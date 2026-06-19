శ్రీశైలంలో తపస్సు చేసి మల్లికార్జునిలో ఐక్యమైన మహా భక్తురాలు- అక్కమహాదేవి జీవిత విశేషాలివే!
శ్రీశైలంలోని అక్కమహాదేవి గుహల- శివ భక్తురాలు మాత్రమే కాదు, కన్నడ సాహిత్యంలో తొలి మహిళా కవయిత్రి- వీరశైవ భక్తి ఉద్యమంలో ప్రముఖ సాధకురాలు
Published : June 19, 2026 at 8:21 AM IST
Akka Mahadevi Life History : 'అక్కమహాదేవి'! ఈ పేరు వినగానే శ్రీశైలంలో ఆమె పేరు మీదుగా ఉన్న ఒక గుహ గుర్తుకు వస్తుంది. సహజ సిద్ధంగా ఏర్పడిన ఒక చిన్న గుహలో ఆమె సుదీర్ఘకాలం తపస్సు చేసుకుందని చెబుతారు. కానీ అక్కమహాదేవి కేవలం ఒక భక్తురాలు మాత్రమే కాదు. కన్నడ సాహిత్యంలో తొలి మహిళా కవయిత్రి, గొప్ప శివ భక్తురాలు, వీరశైవ ఉద్యమకారిణి. లౌకిక భోగాలను, రాజ్యాన్ని త్యజించి, శ్రీశైల మల్లికార్జునుని తన పతిగా భావించి తరించిన పరమ భక్తురాలు. అక్కమహాదేవి గురించిన పూర్తి వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
అక్కమహాదేవి జనన వివరాలు
అక్కమహాదేవి కర్ణాటకలోని శివమొగ్గ జిల్లా, ఉడుతడి గ్రామంలో సుమతి, నిర్మల దంపతులకు జన్మించింది. 'అక్క' అన్న పేరు నిజానికి ఒక బిరుదు మాత్రమే. ఆమె అసలు పేరు మహాదేవి. శివభక్తులైన ఆమె తల్లిదండ్రులు ఆమెను సాక్షాత్తు ఆ పార్వతీదేవి అవతారంగా భావించారు. అందుకనే ఆమెకు మహాదేవి అన్న పేరు పెట్టారు. సాక్షాత్తు పార్వతీదేవి పుట్టిందా అన్నట్లు మహాదేవి మొహం తేజస్సుతో వెలిగిపోతూ ఉండేదట. దానికి తోడు నిత్యం శివ పంచాక్షరి మంత్రాన్ని జపిస్తూ తనదైన లోకంలో ఉండేదట. ఆ పరమేశ్వరుని తన భర్తగా భావించిన భక్తురాలు.
వివాహం
ఒకసారి ఆ రాజ్యాన్ని ఏలే కౌశికుడు అనే రాజు ఉడుతడి గ్రామ పర్యటనకు వెళ్లాడు. అక్కడ అందరితో పాటుగా రాజు ఊరేగింపును చూస్తూ నిల్చొన్న మహాదేవిని చూసి రాజు మనసు పారేసుకున్నాడు. వివాహం చేసుకుంటే ఆమెనే చేసుకోవాలని నిశ్చయించుకున్నాడు. కానీ మహాదేవి మనసు అప్పటికే పరమేశ్వరుని మీద లగ్నమై పోయింది. అలాగని రాజు మాట కాదంటే తన కుటుంబానికి కష్టాలు తప్పవు.
వివాహానికి విధించిన మూడు షరతులు
మహాదేవి రాజుని వివాహం చేసుకోవడానికి ఒక మూడు షరతులు విధించింది. ఆ పరమేశ్వరుని తనకు తోచిన రీతిలో, తోచినంతసేపు ధ్యానించుకోవచ్చునన్నది ఆ షరతులలో ఒకటి. అక్కమహాదేవి షరతులకు లోబడి రాజు ఆమెను వివాహం చేసుకున్నారు.
రాజ మందిరాన్ని వీడి భక్తి మార్గంలో ప్రయాణం
అనతికాలంలోనే రాజు ఆమె విధించిన షరతులను అతిక్రమించాడు. దాంతో ఆమె చెన్న మల్లిఖార్జునిపై తన భక్తిని నిరూపిస్తూ సమస్త రాజభోగాలను, చివరకు వస్త్రాలను కూడా త్యజించి, సన్యాసి భిక్షువుగా మారి దేశాటనకు బయలుదేరింది. తర్వాత కర్ణాటకలో వీరశైవానికి కేంద్రంగా ఉన్న కళ్యాణ నగరానికి చేరుకున్నారు. అప్పటికే అక్కడ బసవేశ్వరుడు, అల్లమ ప్రభువు వంటి ప్రముఖులు ప్రజలందరినీ భక్తిబాటలో నడిపిస్తున్నారు. అలాంటి పండితులందరూ ప్రవచనాలు చేసేందుకు, తమ వాదనలు వినిపించేందుకు అక్కడ అనుభవ మండపం పేరుతో ఒక వేదిక ఉండేది. మహాదేవి ఆ అనుభవ మండపాన్ని చేరుకుని శివుని మీద తనకి ఉన్న అభిప్రాయాలు, అనుభూతులను పంచుకున్నారు.
'అక్క' బిరుదు ప్రదానం
మహాదేవి వాదన పటిమను, పాండిత్యాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయిన పెద్దలంతా ఆమెకు 'అక్క' అన్న బిరుదుని అందించారు. అలా మహాదేవి కాస్తా అక్కమహాదేవిగా మారింది. అక్కమహాదేవి భక్తిని గమనించిన బసవేశ్వరుడు ఆమెను శ్రీశైలం వెళ్లవలసిందిగా సూచించాడట.
శ్రీశైలంతో అనుబంధం
బసవేశ్వరుని సూచన మేరకు అక్కమహాదేవి ఎన్నో కష్టాలకు ఓర్చి శ్రీశైల మల్లికార్జునుడి సన్నిధికి చేరుకుంది. ఆనాటి శ్రీశైలం అంటే మాటలా! దుర్గమమైన అడవులు, క్రూరమృగాలు, ఎడతెగని కొండలు, దారి దోపిడీగాళ్లతో ఆ ప్రాంతం భయానకంగా ఉండేది. అలాంటి ప్రాంతంలో ఒక వివస్త్రగా ఉన్న సన్యాసిని సంచరించడం అంటే మాటలు కాదు. కానీ ఆమె భక్తి ముందు అలాంటి పరిస్థితులన్నీ తలవంచక తప్పలేదు. ఆలయానికి సమీపంలో ఉన్న ఒక గుహలో, మనిషి కూర్చోవడానికి మాత్రమే వీలుండే ఒక మూలన ఆమె తన తపస్సుని సాగించారు. కొన్నాళ్లకి శ్రీశైలంలోని కదళీవనంలో ఆ మల్లికార్జునిలో ఐక్యమయ్యారు.
రచనా వ్యాసంగం
అక్కమహాదేవి మహాభక్తురాలే కాదు, గొప్ప రచయిత్రి కూడా! భక్తి ఉద్యమానికి కొత్త ఊపు ఇచ్చిన రచయిత్రి. తన మాతృభాష అయిన కన్నడలో ఆమె 400లకు పైగా వచనాలు అంటే భక్తి పద్యాలూ రచించారు. ప్రతి వచనంలోనూ ‘చెన్న మల్లికార్జునా!’ అనే మకుటం ఉండటం చేత ఇవన్నీ అవి అక్కమహాదేవి రాసిన వచనాలుగా భావిస్తున్నారు. ఆమె రచించిన పద్యాలలో శివుని పట్ల ఆరాధన, ప్రకృతి పట్ల నమ్మకం, ఐహిక సుఖాల పట్ల వైరాగ్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. వీటిలో ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలను చెప్పే గూఢార్థాలు కూడా ఉన్నాయని నమ్ముతారు. కన్నడలో ఈమెని తొలి రచయిత్రిగా భావించి గౌరవిస్తారు. అక్కమహాదేవి రాసిన వచనాలను తెలుగులోకి కూడా అనువదించారు.
అక్కమహాదేవి గుహలు
నేటికీ శ్రీశైలం వెళ్లిన భక్తులు అక్కమహాదేవి గుహలు సందర్శిస్తూ ఉంటారు. మనం కూడా శ్రీశైలం వెళ్లినప్పుడు అక్కమహాదేవి గుహలు సందర్శించి ఈ మహా భక్తురాలికి నివాళులు అర్పిద్దాం.
ఓం శ్రీ మాత్రే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.