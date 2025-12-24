ETV Bharat / spiritual

అరుదైన కృష్ణ విగ్రహం- దేవకీమాత ఒడిలో కత్తి పట్టుకుని కూర్చున్న కన్నయ్య- ఎక్కడో తెలుసా?

కృష్ణుని బాల్యచేష్టలు తెలిపే ముద్దులొలికే కన్నయ్య విగ్రహం- గుజరాతీ శైలిలో దేవకీదేవి విగ్రహం- అరుదైన కృష్ణుని ఆలయ విశేషాలివే!

Shri Devaki Krishna Temple
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 24, 2025 at 4:00 AM IST

3 Min Read
Shri Devaki Krishna Temple : శ్రీకృష్ణుని చిత్రకారులు, శిల్పకారులు అనేక రకాలుగా చిత్రించడం తెలిసిందే! కృష్ణుని బాల్యచేష్టలు తెలిపే ముద్దులొలికే కన్నయ్య విగ్రహం, గోపాలకునిగా గోవులతో ఉన్నట్లుగా, ఇక గోపికలతో రాసలీలతో పరవశిస్తున్న కృష్ణునిగా ఇలా ఎన్నో రకాల కృష్ణుని విగ్రహాలు చూసి ఉంటాం కానీ మురారి తన తల్లి ఒడిలో కత్తి ధరించి ఉన్న స్వరూపాన్ని చూడాలంటే గోవా వెళ్లాల్సిందే! ప్రకృతి సౌందర్యంతో ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో వెలసి ఉన్న ఈ అరుదైన ఆలయ విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఆధ్యాత్మిక సౌరభం మార్సిలే!
గోవా రాష్ట్రంలోని మార్సిలేలో అరుదైన కృష్ణుని ఆలయాన్ని దర్శించవచ్చు. పర్యటక ప్రదేశంగా మాత్రమే అందరికీ పరిచయమైన గోవాలోని ఈ ఆలయం ఆధ్యాత్మిక సాధకులకు అరుదైన అనుభూతిని అందిస్తుంది. శ్రీకృష్ణుడు ఇక్కడ ఇలా అరుదైన రూపంలో వెలియడం వెనుక ఉన్న పౌరాణిక గాథ గురించి ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుసుకుందాం.

ఆలయ స్థల పురాణం
దేవకీ దేవి సోదరుడి కంసుడు. దేవకీదేవిని వసుదేవునికి ఇచ్చి కంసుడు వివాహం జరిపిస్తాడు. అయితే దేవకీ అష్టమ గర్భంతో తనకు మరణం సంభవిస్తుందని తెలిసి కంసుడు దేవకీ వసుదేవులను చెరసాలలో బంధిస్తాడు. వారికి పుట్టిన పిల్లలను పుట్టగానే సంహరిస్తుంటాడు. ఏడు గర్భాల తరువాత దేవకీదేవి అష్టమ గర్భంలో చిన్ని కృష్ణుడు జన్మిస్తాడు. అయితే వసుదేవుడు పురిటిగుడ్డుగా ఉన్న కృష్ణుని గోకులంలో నందుని భార్య యశోద వద్ద విడిచి పెట్టి ఆమె ప్రసవించిన ఆడపిల్లను తీసుకు వచ్చి దేవకీదేవి చెంతన ఉంచుతాడు. యధాప్రకారం అష్టమ గర్భంలో బిడ్డను సంహరించడానికి వచ్చిన కంసుడు పుట్టింది ఆడపిల్ల అని కనికరం కూడా లేకుండా గోడకేసి కొట్టబోగా, అప్పుడు ఆ పాప యోగమాయ రూపంలో 'నిన్ను సంహరించే వాడు నందుని ఇంట పెరుగుతున్నాడని' చెప్పి అంతర్ధానం అవుతుంది. శ్రీకృష్ణ జననంకు సంబంధించిన ఈ కథ మనందరికీ సుపరిచితమే!

తల్లి ఒడిలో కన్నయ్య
దేవకీ వసుదేవుల కారాగారం నుంచి విడుదలై బయటకు రాగానే మయా కృష్ణుడు బాలుని రూపంలో తల్లిదండ్రులను చూడటానికి వెళ్తాడు. అప్పుడు దేవకీ కృష్ణుడు తమ కుమారుడని తెలియకపోయినా ముద్దులొలికే కృష్ణుని చూసి ఆనందంతో తన ఒడిలోకి తీసుకుంటుంది. గోవాలోని మార్సిలేలోని ఆలయంలో మనకు దర్శనమిచ్చే దేవకీనందుల రూపం ఇదే!

ఆలయ విశేషాలు
పూర్వంలో ఈ విగ్రహాన్ని కొంతకాలం తిస్వాడి నగరంలో ఉంచారంట! అటు తరువాత ఈ విగ్రహాన్ని మార్సిలేలో ప్రతిష్ఠించినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా మనకు తెలుస్తోంది.

గుజరాతీ శైలిలో
గర్భాలయంలో ఉన్న దేవకీదేవి విగ్రహం గుజరాతీ శైలిలో అలంకరించి ఉంటుంది. అలాగే లక్ష్మీదేవి, భూమాదేవి విగ్రహాలను కూడా భక్తులు దర్శించుకోవచ్చు.

పాపాలు తొలగించే మండోదరి ఆలయం
మార్సిలేలోని ఈ అరుదైన కృష్ణుని ఆలయానికి 5 కి.మీ. దూరంలో మండోదరి ఆలయం వెలసి ఉంది. ఈ మండోదరి ఆలయాన్ని దర్శించిన వారికి జన్మాంతర పాపాలు తొలగిపోతాయని విశ్వాసం.

పూజోత్సవాలు
మార్సిలే శ్రీకృష్ణుని ఆలయంలో రోజు నిత్యపూజలు యథావిధిగా జరుగుతాయి. ఇక కృష్ణ జన్మాష్టమి, బలరామ జయంతి, గోవర్ధన ఉత్సవం వంటి రోజుల్లో ఇక్కడ ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయి. ఈ సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి, కర్ణాటక, మహారాష్ట్రల నుంచి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలి వస్తారు.

గోవా రాజధాని పనాజీ నుంచి 10 కి.మీ. దూరంలో ఉన్న ఈ అరుదైన శ్రీకృష్ణుని ఆలయాన్ని గోవా వెళ్లిన పర్యాటకులందరూ తప్పకుండా సందర్శిస్తారు.

గోవా అంటే విహారయాత్ర మాత్రమే కాదు కృష్ణ భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక సౌరభాన్ని కూడా పంచుతుందని ఈ ఆలయాన్ని దర్శించిన వారు చెప్పడం విశేషం.

మనం కూడా గోవా వెళ్లినప్పుడు దేవకీ ఒడిలో కత్తి ధరించిన కృష్ణుని దర్శించుకుందాం. ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని పొందుదాం.

జై శ్రీకృష్ణ

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

SHRI DEVAKI KRISHNA TEMPLE STORY
SHRI DEVAKI KRISHNA SIGNIFICANCE
GOA SHRI DEVAKI KRISHNA TEMPLE
SHRI DEVAKI KRISHNA TEMPLE

