శని అమావాస్య ప్రత్యేకతలు ఏమిటి? దోష నివారణకు ఏం చేయాలి?

శని అమావాస్య విశిష్టత! ఆ రోజు ఎలాంటి పరిహారాలు పాటించాలి?

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 20, 2025 at 5:16 AM IST

Shani Amavasya Importance : జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం జాతకంలో ఏలినాటి శని కానీ, అర్ధాష్టమ శని కానీ, అష్టమ శని దశలు జరుగుతున్నప్పుడు ఆర్థిక సమస్యలు, రుణబాధలు, అనారోగ్య సమస్యలు, ఉద్యోగంలో అస్థిరత, వ్యాపారంలో నష్టాలు, ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు వంటి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ఇలాంటి ఇబ్బందుల నుంచి ఉపశమనం పొందాలంటే అరుదుగా వచ్చే శని అమావాస్య రోజు కొన్ని ప్రత్యేక పరిహారాలు పాటించాలని జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా శని అమావాస్య ఎప్పుడు? ఆ రోజు ఎలాంటి పరిహారాలు పాటించాలి? అనే ఆసక్తికర విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
శని అమావాస్య అంటే?
శనివారం అమావాస్య కలిసి ఒకే రోజు వస్తే దానిని శని అమావాస్య అంటారు.
శని అమావాస్య ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం డిసెంబర్ 19 శుక్రవారం ఉదయం 6:40 నిమిషాల నుంచి డిసెంబర్ 20, శనివారం ఉదయం 8:35 నిమిషాల వరకు మార్గశిర బహుళ అమావాస్య తిథి ఉంది. సూర్యోదయంతో తిథి గణిస్తారు కాబట్టి డిసెంబర్ 20, శనివారం రోజునే అమావాస్య తిథి గా లెక్కించాలని పంచాంగ కర్తలు సూచిస్తున్నారు. ప్రత్యేకించి ఈ రోజు శనివారం కూడా కాబట్టి ఈ అమావాస్యను శని అమావాస్యగా జరుపుకుంటాం.
శని అమావాస్య విశిష్టత
శనివారం అమావాస్య ఒకే రోజు వస్తే దానిని శని అమావాస్య గా పరిగణిస్తారు.శని దోష నివారణకు ఇది శ్రేష్ఠమైన రోజు. ఈ విశిష్టమైన రోజున శని దేవుడికి ప్రీతికరమైన పనులు చేస్తే ఆయన అనుగ్రహానికి పాత్రులవుతారు. ఏడాదిలో ఒకటి రెండుసార్లు మాత్రమే అరుదుగా వచ్చే ఈ శని అమావాస్య రోజు శని దోషాల నుంచి విముక్తి కోసం ఎలాంటి పరిహారాలు పాటించాలో చూద్దాం.
తైలాభిషేకం
శని అమావాస్య శని భగవానునికి ఎంతో ప్రీతికరమైన రోజు. ఈ రోజు నల్ల నువ్వుల నూనెతో శనికి అభిషేకం చేయించడం వల్ల శని అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చు. నవగ్రహ ప్రతిష్ట ఉన్న ఏ ఆలయానికైనా వెళ్లి ముందు శివ దర్శనం చేసుకుని అనంతరం నవగ్రహాలకు నమస్కరించుకోవాలి. అనంతరం గోత్రనామాలు అర్చకునికి చెప్పి శనికి తైలాభిషేకం చేయించుకోవాలి. అభిషేకం పూర్తయ్యాక నవగ్రహాలకు తొమ్మిది ప్రదక్షిణాలు చేసి అలాగే వెళ్లి శివుని దర్శించుకుని ఇంటికి వెళ్ళవచ్చు. శనికి అభిషేకం చేయించాక కాళ్ళు కడగాల్సిన అవసరం లేదు. ఇలా శనికి భక్తిశ్రద్ధలతో తైలాభిషేకం చేయిస్తే శని భగవానుని అనుగ్రహంతో శని దోషాలు తొలగిపోతాయి.
ఇలా కూడా చేయవచ్చు
సాధారణంగా శని త్రయోదశి, శని అమావాస్య లాంటి ప్రత్యేక రోజుల్లో నవగ్రహాల దగ్గర రద్దీగా ఉంటుంది. అందుచేత తైలాభిషేకానికి ఎక్కువ సమయం వెచ్చించలేని వారు శని భగవానుని సమీపంలో నువ్వుల నూనెతో దీపారాధన చేసి, ఒక తమలపాకులో బెల్లం, నువ్వులు శని పాదాల వద్ద ఉంచి నమస్కరించుకుంటే శని అనుగ్రహంతో దోషాలు తొలగిపోతాయని శాస్త్రం చెబుతోంది.
నువ్వుల దానం
శని అమావాస్య రోజు ఆలయ పూజారికి నువ్వులు, దక్షిణ తాంబూలాలతో దానం చేసి నమస్కరించుకుంటే కూడా శని దోషాలు తొలగి పోతాయి.
శని దీపం
శని అమావాస్య రోజు ఆలయానికి వెళ్లలేని వారు ఇంట్లోనే శని దీపం వెలిగించుకోవడం ద్వారా శని అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చు అని పండితులు చెబుతున్నారు. ఇంట్లో పడమర దిక్కున ఒక పీట మీద బియ్యం పిండితో ముగ్గు వేసి ఒక మట్టి ప్రమిద మీద మరో మట్టి ప్రమిద ఉంచి అందులో నువ్వుల నూనె పోయాలి. అనంతరం ఎనిమిది వత్తులను ఒక వత్తిగా చేసి నూనెలో వేసి పడమర దిక్కు వైపు వెలిగేలా దీపం వెలిగించాలి. తర్వాత ఈ దీపాన్నే శని దేవునిగా భావించి భక్తితో 9 సార్లు ప్రదక్షిణాలు చేసి నమస్కరించుకోవాలి. ఈ రోజు సాయంత్రం వరకు ఉపవాసం ఉంటే మంచిది.
హనుమ ఆరాధన
శని అమావాస్య రోజున హనుమంతుడికి ప్రత్యేక పూజలు చేయించడం వల్ల కూడా శని దోష ప్రభావం తగ్గుతుంది. హనుమంతుని భక్తులను శని ఇబ్బంది పెట్టడు. అందుకే హనుమను ఆరాధించే వారికి శని బాధలు ఉండవని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
రావి చెట్టు దగ్గర దీపారాధన
శని అమావాస్య రోజు శనికి తైలాభిషేకం చేయించడం వీలు కాకపోతే రావి చెట్టు దగ్గర నువ్వుల నూనెతో దీపాన్ని వెలిగించి నట్లయితే శని దేవుడి కరుణ కటాక్షాలు లభిస్తాయి. సాధారణంగా సాయంత్రం ఈ దీపం వెలిగిస్తే మంచిదని చెప్తారు. దీపారాధనకు ముందు 7 లేదా 9 ప్రదక్షిణలు చేస్తే మరింత మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయని శాస్త్రవచనం.
ఈ దానాలు శ్రేష్టం
శని అమావాస్య రోజున పేదవారికి బట్టలు, చెప్పులు, డబ్బు, నల్లటి వస్తువులు వంటి వాటిని దానం చేయడం వల్ల శని దేవుడి కరుణా కటాక్షాలు లభిస్తాయి. అలాగే ఈ రోజు దేవాలయాల్లో అన్నదానం నిర్వహించడం కూడా శుభాలనిస్తుంది.
శని దేవుడు నిజంగా ఇబ్బంది పెడతారా?
శనిదేవుని కర్మఫలదాత. మనం పూర్వజన్మలో చేసిన పాపపుణ్యాలు అనుసరించి ఫలితాలను ఇచ్చే న్యాయదేవత శని భగవానుడు. అంతేకాని శని ఎవరినీ ఉద్దేశపూర్వకంగా బాధ పెట్టడు. ఏ కష్టమైనా, నష్టమైనా మనం చేసిన కర్మను అనుసరించే ఉంటాయి.
శుభ ఫలితాలు కూడా ఇస్తాడు
శని దేవుడు శుభ ఫలితాలను కూడా ఇస్తాడు. నిజాయితీగా, కష్టపడి పనిచేసే వారికి శని మహాదశ లో మంచి ఉద్యోగాలు, అధికారం, పేరు, డబ్బు వస్తాయి. అంతేకాదు ఎవరికైనా శని దశ జరుగుతున్న సమయంలోనే వివాహం, సంతానం, ఉద్యోగం, అధికారం, ఆస్తులు కూడబెట్టే అవకాశాలు కలుగుతాయి.
శనిదేవుని ప్రత్యేక ఆలయ సందర్శనం
శని అమావాస్య రోజు శని శింగణాపూర్, మందపల్లి శనీశ్వర స్వామి ఆలయం వంటి శని ప్రత్యేక ఆలయాల సందర్శనం వలన శుభ ఫలితాలు వేగంగా వస్తాయని పండితులు చెబుతున్నారు.
శని అమావాస్య రోజు ఈ ప్రత్యేక పరిహారాలు పాటించడం వలన ముందుగా కష్టాలను ధైర్యంగా ఎదుర్కోగల శక్తి, సహనం లభిస్తాయి. క్రమంగా దోషాలు తొలగి శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి.
రానున్న శని అమావాస్య రోజు మనం కూడా ఈ ప్రత్యేక పరిహారాలు పాటించి శని భగవానుని అనుగ్రహంతో సకల దోషాల నుంచి విముక్తి పొందుదాం.
ఓం శ్రీ శనైశ్చరాయ నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

SHANI AMAVASYA IMPORTANCE
SACRED DAY SHANI AMAVASYA
WHAT TO DO ON SHANI AMAVASYA
SHANI AMAVASYA REMEDIES
SHANI AMAVASYA IMPORTANCE

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

