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కూరగాయలతో శాకంబరీ అమ్మవారి అలంకరణ- దీని వెనకున్న పురాణ గాథ మీకు తెలుసా?

ఆషాఢ మాసంలో శాకంబరీ ఉత్సవాలు- ఆకుకూరలు, కూరగాయలు, పండ్లు, పూలతో అమ్మవారి అలంకరణ- కరువు కాటకాల నుంచి లోకాన్ని రక్షించి, సకల జీవులకు ఆహారాన్ని ప్రసాదించిన తల్లిగా శాకంబరీ దేవి

Shakambari Devi Temple
Shakambari Devi Temple (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 27, 2026 at 4:01 AM IST

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Shakambari Devi Temple : తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఆషాఢ మాసంలో వచ్చే పౌర్ణమికి ముందుగా మూడు రోజుల పాటు అంటే ఆషాఢ శుక్ల త్రయోదశి, చతుర్దశి, పౌర్ణమి రోజుల్లో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అమ్మవారి ఆలయాల్లో శాకంబరీ ఉత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతాయి. ఈ సందర్భంగా ఈ ఉత్సవాల సమయంలో అమ్మవారిని వివిధ రకాల తాజా కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, పండ్లు, పూలతో అద్భుతంగా అలంకరిస్తారు. ఈ అలంకరణ చూడటానికి చాలా మనోహరంగా ఉంటుంది. ఈ సందర్భంగా శాకంబరీ ఉత్సవాల విశిష్టతను, అతి ప్రాచీనమైన శాకాంబరీ ఆలయ విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

శాకాంబరీ ఉత్సవాల విశిష్టత
ఆషాఢ మాసంలో పౌర్ణమికి ముందు వచ్చే మూడు రోజుల పాటు శాకాంబరీ ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతాయి. ఈ ఏడాది జులై 27, 28, 29 తేదీల్లో ఈ శాకాంబరీ ఉత్సవాలు జరగనున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రాలలో శాకంబరీ దేవి ఉత్సవాలు చాలా ఘనంగా జరుగుతాయి.

ఎవరీ శాకాంబరీ దేవి?
శాకంబరీ దేవి సృష్టి పోషణకు, వృక్షసంపదకు అధిష్టాన దేవత. ఆమెను ఆదిపరాశక్తి అయిన దుర్గాదేవి అవతారంగా భావిస్తారు. లోకంలో కరువు కాటకాలను రూపుమాపి, సకల జీవులకు ఆహారాన్ని, వర్షాలను ప్రసాదించే తల్లిగా ఈమెను భక్తులు కొలుచుకుంటారు.

శాకాంబరీ పేరు వెనుక అర్థం
'శాకం' అంటే కూరగాయలు, 'అంబరి' అంటే వస్త్రము లేదా ధరించేది అని అర్థం. సమస్త ప్రకృతిని, వృక్షాలను, కూరగాయలను తన వస్త్రాలుగా ధరించిన తల్లి కనుక ఈ జగన్మాతకు 'శాకంబరీ' అనే పేరు వచ్చింది.

శాకాంబరీ అవతారం వెనుక ఉన్న పౌరాణిక గాథ
పూర్వం ఒకప్పుడు భూమిపై భయంకరమైన కరువు ఏర్పడింది. వంద సంవత్సరాల పాటు వర్షాలు పడకపోవడంతో సమస్త జీవకోటి ఆహారం లేక అల్లాడిపోయింది. అప్పుడు మునులు, మానవులు పరమేశ్వరిని ప్రార్థించారు. వారి మొర ఆలకించిన ఆ జగన్మాత శాకంబరీ దేవిగా అవతరించి, తన శరీరం నుంచి అనేక రకాల ఆకుకూరలు, కాయగూరలు, పండ్లను సృష్టించి లోకాన్ని కరువు కాటకాల నుంచి రక్షించింది. ఆ తర్వాత ఈ తల్లి దుర్గాసురుడనే రాక్షసుడిని వధించి, వేదాలను కాపాడినట్లు దేవీ భాగవతం, మార్కండేయ పురాణాలలో వివరించి ఉంది.

ప్రసిద్ధ ఆలయాలకు శాకాంబరీ ఉత్సవాల శోభ
ఇంద్రకీలాద్రిపై వెలసిన కనకదుర్గమ్మ ఆలయంలో మూడు రోజుల పాటు శాకంబరీ ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తారు. వరంగల్ భద్రకాళీ దేవాలయంలో ఇక్కడ కూరగాయలు, పండ్లతో అమ్మవారిని అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. అలాగే ఐదో శక్తిపీఠమైన అలంపూర్ జోగులాంబ ఆలయంలో కూడా శాకాంబరీ దేవిగా అమ్మవారిని దర్శించుకోవచ్చు. ఇవే కాకుండా మన దేశంలో శాకంబరీదేవికి ప్రత్యేకించిన ఆలయాలు కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి. వాటిల్లో ముఖ్యమైనది 1700 ఏళ్లనాటి ప్రాచీనమైన శాకాంబరీ ఆలయ విశేషాలు తెలుసుకుందాం.

సరస్సు మధ్యలో వెలసిన శాకంబరీ దేవి ఆలయం
అతి ప్రాచీన దేవాలయాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో దేశంలోనే అతిపెద్ద ఉప్పునీటి సరస్సు సాంబార్ సరస్సు. ఈ సరస్సు మధ్యలో వెలసిన శాకాంబరీ ఆలయం భక్తుల పాలిట కొంగుబంగారమై విరాజిల్లుతోంది. 1700 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన ఈ ఆలయంలో అమ్మవారికి ఆకుకూరలు, కూరగాయలు నైవేద్యంగా సమర్పించడం విశేషం. ప్రతిఏటా వేలాదిమంది భక్తులు ఈ ఆలయాన్ని సందర్శించి అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని పొందుతుంటారు. ముఖ్యంగా చైత్ర నవరాత్రులు, ఆషాఢ మాసంలో, దసరా నవరాత్రులలో ఆలయ ప్రాంగణం జాతరను తలపిస్తుంటుంది.

ఆలయ విశేషాలు
శాకంబరి మాత ఆలయంలో అమ్మవారి విగ్రహం మోకాళ్ల వరకు మాత్రమే దర్శనమిస్తుంది. అమ్మవారి మోకాళ్లకు భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు చేస్తుంటారు. రాజస్థాన్‌లోని చౌహాన్ వంశస్థులతో పాటు, సుమారు 116 వివిధ వంశాలకు చెందిన ప్రజలు ఈమెను తమ కులదైవంగా పూజిస్తారు.

అన్నదానం
శాకాంబరీ ఆలయంలో ప్రతిరోజు అన్నదానం విశేషంగా జరుగుతుంది. అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పించిన ఆకుకూరలు, కూరగాయలు వృథా చేయకుండా అన్నదానంలో భాగంగా వంటలలో ఉపయోగిస్తారు. అమ్మవారి ఆలయంలో వెలసి ఉన్న సాంబార్ సరస్సు ఉప్పు నీటితో నిండి ఉన్నప్పటికీ ఆలయ పరిసరాలు మాత్రం నిత్యం పచ్చదనంతో విలసిల్లడం విశేషం.

ఎలా చేరుకోవాలి?
రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోని జైపూర్‌కు 90 కి.మీ దూరంలో ఉన్న ఈ ఆలయానికి జైపూర్ నుంచి రోడ్డు మార్గం ద్వారా సంభార్ సరస్సు వరకు చేరుకోవచ్చు. అక్కడి నుంచి కొండపై ఉన్న ఆలయానికి కాలినడకన కానీ, ప్రైవేటు వాహనాలలో కానీ చేరుకోవచ్చు. ఆషాఢ మాసంలో శాకాంబరీ అమ్మవారి ఆలయ దర్శనం వలన అనారోగ్య సమస్యలు తొలగుతాయని విశ్వాసం. అలాగే ఈ అమ్మవారిని దర్శించిన వారింట ఆహారానికి, పాడిపంటలకు లోటుండదని విశ్వాసం. మనం కూడా శాకాంబరీ అమ్మవారి ఆలయాన్ని దర్శించి తరిద్దాం.

ఓం శ్రీ మాత్రే నమః!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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