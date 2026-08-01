ఈ గ్రామంలో ఏ ఇంటికీ తలుపులు ఉండవు! శనీశ్వరుడే కాపాడుతున్నాడని నమ్మే శని శింగనాపుర్ విశేషాలు ఇవే!
మహారాష్ట్రలోని శని శింగనాపుర్ గ్రామంలో ఇళ్లకు తలుపులు, తాళాలు ఉండవని ప్రసిద్ధి- ఆరుబయట స్వయంభువుగా కొలువైన శనీశ్వరుడే తమ సంపదను కాపాడుతున్నాడని స్థానికుల విశ్వాసం
Published : August 1, 2026 at 1:14 AM IST
Shani Shingnapur Village Without Doors : సాధారణంగా మనం వస్తువులను సంపదను భద్ర పరుచుకోవడానికి ఇల్లు కట్టుకుని, భద్రత కోసం తలుపులు, కిటికీలు వంటివి అమర్చుకుంటాం. ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లేటప్పుడు, వేరే ఊరికి వెళ్లేటప్పుడు తలుపులకు భద్రంగా తాళాలు వేస్తాం. అయితే నివాసయోగ్యంగా ఉన్న ఒక్క గ్రామంలో మాత్రం ఇళ్లకు ఎటువంటి తలుపులు ఉండవు. కేవలం ప్రజల ఇళ్లకే కాకుండా పోస్టాఫీసు, ఆసుపత్రి తదితర ప్రభుత్వ భవనాలకు కూడా ఎటువంటి ద్వారాలు ఉండవు. అక్కడ ఉన్న ఒక దైవం తమ సంపదను రక్షిస్తోందన్న నమ్మకమే ఇందుకు కారణం. ఈ విచిత్రమైన గ్రామం ఎక్కడుంది? ఆ విశేషాలేంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
గ్రామ చరిత్ర
ఈ గ్రామ చరిత్ర నిన్నమొన్నటిదో, పది, పదిహేనేళ్ల నాటిదో కాదు. కలియుగం ప్రారంభం నుంచి కూడా ఈ గ్రామంలో ఇటువంటి పరిస్థితే నెలకొని ఉంది. ప్రజలు పక్క ఊరికి వెళ్లినా కూడా ఇంటికి తలుపులను బిగించి వెళ్లరు. తలుపులే లేనప్పుడు ఇక దానికి గొళ్లెం, తాళాల ఊసు అసలే లేదు. ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యంలో ముంచుతున్న ఈ ఘనత వహించిన గ్రామం మన దేశంలోనే ఉంది. ఆ గ్రామం ఏమిటి ఎక్కడ ఉంది, గ్రామం విశిష్టతలు తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
అనంత స్వరూపడని చెప్పే క్రమంలోనే
మహారాష్ట్రలోని, శని శింగనాపుర్లో ఉన్న ఈ ఆలయం శని దేవుని ముఖ్య పుణ్యక్షేత్రం. ఇక్కడ ఆ పరమాత్ముడు ఆరుబయటనే వెలసి ఉంటాడు. ఇక్కడ శని భగవానునికి ఎటువంటి ప్రత్యేక దేవాలయం ఉండకపోవడం ఇక్కడ ఉన్న విశిష్టత. తాను అనంత స్వరూపడని ప్రజలకు తెలియజేసే క్రమంలోనే శనీశ్వరుడు తనకు దేవాలయం అవసరం లేదని ఇక్కడి వారికి చెప్పినట్లు స్థానిక కథనం ద్వారా తెలుస్తోంది.
స్వయంభువుడు
శని శింగనాపుర్ అనే గ్రామం మహారాష్ట్రలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేతమైన షిరిడి నగరానికి, ఔరంగాబాద్ నగరానికి మధ్యలో నెలకొని ఉంది. ఇక్కడి శనిదేవుడు స్వయంభువుగా వెలసినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. ఇక్కడ వెలసి ఉన్న శనిదేవుని నల్లని, గంభీరమైన రాతి విగ్రహం, ఏ కాలానికి చెందినదో కచ్చితంగా ఎవరికీ తెలియదు.
పూర్వం ఇది ఒక కుగ్రామం
పూర్వం శని శింగనాపుర్ ఒక కుగ్రామం. స్థానిక భక్తులు చెప్పే కథనం ప్రకారం, స్వయంభువుడైన శనీశ్వరుడు అనాదిగా ఇక్కడ కొలువైయున్నాడు. కలియుగం ప్రారంభం నుంచి ఈ ఆలయం ఉనికి ఉన్నట్టుగా నమ్ముతారు. అంతటి పురాతనమైన క్షేత్రం అయినప్పటికీ ఇప్పటికి ఇక్కడ ఆలయం లేకపోవడం విశేషం. ఇక్కడ శని భగవానునికి ఆలయం నిర్మించాలని ఎంత ప్రయత్నించినా కుదరలేదు.
స్థల పురాణం
పూర్వం ఒక గొర్రెల కాపరి అటువైపు వెలుతూ తన చేతిలో ఉన్న కర్రతో ఈ రాతిపై గట్టిగా కొట్టగా, వెంటనే ఈ రాతి నుంచి రక్తం స్రవించడం మొదలయ్యింది. వెంటనే అక్కడ ఒక ప్రకాశవంతమైన వెలుగు ప్రసరించింది. ఊహించని ఈ సంఘటనతో గొర్రెల కాపరులు దిగ్బ్రాంతి చెందారు. ఈ విషయం ఆనోటా ఈ నోట గ్రామం మొత్తం చేరిపోయింది. వెంటనే పల్లె మొత్తం ఈ అద్భుతాన్ని చూసేందుకు తరలి వచ్చింది.
స్వప్న సాక్షాత్కారం
అదే రోజు రాత్రి శనీశ్వరుడు ఒక గొర్రెల కాపరికి స్వప్నంలో దర్శనమిచ్చి, తాను "శనీశ్వరుడి"నని, అద్వితీయంగా కనిపించుచున్న ఆ నల్లరాయి తన స్వయంభు స్వరూపమని స్వామి ప్రకటించాడు. అప్పుడు ఆ గొర్రెల కాపరి భక్తితో స్వామిని ప్రార్థించడమే కాకుండా తన తప్పును క్షమించమని వేడుకొన్నారు. తన తప్పునకు శిక్షగా తాను స్వామికి ఆలయం నిర్మించి ఇస్తానని ప్రాధేయపడ్డాడు.
ఆకాశమే హద్దుగా
శని భగవానుడు గొర్రెల కాపారితో 'ఆకాశం మొత్తం తనకు నీడ చెప్పాడు. తాను సర్వేశ్వరుడినని చెప్పడమే కాకుండా తనకు ఎటువంటి దేవాలయం అవసరం లేదని స్పష్టం చేశాడు. తాను బహిరంగంగా, భక్తులకు ఎల్లవేళలా అందుబాటులో ఉండడమే ఇష్టమని, అందుకే తనకు ఎలాంటి ఆలయాలు నిర్మించవద్దని తెలిపాడు. ప్రతిరోజూ పూజ చేస్తూ శనివారాల్లో తప్పకుండా 'తైలాభిషేకం' చేయమని శనీశ్వరుడు గొర్రెల కాపరికి చెప్పెను. దీంతో గొర్రెల కాపరి ఆలయ నిర్మాణ ప్రయత్నాన్ని విరమించాడు.
దొంగల భయం లేదు
శని దేవుడు గొర్రెల కాపారితో తన అనుగ్రహం వల్ల ఈ గ్రామానికి దొంగల భయం ఉండదని మాట ఇచ్చెను. అందుచే ఈ రోజు వరకు కూడా శనీశ్వర స్వామిని ఎటువంటి కప్పు లేకుండా ఆరు బయట దర్శించుకోవచ్చు. ఈ రోజు వరకు ఈ గ్రామంలో ఏ ఇంటికి, దుకాణానికి, ఆలయానికి కూడా తలుపులు ఉండవు. తపాలా కార్యాలయానికి కూడా తలుపులు, తాళాల ప్రసక్తి లేకపోవడం విడ్డూరం. తలుపులు లేకుంటే దొంగలు రారా? అంటే నిజంగానే రారు. ఇక్కడ దొంగతనం చేయాలంటే ఎవరైనా ప్రాణాలు పోగొట్టుకోవడానికి సిద్ధపడాల్సిందే! శనిదేవుని మహత్యం వల్ల అందుకే ఇక్కడ ఎవరూ దొంగతనం చేయడానికి సాహసించరు.
వ్యాపార సంస్థలు కూడా
శనిభగవానుని పట్ల ఉన్న భయభక్తులు కారణంగా ఆలయం నుంచి ఒక కిలోమీటరు పరిధిలో ఉన్న నివాస స్థలములు, గుడిసెలు, దుకాణాలు మొదలైనవాటి వేటికి తలుపులు కాని తాళాలు కాని ఉండవు. కలియుగం ప్రారంభం నుంచి ఈనాటి వరకు శని శింగనాపుర్ గ్రామంలో దొంగతనాలు, దోపిడీలు జరగలేదు. ఈ విషయాన్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానికులే కాకుండా పోలీసు రికార్డులు కూడా స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
దొంగతనానికి ప్రయత్నిస్తే మరణం తథ్యం
ఒకవేళ ఎవరైనా బయట నుంచి వచ్చిన వారు ఇవన్నీ నమ్మకుండా దొంగతనం చేయడానికి ప్రయత్నించి, అక్కడికక్కడే ఊరి పొలిమేర దాటేలోగా రక్తం కక్కుకుని చనిపోయారు. మరికొందరు దీర్ఘకాల అనారోగ్యం, మానసిక సమతుల్యత లేకపోవడం వంటి వివిధరకాల శిక్షలు అనుభవించారు. ఈ విషయాన్ని అక్కడి వైద్యులు కూడా స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఇలా దొంగతనానికి పాల్పడే వారు ఆరోగ్యంగా ఉన్న తదుపరి వారంలోపు పేరు తెలియని రోగాలతో బాధపడి చనిపోయారని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
తైలాభి షేకం
శనీశ్వరుని కృపకు పాత్రులు కావాలనుకునే వేలమంది భక్తులు ప్రతిరోజూ ఈ శని శింగనాపుర్ను దర్శిస్తారు. ప్రత్యేకించి శనివారం, శని త్రయోదశి, శని జయంతి వంటి ప్రత్యేక రోజుల్లో ఈ ఆలయ ప్రాంతమంతా విపరీతమైన రద్దీగా ఉంటుంది.
బయటి ఊర్లకు వెళ్లినా
ఇప్పటికీ ఈ శనిశింగనాపుర్ లో ఉన్న దాదాపు 6000 మంది ప్రజలు తమ ఇళ్లకు తలుపులు బిగించుకోరు. 24 గంటలూ ఆ ద్వారాలు తెరుచుకోనే ఉంటాయి. ప్రజలు ఎటువంటి భయం లేకుండా ఉంటారు. ఇతర ఊర్లకు వెళ్లే సమయంలో కూడా తమ ఇంటికి గొళ్లెం, తాళాలు వేయరు. తాము ఎక్కడికి ఎన్ని రోజులు వెళ్లినా ఆ శనీశ్వరుడు తమ సంపదను కాపాడుతారని ఇక్కడి వారి నమ్మకం. ఇంతటి మహత్యం ఉన్న ఈ గ్రామాన్ని మనం కూడా సందర్శించి శనిభగవానుని అనుగ్రహం పొందుదాం.
ఓం శనైశ్చరాయ నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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