శని దోషాల నివారణకు ప్రత్యేకమైన మహాలయ అమావాస్య- వేంకటేశ్వర స్వామిని ఇలా పూజిస్తే శుభ ఫలితాలు!
అక్టోబర్ 10, 2026న శనివారం అమావాస్య రావడంతో ఈ రోజును శని అమావాస్యగా పరిగణిస్తారు. అర్ధాష్టమ శని దోషాలు ఉన్నవారు ఈ రోజున పూజలు, దానధర్మాలు, పితృ స్మరణ వంటి ఆచారాలు పాటిస్తారు.
Published : October 10, 2026 at 5:23 AM IST
Shani Amavasya 2026 : అక్టోబర్ 10 శనివారం అమావాస్య తిథితో కూడి ఉన్నందున ఈ అమావాస్యను శని అమావాస్య అంటారు. అంతేకాకుండా మహాలయ పక్షం చివరలో వచ్చే మహాలయ అమావాస్య శనివారం రావడం మరింత విశేషమని పండితులు అంటున్నారు. సాధారణంగా శనివారం అమావాస్య రోజు శని భగవానుని జన్మదినం అయినందున ఈ అమావాస్యను శని అమావాస్య అంటారు. ఇంతటి ప్రత్యేకమైన రోజున ఇటు శని భగవానుని పూజించడంతో పాటు, కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైన శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆరాధనకు కూడా శ్రేష్టమని హిందూ ధర్మశాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ఈ విషయం గురించి మరిన్ని విషయాలు విపులంగా తెలుసుకుందాం.
శని అమావాస్య వేంకటేశ్వర స్వామికి ఎందుకు ప్రత్యేకం?
శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి జన్మ నక్షత్రం శ్రవణా నక్షత్రం, మకర రాశి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మకర రాశికి అధిపతి శని భగవానుడు. అలాగే శనివారం ఇటు ఏడుకొండలవానికి, అటు శని భగవానునికి కూడా ప్రీతికరమైనదే! అందునా మహాలయ అమావాస్య! ఇంతటి అరుదైన రోజున శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి అనుగ్రహం కోసం పాటించే ఆధ్యాత్మిక పరిహారం వలన ఏలినాటి శని, అర్ధాష్టమ శని, అష్టమ శని వంటి దోషాలు తొలగుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ పరిహారాలు ఏమిటి? ఎవరు పాటించాలి? అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం.
ఎవరు పాటించాలి?
ఏలినాటి శని దోషం, అష్టమ శని, కుజ దోషం, పితృ దోషం, ఆర్థిక సమస్యలు ఉన్నవారు, కోర్టు కేసులు, శత్రు సమస్యలు, వ్యాపార నష్టాలు, కుటుంబ కలహాలు ఎదుర్కొంటున్న వారు శని అమావాస్య రోజు కొన్ని ప్రత్యేక పరిహారాలు పాటించడం ద్వారా దోష నివృత్తి పొందవచ్చు.
ఈ పరిహారం ఎప్పుడు చేయాలి?
అక్టోబర్ 10, శనివారం, అమావాస్య కలిసి వచ్చినందున ఈ రోజు అత్యంత శక్తివంతమైనది. ఈ రోజు బ్రహ్మముహూర్తం అనగా ఉదయం 4 గంటల నుంచి 6 గంటల మధ్య ఈ పరిహారం చేయడం శ్రేష్టం. అలాగే సాయంత్రం సూర్యాస్తమయం తరువాత రాత్రి 9 నుంచి 12 మధ్యలో చేయడం కూడా శుభకరమని పండితులు చెబుతున్నారు.
ఈ నియమ నిబంధనలు తప్పనిసరి
శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి అనుగ్రహం కోసం పరిహారం ఆచరించే వారు ఈ రోజు పూజకు ముందు ఉపవాసం ఉండాలి. ఇల్లంతా గోమయంతో శుభ్రం చేసుకోవాలి. తలారా స్నానం చేసి పూజకు ఉపక్రమించాలి. సత్యం పలకడం, ప్రియమైన మాటలు మాట్లాడడం, కోపాన్ని విడిచి ప్రశాంతంగా ఉండడం వంటి శుద్ధాచారంతో ఉండాలి. పూజామందిరాన్ని శుభ్రం చేసుకుని వేంకటేశ్వర స్వామిని గంధ పుష్పాలతో అలంకరించాలి. తులసి దళాలతో పూజించాలి. ఆవు నెయ్యి దీపం తప్పనిసరి.
సంపూర్ణ పూజా విధానం
ముందుగా అవాహన మంత్రంతో వేంకటేశ్వర స్వామిని ఆహ్వానించాలి. గురువు నుంచి ఉపదేశం పొందిన శ్రీనివాసుని బీజాక్షర మంత్రం 108 సార్లు జపించాలి. ధన సమృద్ధి కోసం బీజాక్షరాలు పఠించాలి. శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి అష్టోత్తర శతనామావళి పఠించాలి. కొబ్బరికాయ కొట్టి, ఆవుపాలతో తయారు చేసిన పాయసాన్ని నివేదించాలి. చివరగా కర్పూర నీరాజనం ఇచ్చి, క్షమాపణ ప్రార్థనతో పూజ ముగించాలి.
పూజాఫలం
శనివారం, అమావాస్య రోజు ఈ విధంగా శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని పూజిస్తే, శని దోష నివారణ అవుతుంది. పితృదోషం నుంచి విమోచనం, పితృ శాంతి కలుగుతుంది. శత్రు నిర్మూలనం అవుతుంది. ధన సమృద్ధి, వ్యాపారాభివృద్ధి, కుటుంబ శాంతి, అనారోగ్య నివారణ, ఆధ్యాత్మిక శక్తి వృద్ధి వంటి శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి అనుగ్రహం వలన ధన యోగం, రాజ యోగం సిద్ధిస్తుంది. గురు ముఖతా మంత్రాన్ని ఉపదేశం పొందని వారు "ఓం నమో వేంకటేశాయ" మంత్రాన్ని 1008 సార్లు జపిస్తే సరిపోతుంది. రానున్న శని అమావాస్య రోజు మనం కూడా శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి పూజిద్దాం. సకల గ్రహ దోషాల నుంచి విముక్తి పొంది శుభాలు పొందుదాం.
ఓం నమో వేంకటేశాయ!
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