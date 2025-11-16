ETV Bharat / spiritual

వృశ్చిక సంక్రమణం మహాపుష్కర కాలం- ఆ 24 నిమిషాల్లో స్నానం చేస్తే అపార పుణ్యం!

వృశ్చిక సంక్రమణం విశిష్టత మీకోసం

Vrischika Sankranti
Vrischika Sankranti (GEtty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 16, 2025 at 2:57 AM IST

Vrischika Sankranti Benefits In Telugu : సూర్యుడు ప్రతి నెల ఒక రాశి నుంచి ఇంకో రాశిలోకి ప్రయాణిస్తుంటాడు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం తులా రాశిలో ఉన్న సూర్యుడు నవంబర్ 16, ఆదివారం రోజు వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. సూర్యుడు ఇలా ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి మారడాన్ని సంక్రాతి అని, సంక్రమణం అని అంటారు. సూర్యుడు ఏ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తే ఆ రాశి పేరిట సంక్రాతి ఏర్పడుతుంది. ఈ సందర్భంగా వృశ్చిక సంక్రాతి రోజు సూర్యుని ఎలా ఆరాధించాలి? ఏ విధమైన దానధర్మాలు చేయాలి అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

వృశ్చిక సంక్రమణం ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం నవంబర్ 16 వ తేదీ ఆదివారం మధ్యాహ్నం 1:36 నిమిషాలకు సూర్యుడు వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఇందులో మధ్యాహ్నం 01:12 నుంచి 01:36 వరకు మధ్యలో ఉన్న కాలాన్ని మహా పుష్కర కాలం అని అంటారు. ఈ సమయంలో నదుల్లో కానీ, సముద్రంలో కానీ స్నానం చేయడం శుభకరమని పండితులు చెబుతారు.

వృశ్చిక సంక్రమణం విశిష్టత
వృశ్చిక సంక్రాంతి సమయంలో పుణ్య నదులలో స్నానం ఆచరించి దానధర్మాలు, శ్రాద్ధం, తర్పణాలు చేయడం వల్ల విశేష ఫలితాలు వస్తాయని పండితులు చెబుతున్నారు. అంతేకాదు పరమ పవిత్రమైన కార్తిక మాసంలో సూర్యుడు తులా రాశి నుంచి వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రయాణించడం శుభ సూచకమని జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు. ప్రత్యేకించి ఈ ఏడాది వృశ్చిక సంక్రమణం సూర్యునికి ప్రీతికరమైన ఆదివారం రావడం మరింత విశేషమని పండితులు అంటున్నారు. ఈ వృశ్చిక సంక్రమణం రోజు చేసే సూర్యుని ఆరాధన వలన ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం, కార్య సిద్ధి కలుగుతాయని, శత్రు పీడలు తొలగుతాయని శాస్త్రం చెబుతోంది. ఈ సందర్భంగా వృశ్చిక సంక్రమణం రోజు శాస్త్రంలో సూచించిన విధంగా సూర్యుని ఆరాధన ఎలా చేయాలో చూద్దాం.

సూర్యుని ఇలా పూజించాలి
వృశ్చిక సంక్రాతి రోజున సూర్యోదయం కంటే ముందే నిద్ర లేచి కుదిరితే నదీస్నానం కానీ, సముద్ర స్నానం కానీ చేయాలి. అనంతరం నదీజలాల్లో సూర్యునికి అభిముఖంగా నిలబడి ఒక రాగి పాత్రలో నీరు నింపి, అందులో ఎర్రచందనం కలిపి సూర్యునికి అర్ఘ్యం సమర్పించాలి. అలాగే కుంకుమ, ఎర్రని పువ్వులు, ఎరుపు రంగులో ఉండే అక్షింతలు కలిపిన నీటిని సూర్యుడికి సమర్పించాలి. నదీతీరాలకు దూరంగా ఉండేవారు తాము నివసించే ఇంట్లో సూర్యుడు కనిపించే ప్రదేశంలో నిలబడి అర్ఘ్యం ఇవ్వచ్చు.

ఎర్ర చందన దీపం
సూర్యునికి ప్రీతి కోసం వెలిగించే దీపంలో ఎర్రచందనం, నెయ్యి కలిపి దీపం వెలిగించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పితృ దోషాలు తొలగిపోయి, మోక్షం లభిస్తుందని శాస్త్ర వచనం. సూర్యుని పూజించే సమయంలో సూర్యాష్టకం కానీ, ఆదిత్య హృదయం కానీ పారాయణ చేస్తే మంచి ఆరోగ్యం చేకూరుతుందని విశ్వాసం.

ఈ దానాలు శ్రేష్టం
వృశ్చిక సంక్రాంతి వేళ పూర్వీకులను స్మరించుకుంటూ దానధర్మాలు చేయాలి. వృశ్చిక సంక్రాంతి రోజున నదీజలాల్లో పుణ్య స్నానం చేసిన వ్యక్తికి సకల పాపాల నుంచి విముక్తి లభిస్తుందని పండితులు చెబుతారు. వృశ్చిక సంక్రమణం రోజు బ్రాహ్మణులకు అన్నదానం, గోదానం, భూదానం వంటివి చేయడం వలన ఐశ్వర్యం వృద్ధి చెందుతుంది. అలాగే పేదలకు, ఆహారం, బట్టలు, దానం చేయడం శుభ ప్రదంగా భావిస్తారు.

పితృదేవతల ప్రీతి కోసం!
వృశ్చిక సంక్రమణం రోజు పితృదేవతల ప్రీతి కోసం నదీతీరాల్లో పిండప్రదానాలు, శ్రాద్ధాలు, తర్పణాలు చేయడం అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం. ఈ రోజు పితృ దేవతలను స్మరిస్తూ నదీతీరాల్లో పిండప్రదానాలు చేసి వాటిని నదిలో విడిచి పెడితే పితృదేవతలు సంతృప్తి చెంది వంశాభివృద్ధికి కలిగిస్తారని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అలాగే ఈ రోజున చేసే పూజల వలన సమస్త దోషాలతో పాటుగా దారిద్య్రం కూడా నశించి సంపదలు లభిస్తాయని పురాణం వచనం. రానున్న వృశ్చిక సంక్రమణం రోజు మనం కూడా ప్రత్యక్ష దైవమైన సూర్యభగవానుని ఆరాధిద్దాం. ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలను పొందుదాం. శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

