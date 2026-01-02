శంఖం ఇంట్లో ఉంటే వాస్తు దోషాలు తొలగిపోతాయా? పూజిస్తే లక్ష్మీదేవి స్థిరనివాసం ఉంటుందా?
శంఖం పూజ చేస్తే లక్ష్మీ దేవి అనుగ్రహం లభిస్తుంది - గ్రహ దోషాలకు సుగమమైన మార్గం
Advantages of SHELL Pooja : లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కోసం ఎన్నో పూజలు, వ్రతాలు చేస్తూ ఉంటాం. హిందూ సనాతన ధర్మం ప్రకారం కొన్ని ప్రత్యేకమైన వస్తువులలో లక్ష్మీదేవి స్థిర నివాసం ఉంటుందని అంటారు. అదేవిధంగా కొన్ని విశేష వస్తువులను ఇంట్లో పూజ మందిరంలో ఉంచి పూజిస్తే వాస్తు దోషాలు తొలగుతాయని అంటారు. అలాంటి ప్రత్యేక వస్తువుల్లో శంఖం ఒకటి. అయితే నిజంగానే శంఖానికి ఆ శక్తి ఉందా? జ్యోతిష్య శాస్త్ర వేత్తలు, వాస్తు నిపుణులు ఏమి చెబుతున్నారు? ఈ ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
శంఖం ఇంట్లో ఉంటే వాస్తు దోషాలు తొలగుతాయా?
శంఖం ఇంట్లో ఉంటే వాస్తు దోషాలు తొలగుతాయా? అంటే అవుననే అంటున్నారు వాస్తు నిపుణులు. శంఖం ఇంట్లో వుంటే అనేక రకాల వాస్తు దోషాలు తొలగిపోతాయని పండితులు చెబుతున్నారు. మేలుజాతి శంఖాన్ని పూజగదిలో అలంకరించి పూజించడం ద్వారా ఆ ఇంట కుబేరుడు నివాసం ఉంటాడని విశ్వాసం. శంఖ పూజ వలన శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవి అనుగ్రహం కూడా లభిస్తుందని శాస్త్రవచనం.
బ్రహ్మ హత్యా దోషాన్ని తొలగించే శంఖతీర్థం
శంఖంలో తీర్థాన్ని పోసి, దానిపై తులసీ దళాన్ని ఉంచి పూజించిన తర్వాత ఆ నీటిని స్నానం చేసే నీటిలో కలిపి స్నానమాచరించడం ద్వారా, బ్రహ్మ హత్య దోషం వంటి భయంకర దోషాలు కూడా తొలగి పోతాయంట!
గ్రహ దోషాలు తొలగించే శంఖు పూజ
శంఖాన్ని పూజ గదిలో ఉంచి పూజించే ఇళ్ళల్లో సమస్త గ్రహ దోషాలు తొలగిపోతాయి. ఇంటి ప్రధాన ద్వారంలో వాస్తు నిబంధన మేరకు శంఖాన్ని ప్రతిష్టించి పూజించడం ద్వారా ఆ ఇంట మూడు తరాలు సుఖ సంతోషాలతో వర్ధిల్లుతారు. అయితే ఈ శంఖాలలో వివిధ రకాలున్నాయి. వాటి గురించి తెలుసుకుందాం.
శంఖాలలో రకాలు
శంఖాలలో వివిధ రకాలుంటాయి. ఒక శంఖం యొక్క ఆకారాన్ని బట్టి దక్షిణావర్త శంఖం, మధ్యమావర్త శంఖంగా చెప్తారు. అయితే వీటిల్లో కూడా లక్ష్మీ శంఖం, గోముఖ శంఖం, కామధేను శంఖం, దేవశంఖం, సుఘోష శంఖం, గరుడ శంఖం, మణిపుష్పక శంఖం, రాక్షస శంఖం, శని శంఖం, రాహు శంఖం, కేతు శంఖం, కూర్మ శంఖం ఉన్నాయి.
పురాణం పురుషులు పూరించిన శంఖాలు
భారత యుద్ధ సమయంలో శ్రీకృష్ణుడు పాంచజన్య శంఖాన్ని, ధర్మరాజు అనంత విజయ శంఖాన్ని, భీముడు పౌండ్ర శంఖాన్ని, అర్జునుడు దేవదత్తాన్ని, నకుల సహదేవులు సుఘోష మణిపుష్పక శంఖాలను, విరాటుడు సాత్విక శంఖాన్ని పూరించినట్లు మహాభారతం, భాగవతం వంటి పురాణాలు చెబుతున్నాయి
ఇంట్లో లక్ష్మీ కటాక్షానికి ఏ శంఖం ఉంచాలి?
సిరి సంపదలు చేకూరాలంటే పూజా మందిరంలో దక్షిణావర్త శంఖం ఉంచాలని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. అంటే కుడివైపు నుంచి తెరచుకుని ఉండే శంఖమన్నమాట. ఈ శంఖాన్ని లక్ష్మీదేవి నివాసంగా చెబుతుంటారు. ఈ శంఖం ఉన్న చోట శ్రీ మహాలక్ష్మి కొలువై ఉంటుందని శాస్త్రం చెబుతోంది. అందుకే పూజ గదిలో ఈ శంఖాన్ని అనునిత్యం పూజిస్తే దారిద్య్రం వదిలిపోతుంది. అదే విధంగా శంఖంలో పోసిన తీర్థాన్ని స్వీకరించడం వల్ల వ్యాధి బాధలు కూడా నశిస్తాయి.
శంఖాన్ని పూరిస్తే కలిగే ఫలితాలు!
శంఖాన్ని పూరిస్తే ప్రాణాయామం చేసినంత వ్యాయామం శరీరానికి కలుగుతుంది.
శంఖాన్ని పూరిస్తే గుండె ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. మెదడు చురుకుతనం వృద్ధి చెందుతుంది. ఊపిరితిత్తుల పనితీరు, శ్వాసక్రియ బాగుంటుంది. శంఖం పూరించడం వల్ల గృహాన్ని ఆశ్రయించి ఉన్న దుష్టశక్తులు దూరంగా పారిపోతాయి. శంఖాన్ని పూరించేటప్పుడు వెలువడే పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ (సానుకూల కంపనాలు)తో మనిషిలో తమో, రజో గుణాలు నశించి సత్వగుణం పెరుగుతుందంటారు.
అందువలనే శంఖాన్ని పూరించడం వల్ల గాని, ఆ ధ్వనిని వినడం వలన గాని ఆరునెలల పురాణ శ్రవణం విన్న ఫలం, వేదఘోష విన్న ఫలం దక్కుతాయంటారు. మనం కూడా ప్రతిరోజూ చేసే పూజలో భాగంగా శంఖాన్ని పూజిద్దాం. శంఖాన్ని పూరిద్దాం. సానుకూల శక్తులు, లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. శుభం భూయాత్!
