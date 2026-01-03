ETV Bharat / spiritual

పుష్య పౌర్ణమి రోజున అమ్మవారిని ఇలా పూజిస్తే- అనారోగ్య సమస్యలు మటుమాయం!

'శాకంబరీ' దేవత ఎవరు? - ఎందుకు ఆ పేరు వచ్చిందో తెలుసా? - ఈ ఒక్క పూజ చేశారంటే జీవితాంతం ఆహారానికి కొదవుండదు!

Shakambari Pournami Specialities
Shakambari Pournami Specialities (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 3, 2026 at 4:01 AM IST

3 Min Read
Shakambari Pournami Specialities : తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఒక ఏడాదిలో 12 పున్నములు వస్తాయి. ప్రతి పౌర్ణమి కూడా విశిష్టమైనదే! ముఖ్యంగా పున్నమి చంద్రుడు ప్రకాశించే సమయంలో చేసే దుర్గాదేవి ఆరాధన అత్యంత శుభ ఫలితాలనిస్తుంది విశ్వాసం. పుష్య మాసంలో వచ్చే పౌర్ణమిని పౌష్య పౌర్ణమి అని, శాకాంబరీ పౌర్ణమి అని అంటారు. 'పౌష్య' అనే పదానికి పోషణ ఇచ్చే శక్తి కలిగినదని అర్థం. అందుకే ఈ పౌర్ణమి రోజున దుర్గాదేవిని ఆహార ప్రధాతగా, పోషణ దేవతగా భావించి పూజించడం సంప్రదాయం. ఈ సందర్భంగా శాకాంబరీ పౌర్ణమి ఎపుడు వచ్చింది? శాకాంబరీ పౌర్ణమి విశిష్టత ఏమిటి? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

శాకాంబరీ పౌర్ణమి ఎప్పుడు? విశిష్టతేంటి?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం నూతన సంవత్సరం లో జనవరి 3, శనివారం రోజు పుష్య శుద్ధ పౌర్ణమి రోజును శాకాంబరీ పౌర్ణమిగా జరుపుకోవాలని పంచాంగ కర్తలు సూచిస్తున్నారు. హిందూ మత విశ్వాసాల ప్రకారం, శాకాంబరీ పూర్ణిమకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. శాకంబరి మాత గురించి పురాణాల్లో అనేక కథలు ప్రాచుర్యంలో ఉన్నాయి. ఒకప్పుడు భూమిపై ఏర్పడిన కరువును రూపుమాపేందుకు భగవతీ దేవి శాకంబరీ రూపంలో దర్శనమిచ్చింది. శాకాంబరీ పూర్ణిమను శాకాంబరీ జయంతిగా కూడా జరుపుకుంటారు.

శాకాంబరీ పౌర్ణమి వెనుక ఉన్న పురాణగాథ
పురాణాల ప్రకారం, దుర్గమ అనే రాక్షసుడు ఘోర తపస్సు చేసి దుర్గా దేవి నుంచి నాలుగు వరాలు పొందుతాడు. ఆ తర్వాత దేవుళ్లకు సమర్పించే నైవేద్యాలు, ఆరాధనలు అన్నీ తనకే సమర్పించాలని కోరుకుంటాడు. అంతటితో ఆగకుండా ప్రజలందరినీ పీడించేవాడు. దీంతో ప్రజలు కష్టాలపాలయ్యారు. దేవతలకు సమర్పించవలసిన నైవేద్యం సక్రమంగా సమర్పించినప్పుడే భూమిపై వర్షాలు కురుస్తాయి. రాక్షసుని కారణంగా దేవతలకు నైవేద్యాలు నిలిచిపోవడంతో భూమిపై తీవ్రమైన కరువు పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. సకాలంలో వర్షాలు కురవక, పంటలు పండక ప్రజలందరూ నానాయాతన పడ్డారు.

భూమిపై ఏర్పడిన కరువు కాటకాలు పోగొట్టడానికి మునులు, ప్రజలు నిరంతరం యాగాలు, తపస్సు చేయసాగారు. అప్పటి ప్రజలకు కలిగిన ఇబ్బందులు చూసి, శాకాంబరీ దేవి కంటి నుంచి నవరాత్రులు అంటే 9 రాత్రుల పాటు ఏకధాటిగా కన్నీళ్లు కారాయని, ఆ నీళ్లు నదిగా రూపాంతరం చెందాయని, దీని వల్లే కరువు ముగిసిందని కొన్ని శాస్త్రాలలో వివరించి ఉంది.

శాకాంబరీ దేవిగా వెలసిన దుర్గాదేవి
తన భక్తుల కష్టాలు విన్న దుర్గాదేవి వారికి ధాన్యాలు, పండ్లు, మూలికలు, పప్పు ధాన్యాలు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలతో అలంకరించి ఉన్న శాకాంబరీ దేవతగా దర్శనమిచ్చింది. అదే సమయంలో దుర్గమ అనే రాక్షసుడిని అమ్మవారు సంహరించడంతో భూమిపై వర్షాలు సమృద్ధిగా కురిసి పంటలు బాగా పండాయి. ఋషుల ప్రార్ధన మేరకు అమ్మవారు ఆనాటి నుంచి శాకాంబరీ దేవిగా భూమిపై వెలసి తన భక్తులకు ఆహారానికి లోటు లేకుండా అనుగ్రహించ సాగింది. అందుకే ఆ తల్లికి శాకాంబరీ అనే పేరు వచ్చింది.

శాకాంబరీ పౌర్ణమి పూజా విధానం
శాకాంబరీ పూర్ణిమ రోజున ప్రతి ఒక్కరూ విధిగా ఉపవాస వ్రతాన్ని ఆచరించి దుర్గా దేవిని పూజించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఈ రోజు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని దుర్గాదేవి ఆలయాల్లో అమ్మవారిని శాకాంబరీ దేవిగా రకరకాల కూరగాయలు, పండ్లు, పూలతో అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. మరుసటి రోజు ఉదయం అమ్మవారికి అలంకరించిన కూరగాయలు, పండ్లు భక్తులకు ప్రసాదంగా పంచి పెడతారు. ఈ ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తే జీవితంలో ఆహారానికి లోటుండదని, అనారోగ్య సమస్యలు దూరమవుతాయని విశ్వాసం.

రానున్న శాకాంబరీ పౌర్ణమి రోజు మనం కూడా దుర్గాదేవి ప్రతిరూపమైన శాకాంబరీ దేవిని పూజిద్దాం. సకల శుభాలు పొందుదాం.

ఓం శ్రీ దుర్గాదేవ్యై నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

