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ఆగస్టు 2న సికింద్రాబాద్​ ఉజ్జయిని మహంకాళి బోనాలు - ఆలయ చరిత్ర మీకు తెలుసా?

- తెలంగాణ సంస్కృతికి ప్రతీకగా బోనాల పండుగ - ఆషాఢ మాసంలో అత్యంత వైభవంగా అమ్మవారికి బోనం - సికింద్రాబాద్​ మహంకాళి అమ్మవారి విశిష్టతలు తెలుసా?

Secunderabad Ujjaini Mahankali Bonalu 2026
Secunderabad Ujjaini Mahankali Bonalu 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 30, 2026 at 4:55 PM IST

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Secunderabad Ujjaini Mahankali Bonalu 2026: తెలంగాణ ప్రాంతంలో అత్యంత ఘనంగా నిర్వహించే ఉత్సవాలు "బోనాలు". ఈ పండుగను తొలుత పెద్ద పండుగ, ఊర పండగ అనేవారు. కాలక్రమంలో బోనాలు, ఆషాఢ బోనాలు, లష్కర్‌ బోనాలు, మహంకాళి బోనాలు, ఉజ్జయిని బోనాలు అంటూ రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తున్నారు. బోనం అనేది భాషాపరంగా వికృతి శబ్దం, భోజనం.. ప్రకృతి శబ్దం. అమ్మవారికి సంప్రదాయబద్ధంగా అన్నంలో పాలు, బెల్లం కలిపి దీప జ్యోతి సమక్షంలో నివేదించడమే బోనం. ఈ క్రమంలోనే బోనాల చరిత్రతో పాటు సికింద్రాబాద్​ ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారి జాతరకు సంబంధించిన వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

రెండు నెలల ఉత్సవం: వర్షాకాలంలో వివిధ రకాల వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశముంది. అలా అనారోగ్యాలు దరిచేరకూడదని కోరుకుంటూ శక్తిస్వరూపిణి అయిన అమ్మవారికి భక్తిగా బోనం సమర్పిస్తారు. సూక్ష్మక్రిములను అరికట్టేందుకు- కుండకు వేపాకు అలంకరించి, పసుపు రాస్తారు. తెలంగాణలో ఇది రెండు మాసాల(ఆషాఢం, శ్రావణం) ఉత్సవం. ఆదివారం లేదా గురువారాల్లో ఒక్కో వారం ఒక్కో ప్రాంతంలో నిర్వహిస్తారు. ఈ పండుగ సమైక్యతా భావానికి దర్పణంగా నిలుస్తుంది.

బోనాల పుట్టుపూర్వోత్తరాలు: హైదరాబాద్‌ పరిసర ప్రాంతాల్లో 1813లో ప్లేగు వ్యాధి బీభత్సం సృష్టించింది. ఆ పరిస్థితి చూసి సైనిక దళంలో డోలీ మోసే సురితి అప్పయ్య చలించిపోయాడు. అతడు ఉజ్జయిని మహంకాళి దేవి భక్తుడు. ప్లేగు వ్యాధి సమసిపోయి ప్రజలందరూ సురక్షితంగా ఉంటే, ఉజ్జయిని నుంచి అమ్మవారి విగ్రహాన్ని తెచ్చి హైదరాబాదులో ప్రతిష్ఠిస్తానని మొక్కుకున్నాడు. కొన్ని రోజులకు పరిస్థితులు చక్కబడగా.. అతడు ఉజ్జయిని నుంచి మహాకాళి అంశను ఆవహింపజేసిన అమ్మవారి చెక్క విగ్రహాలు రెండింటిని తెచ్చి 1814 ఆషాఢమాసంలో సికింద్రాబాద్‌లో ప్రతిష్ఠించాడు. ఆ విగ్రహాలే మహంకాళి, మాణిక్యాలదేవి. మరుసటి ఏడాది ఆలయాన్ని నిర్మించారు. ఆషాఢంలో ప్రతిష్ఠించారు కనుక ప్రతి సంవత్సరం ఆ మాసంలోనే ఉత్సవాలు నిర్వహించడం ఆనవాయితీ అయ్యింది. 1864లో చెక్క విగ్రహాల స్థానంలో రాతి విగ్రహాలను నెలకొల్పారు.

బోనాల పండుగ ఎక్కడెక్కడ జరుపుతారు?: బోనాలను తెలంగాణతో పాటు రాయలసీమలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో నిర్వహిస్తారు. ముఖ్యంగా జంటనగరాల్లో ఆషాఢ మాసంలో ఈ ఉత్సవాలు విశేషంగా జరుగుతాయి. ఆషాఢమాస తొలి ఆదివారం నాడు గోల్కొండ జగదాంబిక ఆలయంలో పండుగ ఆరంభమౌతుంది. రెండో ఆదివారం బల్కంపేట ఎల్లమ్మ, సికింద్రాబాద్‌ ఉజ్జయిని మహంకాళి ఆలయాల్లో, మూడో ఆదివారం లాల్‌దర్వాజ మాతేశ్వరి, హరిబౌలీలోని అక్కన్న మాదన్న మహంకాళి ఆలయాల్లో జరుగుతుంది.

అలాగే నగరంలోని ఉప్పుగూడా, మీరాలం మండి, చిలుకలగూడ, సుల్తాన్‌ షాహి జగదంబ, శాలిబండ, అలీజా కోట్ల, గౌలిపుర ఎల్లమ్మ, చందూలాల్‌ బేల ముత్యాలమ్మ, దర్బార్‌ మైసమ్మ తదితర 18 ఆలయాల్లో ఉన్న దేవతా స్వరూపాలను కాళీమాతకి అక్కచెల్లెళ్లుగా భావించి, బోనం సమర్పిస్తారు. హైదరాబాద్‌ నలుదిక్కులా ఉన్న గ్రామదేవతల ఆలయాల్లో ఈ ఉత్సవాలు ఎంతో ఘనంగా జరుగుతాయి. న్యూ బోయిగూడలోని దండుమారెమ్మ ఆలయం కాళీమాత పుట్టిన స్థలంగా భావిస్తారు.

బోనాల పండగలో ముఖ్యమైన ఆచారాలు: ఉజ్జయిని మహంకాళి బోనాలను మూడు రోజుల పాటు ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. తొలిరోజు అమ్మకు నివేదన, రెండోరోజు రంగం, మూడోరోజు ఘట నిమజ్జనతో పూర్తవుతుంది. ఈ సంవత్సరం ఆగస్టు 2వ తారీఖున బోనాల పండగ, ఆగస్టు 3న రంగం కార్యక్రమం ఉంటుంది.

బోనం తయారీ: కొత్త మట్టికుండ చుట్టూ పసుపు రాసి సున్నం, కుంకుమ బొట్లు పెట్టి వేపాకులతో అలంకరణ చేస్తారు. కుండలో పాలు, బెల్లం కలిపిన వండిన అన్నం అమ్మకు సమర్పించే ప్రసాదం. కుండపైన జ్యోతి వెలిగిస్తారు.

వడి: బోనం కుప్పలను వడి అంటారు. అంటే భక్తులు తీసుకొచ్చిన బోనం ప్రసాదాన్ని ఒక దగ్గర కుప్పగా పోస్తారు.

ఫలహారం బండి: నైవేద్యాలను ఉంచే స్థలాన్ని ఫలహారం బండి అంటారు.

సాక: అమ్మవారికి ప్రత్యేకంగా సమర్పించే బెల్లం పాకాన్ని సాక పోయడం అంటారు.

తొట్టె పెట్టడం: వెదురుబద్దలతో తయారైన ఊయల సమర్పణను తొట్టె పెట్టడం అంటారు.

మాతంగి: రంగం చెప్పే స్త్రీని మాతంగి అంటారు. ఆమె అమ్మవారిని ఆవాహన చేసుకుని భవిష్యవాణి చెబుతుంది.

పోతురాజు: అమ్మవారి సోదరుడు పోతురాజు. ఇతడి రాకతోనే బోనాల పండుగ ప్రారంభమవుతుంది. ఒళ్లంతా పసుపు, నుదుట పెద్ద తిలకం, చేతిలో కొరడా, కాళ్లకు గజ్జలతో ఉంటాడు.

గావుపెట్టడం: ఫలహారం బండి దగ్గర మేకను బలి ఇస్తారు. మేకపోతు తలను, మొండెం నుంచి వేరుచేసేది పోతురాజే.

శివసత్తులు: శివపార్వతుల శక్తి రూపాలే శివసత్తులు. ఆ విన్యాసాలు, నృత్య కార్యక్రమాలు భక్తి పారవశ్యంతో నిండి ఉంటాయి.

ఘటం: కుండలో బోనం, కుండపై దీపం.. ఇదే ఘటం. ఈ ఘటాన్ని ఆలయ అర్చకుడు పండుగ రోజుల్లో సంప్రదాయబద్ధంగా తలపైన పెట్టుకొని అమ్మకు సమర్పిస్తాడు. దీనినే ఘట సమర్పణ అంటారు.

సాగనంపటం: చివరిరోజు సాగే ఊరేగింపును సాగనంపటం అంటారు. భాగ్యనగరం హరిబౌలీలోని అక్కన్న మాదన్న ఆలయంలో ఈ కార్యక్రమం ఘనంగా జరుగుతుంది. అన్ని ఆలయాల ఘటాల ఊరేగింపులు నయాపూల్‌ ప్రాంతానికి చేరుకుంటాయి. అక్కడ ఘట నిమజ్జన చేస్తారు.

నీళ్లలో కొలువైన జగన్మాత- బల్కంపేట ఎల్లమ్మ తల్లి మహిమ ఇదే! బోనాల సందర్భంగా జరిగే కల్యాణోత్సవాల విశిష్టత తెలుసా?

అమ్మవారికి బోనం ఎందుకు సమర్పిస్తారు? దీని విశిష్టత ఏమిటో మీకు తెలుసా?

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ఉజ్జయిని మహంకాళి బోనాల చరిత్ర
SECUNDERABAD UJJAINI MAHANKALI 2026

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