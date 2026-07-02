జులైలో శుభకార్యాలకు మంచిరోజులివే! - "ఆషాడం" ఆ రోజు నుంచే ప్రారంభం!
జులై ఆధ్యాత్మిక సాధనకు అద్భుతమైన కాలం! - ఈ నెలలోని పుణ్యతిథులు, శుభ ముహూర్త తేదీలను వివరిస్తున్న జ్యోతిష్యులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 2:08 PM IST
Important Dates in July 2026 : హిందూ పంచాంగం ప్రకారం తెలుగు మాసాలలో "ఆషాఢ" మాసానికి ఒక ప్రతేక స్థానం ఉంది. ఈ మాసంలో శుభకార్యాలు జరగనప్పటికీ దైవారాధనకు ఎంతో విశిష్టమైనదిగా చెబుతారు. ఒకవైపు జప, తపాది ఆధ్యాత్మిక సాధనలకు, మరోవైపు ఆకాశంలో జరిగే అద్భుతమైన ఖగోళ మార్పులకు ఈ మాసం వేదికగా నిలుస్తోంది. పౌర్ణమి రోజు చంద్రుడు "పూర్వాషాఢ" లేదా "ఉత్తరాషాఢ" నక్షత్రంలో ఉండటం వల్ల ఈ మాసానికి ఆ పేరు వచ్చిందని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్యులు డాక్టర్ శంకరమంచి శివశాయి శ్రీనివాస్. మరి, అంతటి విశిష్టమైన ఆషాడ మాసం ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభమవుతుంది? జులైలో రానున్న పుణ్యతిథులు, శుభ ముహుర్తాల గురించి ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
వర్ష రుతువుకు స్వాగతం పలికే జులై మాసంలో ఆకాశంలో గ్రహాల కదలికలు భూమిపై వాతావరణాన్ని, అలాగే మానవ జీవన విధానాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్య పండితుడు శంకరమంచి శివశాయి శ్రీనివాస్. ఆధ్యాత్మిక సాధనకు అద్భుత కాలమైన ఈ మాసంలో చోటుచేసుకునే వివిధ సంఘటనల గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఈ నెలలోనే వ్యాస పూర్ణిమ :
జులై 29న వచ్చే 'వ్యాస పూర్ణిమ' కేవలం ఆధ్యాత్మిక పర్వదినం మాత్రమే కాదు, ఖగోళ అద్భుతంగానూ చెప్పుకోవచ్చంటున్నారు జ్యోతిష్యులు శ్రీనివాస్. వ్యాస పూర్ణిమకే మరొక పేరు 'గురు పూర్ణిమ'. ఆధ్యాత్మిపరంగా చూస్తే, వేదాలను నాలుగు భాగాలుగా విభజించి, అష్టాదశ పురాణాలను అందించిన వేదవ్యాసుని ఆరాధించే రోజుగా వ్యాస పూర్ణిమను జరుపుకొంటాం. అలాగే, ఈ రోజు నుంచే పరివ్రాజకులు చాతుర్మాస్య దీక్షను స్టార్ట్ చేస్తారు.
ఖగోళ శాస్త్ర పరంగా చూస్తే, ఈ ఏడాది గురుపూర్ణిమ రోజు గురువు ఉచ్ఛ రాశిలో ఉండడం విశేషం. జ్యోతిష్యపరంగా, రవి-గురు గ్రహాల కలయిక అంటే సంపూర్ణ మౌఢ్యమి స్థితి. ఈ టైమ్లో జప, ధ్యానాలు చేయడం వల్ల విశేషమైన మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుందంటున్నారు. ముఖ్యంగా గురు ధ్యానం చేయడం, గురువులకు నమస్కరించడం, వ్యాస పూజ మొదలైనవి శ్రేయస్సునిస్తాయని చెబుతున్నారు.
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దక్షిణాయన పుణ్యకాలం :
జులైలో దక్షిణాయన పుణ్యకాలం ప్రారంభమవుతుంది. ఇది ఖగోళపరంగా జరిగే అతి పెద్ద ఘట్టం. జులై 17నాడు ఉదయం 11 గంటల 04 నిమిషాలకు సూర్య భగవానుడు నిరయణ రాశి చక్రంలో పునర్వసు నక్షత్రం 4వ పాదంతో పాటు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశం చేస్తాడు. దీనినే "కర్కాటక సంక్రమణం" అని పిలుస్తారు. ఉత్తరం వైపుగా ప్రయాణించే సూర్యుడు, ఈ రోజు నుంచి తన దిశను మార్చుకుని దక్షిణ దిశగా ప్రయాణించడం స్టార్ట్ చేస్తాడు. సూర్యుడు భూమధ్యరేఖకు దక్షిణంగా ప్రయాణించే ఈ ఆరు నెలల సమయాన్ని "దక్షిణాయనం"గా పేర్కొంటారు. ఉత్తరాయణం దేవతలకు పగలు అని, దక్షిణాయనం దేవతలకు రాత్రి టైమ్ అని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. అందుకే, ఈ కాలంలో పితృ దేవతల ఆరాధన, వ్రతాలు, దానధర్మాలు చేయడం వల్ల విశేషమైన పుణ్యఫలాలు లభిస్తాయని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్యులు.
గ్రహ గమన విశేషాలు :
ఈ నెలలో ఆకాశంలో జరిగే గ్రహాల కదలికలు సమాజంపై, వాతావరణంపై స్పష్టమైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయంటున్నారు. జులై 3వ తేదీన సూర్యుడు ఆర్ద్ర-4లోకి ప్రవేశించడం వల్ల వాతావరణంలో మార్పులు సంభవించి వానలు పడుతాయి. జులై 4న శుక్రుడు రవి క్షేత్రమైన సింహ రాశిలోకి, కుజుడు రోహిణి నక్షత్రంలోకి ఎంట్రీ ఇవ్వడం వల్ల రాజకీయాల్లో కీలక నిర్ణయాలు, ప్రజల్లో ఉత్సాహం పెరుగుతాయని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్యులు శివశాయి శ్రీనివాస్.
జులైలో ముఖ్యమైన పర్వదినాలు, శుభ ముహుర్తాలివే :
జులై మాసంలో జప, ధ్యానాదులు ఆచరించడానికి విశేషమైన పర్వదినాలు చాలా ఉన్నాయని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్య పండితుడు డాక్టర్ శంకరమంచి శివశాయి శ్రీనివాస్. వాటిల్లో కొన్నింటిని ఇప్పుడు చూద్దాం.
సంకట హర చతుర్థి : జులై 3వ తేదీన విఘ్న నివారణకు గణపతి ఆరాధన చేసే "సంకట హర చతుర్థి" పర్వదినం వస్తోంది.
యోగిని ఏకాదశి : జులై 10న ఆరోగ్య ప్రాప్తినిచ్చే "యోగిని ఏకాదశి" రానుంది.
ప్రదోష వ్రతం : పరమేశ్వరుని పూజకు అత్యంత పవిత్రమైన మాస శివరాత్రి, ప్రదోష వ్రతం జులై 12న వస్తుండగా, మళ్లీ జులై 26న ప్రదోష వ్రతం ఆచరించవచ్చు.
ఆషాఢం : ఆధ్యాత్మిక సాధనకు అనుకూల మాసమైన "ఆషాఢం" జులై 15న ప్రారంభం కానుంది.
పూరీ రథయాత్ర : జులై 16న విశ్వనాథుడైన పూరీ జగన్నాథుని ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన పవిత్ర "రథయాత్ర" అత్యంత వైభవంగా మొదలవుతుంది.
తొలి ఏకాదశి : జులై 25న శ్రీమహావిష్ణువు యోగనిద్రకు ఉపక్రమించే పవిత్ర దినమైన "దేవశయని ఏకాదశి" వస్తోంది. దీనినే "తొలి ఏకాదశి" అని పిలుస్తారు. ఈ రోజు నుంచే చాతుర్మాస్య దీక్షను స్టార్ట్ చేస్తారు.
ఇక ఈ మాసంలో గృహప్రవేశాలు, వివాహాది శుభకార్యాలకు కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి జులై 1, 2, 3, 4, 5, 6 తేదీలు అత్యంత అనుకూలమైన రోజులుగా ఉన్నాయని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్య పండితుడు డాక్టర్ శంకరమంచి శివశాయి శ్రీనివాస్.
ముఖ్య గమనిక : ఇక్కడ పేర్కొన్న వివరాలు కొందరు జ్యోతిష్య నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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