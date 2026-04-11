ETV Bharat / spiritual

ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరగడంలో ఆలస్యమవుతోందా? శనివారం ఈ పరిహారాలతో పెళ్లి బాజాలు మోగడం ఖాయం!

శుభకార్యాలు ఆలస్యం అవుతున్న వారికి శనివారం చేసే శ్రీలక్ష్మీ నరసింహస్వామి ప్రత్యేక పూజ ఎంతో ఫలప్రదమని చెబుతున్న శాస్త్రం- ఆ పూజ విధానం, ఫలితాలు ఇవే!

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 11, 2026 at 2:46 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Narasimha Swamy Puja for Removing Obstacles : ఏవో కొన్ని ప్రతికూల శక్తుల వలన కానీ, గ్రహ దోషాల వలన కానీ, నరదిష్టి వలన కానీ ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరగడం ఆలస్యం అవుతున్న వారు శనివారం కొన్ని ప్రత్యేక పరిహారాలు పాటించడం వలన ఇంట్లో త్వరగా శుభకార్యాలు జరుగుతాయని జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు. ఆ పరిహారాలేంటి, వాటిని ఎలా ఆచరించాలి అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

శుభకార్యాలకు ఇవే ఆటంకాలు!
ఇంట్లో వివాహాది శుభకార్యాలు, గృహప్రవేశాలు ఇతర శుభకార్యాలు జరగాలంటే గ్రహాల అనుకూలతతో పాటు దైవానుగ్రహం కూడా ఉండాలి. ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ కొన్ని ప్రతికూల శక్తులు, దృష్టి దోషాలు, నరఘోష వంటివి శుభకార్యాలు జరగకుండా ఆటంక పరుస్తుంటాయి. ఇలాంటి సమయంలో శనివారం రోజు కొన్ని ప్రత్యేక పరిహారాలు పాటించాలని జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు.

శ్రీలక్ష్మి నరసింహ స్వామి ఆరాధన
సాధారణంగా శనివారం అంటే శనిదేవుని పూజలు లేదా నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణాలు అని మాత్రమే అనుకుంటాం. కానీ ఇంట్లో ప్రతికూల శక్తులు తొలగించి శుభకార్యాలు జరగాలంటే శనివారం రోజు శ్రీలక్ష్మి నరసింహస్వామిని తప్పకుండా ఆరాధించాలని శాస్త్రం చెబుతోంది. నిజానికి శ్రీలక్ష్మి నరసింహస్వామి ఆరాధనకు ఎలాంటి సమస్యనైనా తొలగించే శక్తి ఉంది. శనివారం శ్రీలక్ష్మి నరసింహస్వామి ఆరాధన ఎలా చేయాలో చూద్దాం.

పూజా విధానం
ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరగడం కోసం శనివారం రోజు ఇంటి యజమాని కానీ ఇంటి ఇల్లాలు కానీ సూర్యోదయంతోనే నిద్రలేచి ఇల్లంతా శుభ్రం చేసుకుని తలారా స్నానం చేయాలి. ఈ పూజలో ఇంటిల్లిపాది పాల్గొనడం శ్రేయస్కరం. పూజ పూర్తయ్యే వరకు ఉపవాసం ఉండాలి. పూజామందిరాన్ని శుభ్రం చేసుకుని పసుపు రాసిన పీటపై శ్రీలక్ష్మి నరసింహస్వామి చిత్రపటాన్ని ప్రతిష్టించుకోవాలి. చిత్రపటానికి గంధం కుంకుమలతో బొట్లు పెట్టాలి. అనంతరం నరసింహ స్వామికి ప్రీతికరమైన తులసి మాలతో అలంకరించాలి. ఆవునెయ్యితో దీపారాధన చేయాలి. తరువాత 108 తులసి దళాలు తీసుకుని శ్రీలక్ష్మి నరసింహస్వామిని అష్టోత్తర శతనామాలతో పూజించాలి. శ్రీలక్ష్మి నృసింహ కరావలంబ స్తోత్రాన్ని మూడు సార్లు పఠించాలి.

ఈ నైవేద్యం తప్పనిసరి
నరసింహ స్వామికి పానకం అంటే ఎంతో ప్రీతి. ముఖ్యంగా ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరగాలని కోరుకునే వారు శనివారం పూజలో వడపప్పు, పానకం నివేదించాలి. ఆ పైన మీ భక్తి, శక్తి కొద్దీ ప్రసాదాలను నివేదించవచ్చు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వడపప్పు, పానకం మాత్రం తప్పకుండా నివేదించాలి. చివరగా కర్పూర నీరాజనం ఇచ్చి నమస్కరించుకోవాలి. అనంతరం స్వామికి నివేదించిన వడపప్పు, పానకం ఇంటిల్లిపాది స్వీకరించాలి. ఇలా 11 శనివారాలు నియమ నిష్టలతో ఆచరించడం వలన ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ఏదైనా కారణాల వల్ల అనుకోకుండా ఆగిపోయిన శుభకార్యాలు కూడా జరుగుతాయి. ఇది శ్రీలక్ష్మి నరసింహస్వామి సత్యమని తెలిపే నిదర్శనం.

నరసింహ క్షేత్ర దర్శనం
11 శనివారాలు పాటు పూజ చేస్తున్న సమయంలో ఎన్నిసార్లు వీలైతే అన్ని సార్లు శ్రీలక్ష్మి నరసింహ స్వామి ఆలయానికి వెళ్లి ఎవరికైతే శుభకార్యం జరగాలని కోరుకుంటున్నారో వారి పేరుతో పూజ చేయించడం మంచిది. సాధారణంగా నరసింహ స్వామి కొండ మీద ఉంటాడు. వీలైతే మెట్ల మార్గంలో నడిచి వెళ్లి స్వామిని దర్శించుకోవడం వలన శుభం జరుగుతుంది.

దంపత పూజ
11 శనివారాలు పూర్తయ్యాక చివరి శనివారం రోజు దంపత పూజ చేయాలి. మీ ఇంటికి దంపతులను ఆహ్వానించి వారికి పాద పూజ చేసి, భోజనం పెట్టి దక్షిణ తాంబూలాలతో సత్కరించాలి. ఆ దంపతులను శ్రీలక్ష్మి నరసింహస్వామి దంపతులుగా భావించి నమస్కరించి ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలి. శ్రీలక్ష్మి నరసింహ స్వామి క్షేత్ర దర్శనం మధ్యలో చేయడం వీలు కాని వారు 11 శనివారాలు అయ్యాక క్షేత్ర దర్శనం చేసి వీలైతే ఒక రాత్రి స్వామి క్షేత్రంలో నిద్రించడం మంచిది.

పూజాఫలం
ఈ విధంగా శ్రీలక్ష్మి నరసింహస్వామి 11 శనివారాలు పూజను భక్తిశ్రద్ధలతో, నియమనిష్టలతో చేయడం వలన ఇంట్లో ప్రతికూల శక్తులు తొలగుతాయి. వివాహం ఆలస్యం అవుతున్న వారికి శీఘ్రంగా వివాహం జరుగుతుంది. సొంత ఇల్లు కట్టుకోవాలని కోరుకునే వారు త్వరలోనే ఒక ఇంటి వారు కావడం ఖాయం. అలాగే కుటుంబ కలహాలు, ఆస్థి తగాదాలు, కోర్టు వ్యవహారాలు వంటివి కూడా సులభంగా పరిష్కారం అవుతాయి. కుటుంబంలో ఐక్యత పెరుగుతుంది. అత్యంత శక్తివంతమైన ఈ శ్రీలక్ష్మి నరసింహస్వామి 11 శనివారాలు పూజను మనం కూడా చేద్దాం. సకల శుభాలు పొందుదాం. ఓం శ్రీ లక్ష్మి నరసింహ స్వామినే నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

TAGGED:

PUJA FOR REMOVING OBSTACLES
SATURDAY PUJA REMEDIES HINDU
NARASIMHA SWAMY PUJA VIDHANAM
REMOVE OBSTACLES MARRIAGE ASTROLOGY
NARASIMHA SWAMY PUJA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.