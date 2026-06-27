శని త్రయోదశి రోజు ఈ దానాలు చేస్తే గ్రహదోషాలు తొలగుతాయట!
శివుడికి, శనివారం శనీశ్వరుడికి ప్రీతికరమైన త్రయోదశి తిథి విశిష్టత- ఈ రోజు శివారాధన, శని పూజ చేయడం వల్ల ఏలినాటి శని, అర్ధాష్టమ శని, అష్టమ శని వంటి దోషాలు తొలగుతాయని శాస్త్రం
Published : June 27, 2026 at 2:27 AM IST
Shani Trayodashi Significance 2026 : తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ద్వాదశి, త్రయోదశి, చతుర్దశి తిథులు చాలా విశిష్టమైనవి. ముఖ్యంగా త్రయోదశి తిథి రోజు వచ్చే మహా ప్రదోషంలో చేసే శివారాధన వల్ల పాప పరిహారం, కష్టనివారణ, మనోభీష్ట సిద్ధి కలుగుతుందని శివపురాణంలో వివరించి ఉంది. ఇక శనివారం త్రయోదశి కలిసి వచ్చిన రోజును శని త్రయోదశిగా వ్యవహరిస్తారు. ఈ పవిత్రమైన రోజున శనిభగవానుని ఆరాధించడం వల్ల ఏలినాటి శని, అర్ధాష్టమ, అష్టమ శని వంటి దోషాలు తొలగుతాయని ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి.
శని త్రయోదశి అంటే?
శనివారం నాడు త్రయోదశి తిథి కలిసి వస్తే దానిని శని త్రయోదశి అంటారు. శనీశ్వరుని అనుగ్రహం కోసం, ఏలిననాటి శని, అర్ధాష్టమ శని దోషాలు తొలగిపోవడానికి ఇది అత్యంత పవిత్రమైన, విశిష్టమైన రోజుగా హిందూ సనాతన ధర్మంలో పరిగణిస్తారు.
శని త్రయోదశి ఎప్పుడు?
జూన్ 27, శనివారం త్రయోదశి తిథి కలిసి వచ్చినందున ఈ రోజునే శని త్రయోదశిగా జరుపుకోవాలని పంచాంగ కర్తలు సూచిస్తున్నారు.
శని దేవుడు ఎవరు?
సూర్యభగవానుడు, ఛాయాదేవి సంతానమే శనిదేవుడు. అందుకే ఆయనను సూర్యపుత్రుడనీ, ఛాయాసుతుడనీ అంటారు. నవగ్రహాల్లో అత్యంత ప్రభావవంతమైన గ్రహం శని గ్రహం. సాధారణంగా శని పేరు చెప్పగానే భయపడిపోతుంటారు కానీ నిజానికి శని న్యాయదేవత! మన పూర్వజన్మల కర్మఫలాన్ని అనుసరించి సుఖదుఃఖాలు ప్రసాదించే శనిదేవుని అనుగ్రహంతో ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహించిన వారు ఎందరో ఉన్నారు.
కర్మ ఎవరినీ విడిచి పెట్టదు!
మనం చేసిన మంచికైనా, చెడుకైన ఫలితం అనుభవించి తీరాల్సిందే! ఈ ఫలాన్ని అందజేసేది శనీశ్వరుడు. ఈ బాధ్యతలను శనీశ్వరుడికి పరమేశ్వరుడు అప్పగించాడు. అందుకే ఆయనను కర్మ ఫలదాత అంటారు. శివునికి ఇష్టమైనది 'త్రయోదశి' కాగా, శనివారం 'శనీశ్వరుడికి' ఇష్టమైనది. అందువల్ల ఈ రెండు కలిసివచ్చిన శని త్రయోదశి రోజున శివుడిని, శనిదేవుని పూజించడం వల్ల రెట్టింపు ఫలితాలు ఉంటాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
శని త్రయోదశి ఆచరించాల్సిన విధివిధానాలు
శని త్రయోదశి రోజు సూర్యోదయం తోనే నిద్ర లేచి తలారా స్నానం చేసి, నిత్య పూజ పూర్తి చేసుకోవాలి. ఆలయంలో శని పూజ పూర్తయ్యే వరకు ఉపవాస దీక్ష చేపట్టాలి. ఇంట్లో పూజ పూర్తయ్యాక నవగ్రహాలున్న ఆలయానికి వెళ్లాలి. ఈ ఆలయం శివాలయమైతే మరీ మంచిది.
శనిదేవుని పూజ ఇలా చేయాలి!
ముందుగా గణపతిని దర్శించాలి. అనంతరం ఆలయ అర్చకునికి గోత్రనామాలు చెప్పి శనిదేవుని నువ్వుల నూనెతో అభిషేకం జరిపించాలి. శని భగవానునికి నల్లని వస్త్రం సమర్పించాలి. అక్షింతలు బదులు నల్ల నువ్వులతో శని అష్టోత్తరం చేయించుకోవాలి. ఒక మట్టి ప్రమిదలో నువ్వుల నూనె పోసి, నల్లని వస్త్రంతో ఒత్తులు తయారు చేసి ఆ వత్తులతో దీపారాధన చేయాలి. ఒక తమలపాకులో బెల్లం ఉంచి శనికి నైవేద్యంగా సమర్పించాలి. కొబ్బరికాయ కొట్టి, హారతి ఇచ్చి నమస్కరించుకోవాలి. అనంతరం నవగ్రహాలకు సవ్యదిశలో 9 ప్రదక్షిణాలు, అపసవ్య దిశలో 2 ప్రదక్షిణాలు చేయాలి.
ఈ దానాలు ఇవ్వడం మంచిది!
శని త్రయోదశి రోజు శివాలయంలో అర్చకునికి నల్లని వస్త్రం, నువ్వులు, దక్షిణ తాంబూలం ఇచ్చి నమస్కరించుకోవాలి. ఈ రోజు ఆలయంలో అన్నదానం నిర్వహించడం వల్ల సకల గ్రహ దోషాలు తొలగుతాయని శాస్త్రం చెబుతోంది.
శివ దర్శనం
సాధరణంగా నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణాలు చేస్తే కాళ్లు కడుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ శని త్రయోదశి వంటి ప్రత్యేక రోజుల్లో బ్రాహ్మణులకు దానాలు సమర్పించినప్పుడు మాత్రం కాళ్లు కడుక్కొని శివుని దర్శించడం వల్ల శని దోషాలు పూర్తిగా తొలగుతాయి.
ఈ నియమాలు తప్పనిసరి!
ఆలయంలో ఇలా శనిగ్రహ పూజ పూర్తయ్యాక ఇంటికి వచ్చి ఉపవాసాన్ని విరమించవచ్చు. ప్రత్యేకించి ఏలినాటి శని దోషాలు తొలగడం కోసం శనికి తైలాభిషేకం, దానాలు చేసిన వారు ఈ రోజు ఆహారంలో ఉల్లి వెల్లుల్లి తీసుకోరాదు. మద్యం, మాంసం నిషిద్ధం. బ్రహ్మచర్యం విధిగా పాటించాలి.
ఈ పారాయణాలు చేయడం శుభకరం
శని త్రయోదశి రోజు విశేషించి శని దోషాలు పోగొట్టే దశరథ ప్రోక్త శని స్తోత్రం పఠించడం సర్వదా శ్రేయస్కరం. అలాగే ఈ రోజు నల దమయంతి చరిత్ర చదివినా, విన్నా శని దోషాలు తొలగుతాయి. "ఓం శం శనైశ్చరాయ నమః" అనే మంత్రాన్ని లేదా శని గాయత్రి మంత్రాన్ని 21 సార్లు పఠించడం మంచిది. హనుమాన్ చాలీసా, సుందరకాండ పారాయణ చేయడం కూడా సత్ఫలితాన్నిస్తుంది. అలాగే రావిచెట్టు కింద నువ్వుల నూనెతో కానీ, ఆవనూనెతో కానీ దీపారాధన చేయడం మంచిది.
ఆలయానికి వెళ్లడం వీలు కాలేదా!
కొన్ని కారణాల వల్ల ఆలయానికి వెళ్లడం వీలు కాని వారు ఇంట్లోనే నువ్వుల నూనెతో దీపారాధన చేసి, శని దేవుని మూల మంత్రాన్ని 11 సార్లు జపించుకోవాలి. హనుమాన్ చాలీసా, సుందరకాండ పారాయణ చేయడం, శివాష్టోత్తర శతనామావళి పఠించడం వంటివి చేయడం వల్ల శని దోషాల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
భక్తి ముఖ్యం
ప్రధానంగా శని దోషాలు పోగొట్టుకోవడానికి ఆచరించే శని త్రయోదశి పూజలో ఆడంబరాలకు స్థానం లేదు. ఎంత భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తే అంత వేగవంతమైన ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఈ శని త్రయోదశి రోజు మనం కూడా శని భగవానునుని పూజించి సకల దోషాల నుంచి విముక్తి పొందుదాం.
ఓం శ్రీ శనైశ్చరాయ నమః!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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