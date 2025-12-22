శివాలయ ప్రసాదాన్ని ఇంటికి తీసుకెళ్లకూడదా? చండీశ్వరుని కథలో దాగి ఉన్న శాస్త్ర రహస్యం
చండీశ్వరుని కథలోని విశేషాలు- తండ్రి కాళ్లు నరికిన చండీశ్వరుడు- పరమేశ్వరుడి కుటుంబంలో తన స్థానం
Published : December 22, 2025 at 4:23 AM IST
Chandiswarudu Story In Telugu : సాధారణంగా శివాలయంలో ప్రసాదాన్ని ఇంటికి తీసుకు వెళ్లకూడదని అభిప్రాయం కొందరిలో ఉంటుంది. అయితే ఇది శాస్త్ర సమ్మతం కాదు. శివాలయంలో దేవునికి కొట్టిన కొబ్బరికాయను చండీశ్వరునికి చూపించిన తర్వాతనే ఆయన అనుమతి తీసుకుని లక్షణంగా ఇంటికి తీసుకు వెళ్ళచ్చని శివపురాణంలో వివరించి ఉంది. ఈ సందర్భంగా ఎవరి చండీశ్వరుడు? శివునికి చండీశ్వరునికి ఉన్న అవినాభావ సంబంధమేమిటి? అనే ఆసక్తికర విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఎవరి చండీశ్వరుడు?
పూర్వం ఆకాశలింగం గా ఖ్యాతి చెందిన చిదంబరక్షేత్రంలో యచ్చదత్తనుడు అనబడే బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు. ఆయనకు విచారశర్మ అనే కొడుకు ఉన్నాడు. విచారశర్మ చక్కగా వేదం నేర్చుకుని ఉచ్చారణ దోషం లేకుండా వేదమును చక్కగా సుస్వరంతో చదివేవాడు. ఎప్పుడూ స్వరం తప్పేవాడు కాదు. ఇతను గోవులు సాక్షాత్తు దేవతలని నమ్మినవాడు.
గోవులను జాగ్రత్త కాపాడిన విచారశర్మ
ఒకసారి విచారశర్మ నివసించే గ్రామంలో నివసించే ఒక గోవుల కాపరి ఆవును కొడుతూ తీసుకు వెళ్లడం చూసిన విచారశర్మ బాధపడి అతనితో "రేపటి నుంచి ఈ ఆవులను నేనే కాస్తాను, నీవు ఈ ఆవులను కొట్టవద్దు!" అని చెప్పాడు. అందుకు అతడు అంగీకరించాడు. విచారశర్మ చూస్తే సద్బ్రాహ్మణుడు, బ్రహ్మచారి వేదం చదువుకున్నవాడు ఆవులను కాపాడితే మంచిదే కదా అని ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళందరూ వాళ్ళ ఆవులను కాచేపనిని విచారశర్మకే అప్పజెప్పారు. విచారశర్మ వేదమంత్రాలు చదువుతూ ఆవులను ప్రేమతో స్పృశిస్తూ వాటిని జాగ్రత్తగా కాపాడుతుండేవాడు. వేదంలో కొన్ని పన్నాలకు కొన్నికొన్ని శక్తులు ఉంటాయి. విచారశర్మ ఆవులను రక్షించడానికి ఆ పన్నాలను చదువుతూ వాటిని జంతువుల నుంచి జాగ్రత్తగా కాపాడేవాడు.
క్షీరధారలను విడిచి పెట్టిన గోవులు
విచారశర్మ ఆవులను ప్రేమగా చూడడంతో ఆవులు కూడా సంతోషించి ఆ పిల్లవాడు కూర్చున్న చోటికి వచ్చి అతడు మంచినీళ్ళు తాగడానికి తెచ్చుకున్న కుండలో పాలు విడిచి పెట్టేస్తుండేవి. అలాగే ప్రతిరోజూ ఇచ్చే పాల కన్నా ఎక్కువ పాలను ఇంటిదగ్గర ఇచ్చేవి.
శివాభిషేకం
విచారశర్మ ఆవులు విడిచిపెట్టిన పాలతో శివాభిషేకము చేయదలచాడు. భక్తిశ్రద్ధలతో రుద్రం చదువుతూ ఇసుకతో శివలింగం తయారు చేసి ఈ పాలను తీసి రుద్రాధ్యాయంతో అభిషేకం చేస్తూ ఉండేవాడు. ఒకరోజు ఒక వెర్రివాడు ఆ మార్గంలో వెళుతూ 'అయ్యో, ఈ పిల్లవాడు గోవు పాలను ఇసుకలో పోసేస్తున్నాడు' అని వెళ్లి ఆ పిల్లవాడి తండ్రికి ఈ విషయాన్ని చెప్పాడు.
తండ్రి ఆగ్రహం
ఈ విషయం తెలిసి విచారశర్మ తండ్రి యచ్చదత్తనుడికి కోపం వచ్చింది. మరుసటి రోజున కొడుకు కన్నా ముందే బయలుదేరి అడవికి వచ్చి ఆవులు మేసే చోట చెట్టెక్కి కూర్చున్నాడు. అరణ్యాలలో క్రూర మృగాలు ఎక్కువ కాబట్టి తనతో పాటు ఒక గొడ్డలి కూడా తెచ్చుకుని చెట్టెక్కి కూర్చున్నాడు.
విచారశర్మ భక్తిపారవశ్యం
కొంత సమయం గడిచాక కొడుకు ఆవులను తీసుకువచ్చి అక్కడ ఆవులను విడిచిపెట్టాడు. ఆవులు హాయిగా మేత మేస్తున్నాయి. విచారశర్మ సైకత లింగమును తయారుచేసి సైకత ప్రాకారములతో శివాలయ నిర్మాణం చేశాడు. తరువాత చక్కగా ఆవులు తమంత తాముగా విడిచిపెట్టిన పాలతో రుద్రం చదువుతూ అభిషేకం చేసుకుంటున్నాడు. ఆయన మనస్సు ఈశ్వరుని యందు లయం అయిపోయింది. అతను పరవశించిపోతూ సైకత లింగానికి అభిషేకం చేస్తున్నాడు. అది చూసి తండ్రి ఆగ్రహం చెంది 'వీడు ఇసుకలో పాలు పోస్తున్నాడని దూరంగా చెట్టు మీద ఉన్న తండ్రి చెట్టు దిగి పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చి పెద్ద పెద్ద కేకలువేసి పిల్లాడిని కొట్టాడు. అయితే ఆ పిల్లవాడికి బాహ్యస్మృతి లేదు. శివునికి అభిషేకంచేస్తూనే ఉన్నాడు. విపరీతమైన ఆగ్రహంతో యచ్చదత్తనుడు కాలితో సైకతలింగాన్ని తన్నాడు. ఆ ధాటికి శివలింగం ఛిన్నాభిన్నమయింది. అప్పుడు ఆ పిల్లవాడికి బాహ్యస్మృతి వచ్చింది.
తండ్రిని చంపిన విచారశర్మ
ఎప్పుడైతే సైకత శివలింగం చిన్నాభిన్నం కావడంతో విచారశర్మ ఆ పని చేసింది తండ్రా, మరొకరా అని చూడలేదు! శివలింగాన్ని తన్నిన పాదాలు ఉండడానికి లేదని గొడ్డలిని బలంగా తండ్రిపైకి విసిరాడు. దానితో విచారశర్మ తండ్రి రెండు కాళ్లు తొడల వరకు తెగిపోయాయి. నెత్తుటి ధారలు కారిపోతున్నాయి. విచారశర్మ తన తండ్రితో "శివలింగాన్ని తప్పినందుకు నీవు ఈ ఫలితం అనుభవించవలసిందే’ అన్నాడు. నెత్తురు కారి తండ్రి మరణించాడు.
ప్రత్యక్షమైన పార్వతీపరమేశ్వరులు
ఆశ్చర్యంగా అక్కడ ఛిన్నాభిన్నమయిన సైకత లింగం నుంచి పార్వతీపరమేశ్వరులు ప్రత్యక్షమయ్యారు. పార్వతి పరమేశ్వరులు విచార శర్మను చూసి ఎంతో ఆదరంతో "నాయనా, ఇంత భక్తితో మమ్మల్ని ఆరాధించావు. నా పట్ల అపచారం జరిగిందని తండ్రని కూడా చూడకుండా రెండు కాళ్ళు నరికేశావు. మనుష్యుడవై పుట్టి తపస్సు చేయకపోయినా వరం అడగకపోయినా నీకు వరం ఇస్తున్నాను. ఇవాల్టి నుంచి నీవు మా కుటుంబంలో అయిదవ వాడవు. నేను, పార్వతి, గణపతి, సుబ్రహ్మణ్యుడు తరువాత అయిదవ స్థానం నీదే! నిన్ను చండీశ్వరుడు అని పిలుస్తారు. ఇకనుంచి శివాలయంలో నా ప్రసాదం నీకు చూపించిన తర్వాతనే భక్తులు ఇంటికి తీసుకెళ్లాలి. లేకపోతే ఆ ప్రసాదం వలన అనుగ్రహం లభించదు." అని శివుడు చండీశ్వరునికి వరం ఇచ్చాడు.
శంకరుని అనుగ్రహం
శివాలయంలో ప్రదక్షిణ వలయంలో గర్భాలయంలో శివలింగానికి కుడి చేతివైపు ఆలయం వెలుపల చండీశ్వరుని విగ్రహం ఉంటుంది. చండీశ్వరుడు ఎప్పుడూ శంకరుని ధ్యానం చేస్తూ ఉత్తర ముఖంగా కూర్చుని ఉంటాడు. చండీశ్వరుడు బహిర్ముఖుడై ఉండడు. ఎప్పుడు కళ్ళు మూసుకుని శివధ్యానతత్పరుడై ఉంటాడు. చండీశ్వరుని సమక్షంలో పెద్దగా మాట్లాడకూడదు. ఆయనను పిలిస్తే ఆయనకు కోపం వస్తుంది. అందుకని ఆయనకు 'ధ్వనిశ్చండుడు' అని పేరు.
చిటికల చండీశ్వరుడు పేరు ఇందుకే!
మనలో చాలామంది తెలిసీ తెలియక శివాలయంలో కొట్టిన కొబ్బరికాయ ఇంటికి తీసుకు వెళ్ళకూడదని గోడల మీద పెట్టి వెళ్లిపోతుంటారు. కానీ ఇది చాలా తప్పు. అలా వదిలిపెట్టి వెళ్ళకూడదు. శాస్త్ర ప్రకారం శివాలయంలో కొబ్బరికాయ కొట్టిన తర్వాత ఆ ప్రసాదాన్ని తీసుకుని చండీశ్వరుని దగ్గరకు వెళ్ళి చిన్న చిటిక మాత్రం వెయ్యాలి. చిటిక వేస్తే ధ్యానమునందు ఉన్నవాడు కళ్ళు విప్పి కోపంగా చూసి భక్తునితో "ఓహో మా స్వామిని ఆరాధించావా? ప్రసాదం తీసుకున్నావా? సరి అయితే తీసుకు వెళ్ళు’ అని అంటాడంట! ఆయనకు చూపించిన తర్వాత ఆ ప్రసాదం మీద మనకు పూర్ణాధికారం ఉంటుంది. అందుకే ఆయనకి చిటికల చండీశ్వరుడు అని పేరు.
ప్రసాద తిరస్కారం మహాదోషం
శివాలయంలో ఇచ్చిన కొబ్బరి చెక్కలు గాని, ప్రసాదం కానీ అక్కడ వదిలి వెళ్లడం మహాపాపం. నందీశ్వరుని దగ్గర పెట్టకూడదు. చండీశ్వర సమక్షంలో చిన్నగా చిటికె వేసి ప్రసాదాన్ని చూపించి ఇంటికి నిరభ్యంతరంగా తీసుకువెళ్లచ్చు. అంత పరమ పావనమైన స్థితికి చేరినవాడు చండీశ్వరుడు. ద్రవిడ దేశంలో శివాలయంలో ఊరేగింపు జరిగితే నందిని తీసుకు వెళ్ళరు. ఊరేగింపులో చండీశ్వరుడు ఉంటాడు. పార్వతీ పరమేశ్వరులు, గణపతి, సుబ్రహ్మణ్యుడు, చండీశ్వరుడు ఈ అయిదింటిని ఊరేగింపుగా తీసుకువెళ్తారు. ఈ విధంగా పరమేశ్వరుడు తన కుటుంబంలో చండీశ్వరునికి అయిదవ స్థానం ఇచ్చి ఆదరించాడు. ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.