్తారు. కాబట్టి, వీరు మౌఢ్యస్థితిలో ఉన్నకాలంలో గ్రహబలం శూన్యమవుతుంది. అందుకే ఈ 11 రోజుల పాటు పెళ్లి, గృహప్రవేశం, గృహశంకుస్థాపన, ఉపనయనం, దేవతా ప్రతిష్ఠ వంటి ముహూర్త బలం అవసరమయ్యే ఎలాంటి నూతన శుభకార్యాలను నిర్వహించకూడదనే నియమం ఉందని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్య పండితులు డా.శంకరమంచి శివ సిద్ధాంతి.
మౌఢ్యకాలంలో మహానవమి, విజయదశమి పూజలు చేయొచ్చా?
అక్టోబరు 19, 2026 నుంచి 29 వరకు ఉన్న మౌఢ్యకాలంలో మహానవమి, విజయదశమి పూజలు చేసుకోవడానికి ఎలాంటి ఇబ్బందిలేదంటున్నారు పంచాంగ కర్త డా.శంకరమంచి శివ సిద్ధాంతి. పండుగల ఆచరణకు, నూతన శుభకార్యాల ముహూర్త నిర్ణయానికి మధ్య వ్యత్యాసం ఉందంటున్నారు. మహానవమి, దసరా వంటివి కేవలం తిథి ప్రాధాన్యత, సంప్రదాయం, ధార్మిక ఆచారాల ఆధారంగా జరుపుకొనే ధార్మిక పర్వదినాలు. అందువల్ల ఈ కాలంలో దేవీ నవరాత్రి పూజలు, దుర్గాదేవి ఆరాధన, చండీ పారాయణం, శమీ పూజ, ఆయుధ పూజ వంటివి మీ ఆచారాలు, ఆయా సంప్రదాయాల ప్రకారం యథావిధిగా నిర్వహించుకోవచ్చు.
శుక్ర మౌఢ్యమి ఉందనే కారణంతో ఈ పండుగలను చేయకూడదనే అపోహ పూర్తిగా తప్పు అంటున్నారు జ్యోతిష్యులు. పండుగ నాడు దేవతారాధన చేయడం, వ్రతాలు చేయడం వంటివి భక్తికి సంబంధించిన అంశం; అదే రోజున మ్యారేజ్ లేదా గృహప్రవేశం వంటి నూతన శుభకార్యానికి ముహూర్తం నిర్ణయించడం అనేది గ్రహబలానికి సంబంధించిన ఇంకో అంశం. ఈ రెండింటినీ ఒకేలా చూడకూడదంటున్నారు. పండుగ పూజలు నిర్ణీత తిథి, సంప్రదాయం ప్రకారం సాగిపోతాయి. అదే, ముహూర్తాధారిత శుభకార్యాలకు మాత్రం సంబంధిత శాస్త్ర నియమాలను పరిశీలించాల్సి ఉంటుందంటున్నారు.
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శుభకార్యాలకు ముహూర్తం ఎందుకు చూడాలి?
గృహప్రవేశం, గృహశంకుస్థాపన, మ్యారేజ్, ఉపనయనం వంటి శుభకార్యాలకు తిథి, వారం, నక్షత్రం, లగ్నం, గురు-శుక్రుల స్థితి తదితర అంశాలను పరిశీలించి ముహూర్తం నిర్ణయిస్తారని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్యులు శంకరమంచి శివ సిద్ధాంతి. అందువల్ల సంప్రదాయ నియమాల ప్రకారం సాధారణంగా మౌఢ్యకాలంలో ఈ కార్యక్రమాలను వాయిదా వేస్తుంటారు. అయితే, ఇదే నియమం అన్ని ధార్మిక కార్యక్రమాలకూ వర్తిస్తుందని చెప్పలేం అంటున్నారు. నిత్యపూజలు, స్తోత్ర పారాయణం, అభిషేకాలు, జపాలు, దోషశాంతులు, ప్రాయశ్చిత్త కర్మలు వంటి కార్యక్రమాలు శాస్త్రవిధి ప్రకారం చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. కొన్ని కార్యక్రమాలు నియతకాలంలో చేయాల్సి రావచ్చు. అలాంటి సందర్భాల్లో వాటికి సంబంధించిన ప్రత్యేక నియమాలను పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకోవాలంటున్నారు. అక్టోబరు 29తో ఈ శుక్ర మౌఢ్యమి ముగుస్తుంది. ఆ తర్వాతి రోజుల్లో లభించే ముహూర్తాలను శుభకార్యాలకు పరిశీలించవచ్చని చెబుతున్నారు.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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