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'రాఖీ' కట్టుకోవడానికి శుభ వేళలివే! - 'వరలక్ష్మీ వ్రతం' మిస్సయ్యారా? మళ్లీ అవకాశాలున్నాయి!

ఏ సమయంలో 'రాఖీ' కట్టుకుంటే అద్భుత ఫలితాలు? - వరలక్ష్మీ వ్రతం ఏ టైమ్​లో చేసుకుంటే మంచిదో వివరిస్తున్న జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు!

Rakhi 2026 Date
రాఖీ (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 5:10 PM IST

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Rakhi 2026 Date and Time : రక్షాబంధన్ సందర్భంగా చాలా మందికి ఏ సమయానికి రాఖీ కట్టుకోవాలి? శాస్త్రాల్లో ఏం చెప్పారు? శ్రావణంలో రెండో శుక్రవారం 'వరలక్ష్మీ వ్రతం' చేసుకోవడానికి వీలుకానీ వాళ్లు పౌర్ణమితో కలిసి వస్తున్న శుక్రవారం(ఆగస్టు 28న) ఏ సమయంలో చేసుకోవాలి? అనే సందేహాలు వస్తుంటాయి. వీటిపై ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్​కుమార్ ఇలా వివరణ ఇస్తున్నారు.

రక్షాబంధన్ నాడు భద్రకాలం ఉన్న సమయంలో రాఖీ కట్టుకోకూడదంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్​కుమార్. జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, భద్రకాలం అని ఒక చెడుకాలం ఉంటుంది. ఆ సమయంలో తప్ప ఏ టైమ్​లోనైనా రాఖీ కట్టుకోవచ్చంటున్నారు. 2026 సంవత్సరంలో ఆగస్టు 28వ తేదీ శుక్రవారం రాఖీ పౌర్ణమి వచ్చింది. ఆ రోజు సూర్యోదయం తర్వాత భద్రకాలం లేదు. కాబట్టి, సూర్యోదయం తర్వాత ఎప్పుడైనా ఆగస్టు 28న శుక్రవారం రాఖీ కట్టుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.

ఈ ఏడాది చాలా మందికి ఉన్నటువంటి సందేహం ఏమిటంటే, ఆగస్టు 27వ తేదీ గురువారం ఉదయం 9 గంటల 7 నిమిషాల తర్వాత పౌర్ణమి తిథి వచ్చింది. ఆగస్టు 28, శుక్రవారం ఉదయం 9 గంటల 46 నిమిషాలకు పౌర్ణమి పూర్తైపోతుంది. మరి, ఆగస్టు 27 గురువారం ఎక్కువ టైమ్ పౌర్ణమి ఉంది కాబట్టి ఆరోజు రాఖీ కట్టుకోవచ్చా? లేదా ఆగస్టు 28వ తేదీ మార్నింగ్ కొద్దిసేపు పౌర్ణమి ఉంది కాబట్టి ఆరోజు రాఖీ కట్టుకోవాలా? అనే సందేహం చాలా మందికి వస్తుంది.

స్కంద పురాణం, ధర్మ సింధు, నిర్ణయ సింధు ఈ గ్రంథాలన్ని పరిశీలించినట్లయితే, రెండు రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చంటున్నారు మాచిరాజు కిరణ్​కుమార్. అవేంటంటే, స్కంద పురాణం 29వ అధ్యాయం ఏం చెబుతుందంటే, ఎప్పుడైనా సరే రక్షాబంధన్ అనేటువంటిది అపరాహ్న కాలానికి పూర్ణిమ ఉన్నప్పుడు ​కట్టుకోవాలని చెబుతోంది. అపరాహ్న కాలం అంటే, పౌర్ణమి ఉన్నరోజు మధ్యాహ్నం 12 నుంచి 2 గంటల మధ్యలో ఉన్న సమయం. ఆగస్టు 27, గురువారం నాడు ఆ సమయంలో పౌర్ణమి ఉంది.

ఇక ధర్మ సింధు, నిర్ణయ సింధు అనే గ్రంథాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే, ఏ రోజైనా సరే సూర్యదయానికి పౌర్ణమి తిథి ఉండి, ఆ తిథి ఆరు గడియలకు(దాదాపు రెండు గంటల 24 నిమిషాలు పాటు) పైగా వ్యాపించి ఉంటే ఆరోజు రాఖీ కట్టుకోవాలి. కాబట్టి, దీనిని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిందేమిటంటే, ఆగస్టు 27 గురువారమైనా రాఖీ కట్టుకోవచ్చు. అదే, ధర్మ సింధు, నిర్ణయ సింధు అనే ప్రామాణిక గ్రంథాలు పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఆగస్టు 28 శుక్రవారమైనా రక్షాబంధన్ కట్టుకోవచ్చంటున్నారు.

ఏ సమయంలో రాఖీ కట్టుకుంటే మంచిది?

  • సహజంగా ఎక్కువ మంది ధర్మ సింధు, నిర్ణయ సింధు గ్రంథాలను ప్రామాణికంగా తీసుకుని పండగలను ఆచరిస్తుంటారు. దాని ప్రకారం ఆగస్టు 28, శుక్రవారం రాఖీని జరుపుకొంటున్నారు కాబట్టి, ఆరోజు ఏ సమయంలో రాఖీ కట్టుకుంటే అద్భుత ఫలితాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
  • ఆగస్టు 28న వర్జ్యం ఉదయం 9:43 నిమిషాల నుంచి 11:23 నిమిషాల వరకు ఉంది.
  • దుర్ముహూర్తం వచ్చేసి ఉదయం 8:23 నుంచి 9:13 నిమిషాల వరకు, మధ్యాహ్నం 12:33 నుంచి ఒంటి గంట 23 నిమిషాల వరకు ఉంది.
  • రాహుకాలం ఉదయం 10:34 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:08 నిమిషాల వరకు ఉంది. చెడు సమయాల టైమింగ్స్ ఇలా ఉన్నాయి.
  • శుక్రవారం మంచి టైమింగ్స్ ఎప్పుడు ఉన్నాయంటే, అభిజిత్ ముహూర్తం ఉదయం 11:52 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:42 నిమిషాల వరకు ఉంది.
  • మళ్లీ అమృతకాలం రాత్రి 7:43 నుంచి 9:23 నిమిషాల వరకు ఉంది. కాబట్టి, ఈ మంచి సమయంలో రాఖీ కట్టుకోవడం ఉత్తమం అంటున్నారు మాచిరాజు కిరణ్​కుమార్.
  • ఇక రెండు ముహుర్తాల్లో మరింత శుభ ముహూర్తం ఏమిటంటే, అభిజిత్ ముహూర్తం ఉన్న టైమ్​లోనూ కొద్దిసేపు రాహుకాలం ఉంది. కాబట్టి, అది తీసివేస్తే 'మధ్యాహ్నం 12:20 నుంచి 12:30 నిమిషాల' మధ్యలో రాఖీ కట్టుకుంటే చాలా మంచిది, ఇది అద్భుతమైన సమయమని చెబుతున్నారు. అలాగే, అమృతకాలం కూడా చాలా మంచికాలమని చెబుతున్నారు.
  • ఇక్కడ చాలా మందికి పౌర్ణమి వెళ్లిపోతుందనే సందేహం ఉంటుంది. పౌర్ణమి వెళ్లిపోయినా సరే ఆరోజు అపరాహనం, ప్రదోషకాలం కానీ ఎప్పుడైనా రాఖీ కట్టుకోవచ్చని ధర్మ సింధు, నిర్ణయ సింధు గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి.

చివరగా ఆగస్టు 28 శుక్రవారం రాఖీ ఏ సమయంలో కట్టుకోవాలి? చాలా బెస్ట్ టైమ్ ఏమిటంటే, భద్రకాలం లేదు కాబట్టి సూర్యోదయం తర్వాత ఎప్పుడైనా కట్టుకోవచ్చు. మాకు జ్యోతిష్యశాస్త్రం పరంగా అద్భుతమైన ముహూర్తం, టైమ్ కావాలనుకుంటే, మొట్టమొదటి ముహూర్తం వచ్చేసి మధ్యాహ్నం 12:20 నుంచి 12:30 నిమిషాల మధ్యలో కట్టుకోవాలి. అలా వీలుకానీ వారు మీన లగ్నంలో రాత్రి 7:43 నుంచి 9:03 నిమిషాల మధ్యలో కట్టుకోవాలంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్​. ఇవి శుక్రవారం రాఖీ కట్టుకోవడానికి అనుకూలమైన టైమింగ్స్ అని చెబుతున్నారు.

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ఆగస్టు 27న రాఖీకి శుభ వేళలు :

  • ఒకవేళ స్కంద పురాణం ప్రకారం ఆగస్టు 27 గురువారం రాఖీ కట్టుకోవాలనుకుంటే, ఆ రోజు మొత్తం పౌర్ణమి ఉంది. కాబట్టి, గురువారం ఏ సమయంలో కట్టుకోవచ్చో ఇప్పుడు చూద్దాం.
  • గురువారం రాహుకాలం మధ్యాహ్నం 1:42 నుంచి 3:16 నిమిషాల వరకు ఉంది.
  • దుర్ముహూర్తం వచ్చేసి ఉదయం 10:03 నుంచి 10:53 వరకు, మధ్యాహ్నం 3:04 నుంచి 3:54 నిమిషాల వరకు ఉంది.
  • అభిజిత్ ముహూర్తం వచ్చేసి ఉదయం 11:52 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:42 నిమిషాల వరకు ఉంది. ఈకాలం గురువారం రాఖీ కట్టుకోవడానికి బెస్ట్ టైమ్ అంటున్నారు.
  • ఒకవేళ ఆ సమయంలో వీలుకానీ వారు ఆరోజు అమృతకాలంలో కట్టుకోవచ్చు. ఇది మధ్యాహ్నం 3:12 నుంచి 4:54 నిమిషాల వరకు ఉంది. అయితే, అమృతకాలంలోనూ కాసేపు దుర్ముహూర్తం గడియలున్నాయి. అది తీసివేస్తే సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి 4:54 నిమిషాలు చాలా అద్భుతమైన సమయం. కానీ, ఆ టైమ్​లో మకర లగ్నం(చర లగ్నం) ఉంది.
  • కాబట్టి, ఈ రెండు టైమింగ్స్​లో ఏది బెస్ట్ అంటే, ఉదయం 11:52 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:42 నిమిషాలు వృశ్చిక లగ్నం ఆగస్టు 27న రాఖీ కట్టించుకోవడానికి బెస్ట్ టైమ్ అని చెప్పుకోవాలంటున్నారు జ్యోతిష్యులు. ఇవి రాఖీ పౌర్ణమికి సంబంధించిన బెస్ట్ టైమింగ్స్ అని చెబుతున్నారు.

వరలక్ష్మీ వ్రతానికి మంచి సమయమిదే!

  • ఇక వరలక్ష్మీ వ్రతం ఆగస్టు 21, శుక్రవారం చేసుకోవడం వీలుకానీ వారు ఆగస్టు 28, పౌర్ణమితో కూడిన శుక్రవారం వరలక్ష్మీ వ్రతం చేసుకోవచ్చని ప్రామాణిక గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి.
  • ఈరోజు వరలక్ష్మీ వ్రతం చేసుకునేవారికి అద్భుతమైన టైమింగ్స్ ఏమిటంటే, మొట్టమొదటి టైమ్ వచ్చేసి బ్రహ్మముహూర్తం. తెల్లవారుజామున 4:29 నిమిషాల నుంచి 5:17 మధ్యలో చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఎంత మార్నింగ్ ఎవరకీ వీలుకాకపోవచ్చు.
  • మరో బెస్ట్ టైమ్ ఏమిటంటే, ఉదయం 8:20లోపు చేసుకోవచ్చంటున్నారు. ఎందుకంటే, మార్నింగ్ 8:20 తర్వాత చెడు సమయాలు చాలా వస్తున్నాయి. కాబట్టి, ఆగస్టు 28వ తేదీ శుక్రవారం ఉదయం 8:20లోపు వరలక్ష్మీ వ్రతం చేసుకోవడం ఉత్తమ ఫలితాలను ఇస్తుందంటున్నారు.
  • అలా వీలుకానీ వారు ఉదయం 9:30 నుంచి 9:40 మధ్యలో పూజ స్టార్ట్ చేసుకోండి. అంటే, వరలక్ష్మీ వ్రతానికి దీపారాధన చేసేసుకోండి. ఇక వరలక్ష్మీ వ్రతం ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చంటున్నారు జ్యోతిష్యులు.
  • కొంతమంది సాయంత్రం చేసుకోవాలనుకుంటారు. అలా చేసుకోవాలనుకునేవారు ఆగస్టు 28వ తేదీ అమృతకాలం ఉన్న టైమ్​లో అంటే సాయంత్రం 7:43 నుంచి రాత్రి 9:23 నిమిషాల మధ్యలో వరలక్ష్మీ వ్రతం చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
  • ఇలా రాఖీ పౌర్ణమి, వరలక్ష్మీ వ్రతం విషయంలో బెస్ట్ టైమింగ్స్ ఫాలో అవ్వండి, సమస్త శుభాలను సిద్ధింపజేసుకోండి అని చెబుతున్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్​కుమార్.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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