శక్తివంతమైన "శని త్రయోదశి" - ఇలా పూజ చేసినా, 'ఇవి' దానమిచ్చినా సమస్త శుభాలు!
జూన్ 13న "శని త్రయోదశి" - ఈ పరిహారాలు పాటిస్తే ఏడాదంతా శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయంటున్న జ్యోతిష్యులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 5:17 PM IST
Shani Trayodashi 2026 Puja Vidhi : జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం జాతకంలో ఏలినాటి శని, అర్ధాష్టమ శని బాధలు ఉన్నట్లయితే ఆర్థిక సమస్యలు, పనిలో ఆటంకాలు, అనారోగ్య సమస్యలూ ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి. ఆ సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి శని త్రయోదశి రోజు శని భగవానుడిని ప్రత్యేకంగా పూజిస్తుంటారు. చాలా అరుదుగా వచ్చే శని త్రయోదశి ఈ ఏడాది "జూన్ 13న" వచ్చింది. ఈ రోజు ప్రదోష కాలంలో చతుర్ధశి తిథి కూడా ఉంది కాబట్టి మాసశివరాత్రి అయ్యింది. కాబట్టి, అధిక జ్యేష్టమాసంలో మాసశివరాత్రితో వస్తోన్న ఈ శని త్రయోదశి చాలా శక్తివంతమైనదిగా చెప్పుకోవచ్చంటున్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్కుమార్. అంతేకాదు, జూన్ 13న కొన్ని ప్రత్యేకమైన పరిహారాలు పాటించడం ద్వారా సమస్త శుభ ఫలితాలను సిద్ధింపచేసుకోవచ్చంటున్నారు. మరి, ఆ పరిహారాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
శని త్రయోదశి, మాసశివరాత్రి రెండూ కలిసి వచ్చిన జూన్ 13న శని దోషాలు సంపూర్ణంగా తొలగిపోయి, శివానుగ్రహం వల్ల అఖండ ఐశ్వర్యం కలగాలంటే ముప్పై మూడు మారేడు దళాలతో పరమేశ్వరుడిని పూజించడం అత్యంత శుభ ఫలితాలనిస్తుందంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు.
- శివుడిని ముప్పై మూడు మారేడు దళాలతోనే ఎందుకు పూజించాలంటే.. అధికమాసంలో 33 సంఖ్యకు చాలా ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. అందుకే, ఈ మాసంలో 33 అరిసెలు, అప్పాలు, బూరెలు వంటివి దానమివ్వమని అంటుంటారు. పూజలు చేసినా 33 పుష్పాలతో పూజలు చేయమని చెబుతుంటారు.
- దేవతల్లో ద్వాదశ ఆధిత్యులు.. అంటే 12 మంది సూర్య స్వరూపాలు ఉంటారు. ఏకాదశ రుద్రులు.. అంటే 11 మంది రుద్ర స్వరూపాలు ఉంటారు. ఇద్దరు అశ్వనీ దేవతలుంటారు. అష్ట వసువులు అని ఎనిమిది మంది ఉంటారు. మొత్తం కలిపితే 33 వస్తుంది. 33 కోట్ల దేవతలంటే అర్థమేమిటంటే, 33 మంది దేవతల సమూహం అని అర్థం. వీళ్లందరూ ఆనందించి, జీవితం అద్భుతంగా మారిపోవాలంటే అధికమాసంలో 33 సంఖ్యతో వీళ్లకు ప్రీతి కోసం ఏదైనా చేయాలి.
- అందుకే, ఈ శనిత్రయోదశి రోజు భయంకరమైన శని చూపుల వల్ల, శని దోషాల వల్ల వచ్చే సమస్యలు పోవాలన్నా, పరమేశ్వరుడు సంపూర్ణంగా అనుగ్రహించాలన్నా 33 మారేడు దళాలతో ఈశ్వరుడి పూజ చేయడం అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుందంటున్నారు జ్యోతిష్యులు కిరణ్కుమార్.
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- అధికమాసంలో చేసే వ్రతాల గురించి శాస్త్రంలో ఒక శ్లోకం కూడా ఉంది. అదేంటంటే, "నా అశ్వమేథ సహస్రేణ నా రాజసూయ శతేనచః అధిమాస వ్రతస్యయైతామ్ కలాం అర్హంతి షోడసేమ్". నారద పురాణంలో ఈ శ్లోకం ప్రస్తావన ఉంది. దీని అర్థం ఏంటంటే, వెయ్యి అశ్వమేథ యాగాలు చేసే ఫలితం కంటే, వంద రాజసూయ యాగాలు చేసే ఫలితం కంటే అధికమాసంలో చేసే ఏదైనా వ్రతం చాలా గొప్పది. ఈ మాసంలో చేసే వ్రతం వల్ల కలిగే పుణ్యంలో పదహారో వంతు పుణ్యం కూడా వెయ్యి అశ్వమేథ యాగాలు, వంద రాజసూయ యాగాలు చేసినా రాదట.
- శనిత్రయోదశి నాడు "నక్త వ్రతం" చేస్తే చాలా మంచిదంటున్నారు. నక్త వ్రతం అంటే ఏమిటంటే, పగలు ఉపవాసం ఉండడం, సాయంకాలం ప్రదోషకాలంలో శివుడిని పూజించుకోవడం లేదా శివాభిషేకం చేసుకోవడం, ఆ తర్వాత శివుడికి నైవేద్యం పెట్టి ఆపై భోజనం చేయడం. అలాగే, ఈ అధికమాసంలో ఏకభుక్తం, ఉపవాసం ఉన్నా మంచిదే అని చెబుతున్నారు.
- పద్మ పురాణం ప్రకారం, శనిత్రయోదశి నాడు మౌన వ్రతం చేసినా చాలా మంచిదట. మామూలు సమయాల్లో చేసే దానికంటే ఈరోజు మౌనవ్రతం చేస్తే అద్భుతమైన ఫలితం కలుగుతుందంటున్నారు జ్యోతిష్యులు.
ఈ దానాలు ఇచ్చినా విశేషమైన ఫలితాలు!
- శనిత్రయోదశి నాడు కొన్ని దానాలు ఇచ్చినా అద్భుతమైన శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయంటున్నారు మాచిరాజు కిరణ్కుమార్.
- ఎవరైనా సరే ప్రధానంగా అరిసెలు, అప్పాలు, బూరెలు గానీ 33 సంఖ్యలో దానం ఇవ్వండి. అలాగే, అన్నదానం, జలదానం, ధాన్యం దానం ఇచ్చినా కూడా చాలా అద్భుతమైన ఫలితాలు సిద్ధిస్తాయంటున్నారు.
- భయంకరమైన శని పీడలు, చూపు వల్ల ఇబ్బందులు, శని బాధలతో సతమతమైపోయేవాళ్లందరూ ఈ శనిత్రయోదశి నాడు నవగ్రహ ఆలయాల్లో శని విగ్రహానికి పంతులతో అభిషేకం చేయించుకోండి.
- అలా వీలుకాకపోతే మీరైనా సరే నువ్వుల నూనె లేదా కొబ్బరి నీళ్లతో శని విగ్రహానికి అభిషేకం చేసుకోండి.
- జూన్ 13వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటల 15 నిమిషాల నుంచి 5 గంటల 45 నిమిషాల కాలం పరమాద్భుతమైన కాలం. దీన్ని "శనిత్రయోదశి పర్వం" అనే పేరుతో పిలుస్తారు. జాతక శని దోషాలు, రాశి శని దోషాలు పోవడంతో పాటు పరమశివుని అనుగ్రహం పొందాలంటే ఆ సమయంలో శివాభిషేకం చేయడం చాలా మంచిదని చెబుతున్నారు.
ఈ అభిషేకం ఎలా చేయాలంటే?
- కొన్ని నీళ్లలో నల్ల నువ్వులు కలిపి వాటితో శివ లింగానికి అభిషేకం చేయండి. లేదంటే కొన్ని ఆవు పాలలో కొద్దిగా నల్ల నువ్వులు వాటితో అభిషేకం చేసినా మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయంటున్నారు. పంచగవ్య అభిషేకం చేస్తే ఇంకా అద్భుతమైన ఫలితాలనిస్తుందని చెబుతున్నారు.
- ఇలా శనిత్రయోదశి రోజు ఈ ప్రత్యేకమైన పరిహారాలు పాటిస్తూ శనేశ్వరుడు, పరమేశ్వరుడిని పూజించారంటే జీవితంలో సమస్త శుభాలను సిద్ధంప చేసుకోవచ్చంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్కుమార్.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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